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સોનમ વાંગચુકના ઉપવાસ તોડાવવાની માંગ, હાઈકોર્ટે કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો

સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ રોકવા માટેની અરજી પર કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારને નોટિસ જારી; 16 જુલાઈએ સુનાવણીનો આદેશ.

સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવાની માંગ સાથે દિલ્હી હાઇકોર્ટે કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો હતો.
સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરવાની માંગ સાથે દિલ્હી હાઇકોર્ટે કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો હતો. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 1:38 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઇકોર્ટે સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ રોકવા માટેની અરજી અંગે કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારને નોટિસ ફટકારી છે. ચીફ જસ્ટિસ ડીકે ઉપાધ્યાયની અધ્યક્ષતા હેઠળની બેન્ચે આ મામલાની સુનાવણી આવતીકાલે એટલે કે 16 જુલાઇએ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

આ અરજી વકીલ રાકેશ કુમાર સૈની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન સૈનીએ જણાવ્યું હતું કે એક માનવાધિકાર કાર્યકર્તા વિરોધ કરવાના પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ કરતી વખતે સમગ્ર રાષ્ટ્ર સમક્ષ પોતાનો જીવ બલિદાન આપવા તૈયાર છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને સ્વીકારતા, કોર્ટે આવતીકાલે, 16 જુલાઈના રોજ સુનાવણીનો આદેશ આપ્યો હતો અને કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારના વકીલોને આ બાબતે સૂચનાઓ મેળવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે અરજદારને કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલોને અરજીની નકલો પ્રદાન કરવા પણ કહ્યું હતું.

અરજીમાં કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારને સોનમ વાંગચુકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા અને તેમને બળજબરીથી ખવડાવવાનો નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સોનમ વાંગચુકનું સ્વાસ્થ્ય સતત બગડી રહ્યું છે. આજે તેમની ભૂખ હડતાળનો 18મો દિવસ છે અને સોનમ વાંગચુકનું વજન 8.5 કિલોગ્રામ ઘટી ગયું છે. અરજીમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે જો ઉપવાસ ચાલુ રહેશે તો એક કે બે દિવસમાં મોત પણ થઇ શકે છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું કે જો સોનમ વાંગચુકનું મોત થાય છે તો આ સમગ્ર દેશ અને દુનિયા માટે શરમની વાત હશે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સોનમ વાંગચુક 28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર છે. તેઓ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા જંતર-મંતર પર આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ થયા હતા અને તે બાદથી સતત અનશન પર છે. NEET પેપર લીક અને અન્ય અનિયમિતતાઓ જેવી ઘટનાઓ બાદ આ વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.

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