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દિલ્હી હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: NEET પુનઃપરીક્ષાને કારણે ટેલિગ્રામ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે

ગઈકાલે થયેલી સુનાવણી દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે ટેલિગ્રામને "નવું ડાર્ક વેબ" ગણાવ્યું હતું.

દિલ્હી હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: NEET પુનઃપરીક્ષાને કારણે ટેલિગ્રામ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે
દિલ્હી હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: NEET પુનઃપરીક્ષાને કારણે ટેલિગ્રામ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 11:05 AM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે 21 જૂને યોજાનારી NEET પુનઃપરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને સોશિયલ મીડિયા મેસેજિંગ એપ ટેલિગ્રામના કામચલાઉ સસ્પેન્શનને પડકારતી અરજી પર ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધ ચાલુ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે.

દિલ્હી હાઈકોર્ટે NEET પુનઃપરીક્ષાને કારણે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવેલા કામચલાઉ પ્રતિબંધને પડકારતી ટેલિગ્રામની અરજીને ફગાવી દીધી છે, જેનાથી મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મને કોઈ રાહત મળી નથી.

ન્યાયાધીશ તેજસ કારિયાએ IT એક્ટની કલમ 69A હેઠળ જારી કરાયેલા આદેશને પડકારતી અરજીને ફગાવી દેતા, 22 જૂન સુધી ટેલિગ્રામને બ્લોક કરવાના સરકારના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું.

કેન્દ્ર સરકારે ગુરુવારે સુનાવણી દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે:

સુનાવણી દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ પ્રતિ-સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટેલિગ્રામ નવું ડાર્ક વેબ બની ગયું છે.

ગુનેગારો તેના દ્વારા તેમની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરી શકે છે. તપાસ એજન્સીઓ માટે ગુના કરનારાઓને પકડવા અત્યંત મુશ્કેલ છે. સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે NEET પરીક્ષા દરમિયાન ટેલિગ્રામનો વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઇટી મંત્રાલયે આઇટી કાયદાની કલમ 69A હેઠળ ફક્ત 22 જૂન સુધી ટેલિગ્રામ એપ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે. બીજા આદેશમાં ટેલિગ્રામને 30 જૂન સુધીમાં એડિટિંગ સુવિધાને અક્ષમ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે 21 જૂને યોજાનારી NEET પુનઃપરીક્ષામાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ આદેશ જરૂરી છે. સુનાવણી દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર વતી એટર્ની જનરલ આર. વેંકટરામણી પણ હાજર રહ્યા હતા.

એટર્ની જનરલે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારનો આદેશ સ્વયંસંચાલિત છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આપણા જેવા દેશમાં, જો નિવારક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આપણે ક્યાં જઈશું. એટર્ની જનરલે જણાવ્યું હતું કે નફા માટે બનાવેલા પ્લેટફોર્મ પ્રમાણસરતાના સિદ્ધાંતનો ઉલ્લેખ કરી શકતા નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે અન્ય કોઈ પ્લેટફોર્મને સ્પર્શ કર્યો નથી. તેઓ વધુ શક્તિશાળી છે, પરંતુ તેમની પોતાની ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમ છે.

પોતાના બચાવમાં, ટેલિગ્રામે નીચે મુજબ જણાવ્યું:

સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે ટેલિગ્રામને એવી પરિસ્થિતિ પર વિચાર કરવા કહ્યું જ્યાં પેપર લીક થયું હોય; ભલે તેમને આદેશ આપવામાં આવ્યો હોય, પણ નુકસાન પહેલાથી જ થઈ ગયું હોય. કોર્ટે આવી પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટેના તેમના પ્રસ્તાવ વિશે પૂછપરછ કરી. જવાબમાં, ટેલિગ્રામે કહ્યું કે તેણે બધા જરૂરી ધોરણોનું પાલન કર્યું છે. ટેલિગ્રામનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ ધ્રુવ મહેતાએ અનુરાધા ભસીન કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો.

એ નોંધનીય છે કે કોર્ટે 17 જૂને કેન્દ્ર સરકારને નોટિસ જારી કરી હતી. ટેલિગ્રામે દલીલ કરી હતી કે જ્યારે IT નિયમોનો નિયમ 9 કટોકટીની પરિસ્થિતિઓમાં કાર્યવાહી કરવાની મંજૂરી આપે છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે કલમ 69A લાગુ કરી હતી, જે તેનો દાવો છે કે તે કાયદેસર રીતે માન્ય નથી; સરકારનો આદેશ રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (NTA) ની ફરિયાદ પર આધારિત હતો.

ટેલિગ્રામ દલીલ કરે છે કે ફરિયાદોની સમીક્ષા સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે પછી ભલામણો કરે છે. જો કે, સંબંધિત અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે તેમણે ચેનલને અવરોધિત કરવાની ભલામણ કરી નથી. કેન્દ્ર સરકારના આદેશમાં સંબંધિત અધિકારીઓ અને મંત્રાલય વચ્ચેના સંદેશાવ્યવહારનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, કે ટેલિગ્રામ દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંનો ઉલ્લેખ નથી.

ટેલિગ્રામે તેની અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે તેના 150 મિલિયન (15 કરોડ) વપરાશકર્તાઓ છે અને કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયથી તેમને નોંધપાત્ર અસુવિધા થઈ શકે છે. NEET પરીક્ષાના પેપર લીક કેસના સંદર્ભમાં ટેલિગ્રામ એપનો ઉપયોગ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો, જેના પગલે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયે 22 જૂન સુધી એપને કામચલાઉ સ્થગિત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. મંત્રાલય તરફથી એક અલગ આદેશમાં ટેલિગ્રામને 30 જૂન સુધી મેસેજ એડિટ સુવિધાને અક્ષમ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ટેલિગ્રામે મંત્રાલયના આ આદેશોને હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યા છે.

TAGGED:

NEET RE EXAM
BAN ON TELEGRAM
DELHI HIGH COURT DECISION
DELHI HIGH COURT
TEMPORARY BAN ON TELEGRAM

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