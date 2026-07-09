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દિલ્હી હાઈકોર્ટે NSEના ભૂતપૂર્વ CEO ચિત્રા રામાકૃષ્ણાની અરજી ફગાવી, ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે લોકસેવકની વ્યાખ્યાને પડકારી હતી

ચિત્રા રામકૃષ્ણ સામે કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપવાના આદેશને પડકારતી અરજીને પણ હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી

ચિત્રા રામકૃષ્ણ સામે કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપવાના આદેશને પડકારતી અરજીને પણ હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી
ચિત્રા રામકૃષ્ણ સામે કેસ ચલાવવાની મંજૂરી આપવાના આદેશને પડકારતી અરજીને પણ હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 6:02 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદા હેઠળ "જાહેર સેવક" અને "જાહેર સેવા" ની પરિભાષાને પડકારતી નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) ના ભૂતપૂર્વ CEO ચિત્રા રામકૃષ્ણ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીને ફગાવી દીધી છે.

ન્યાયાધીશ નવીન ચાવલાની અધ્યક્ષતા હેઠળની બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે NSE એક લોકસેવાનું કાર્ય કરે છે અને NSE ના CEO અને MD તરીકે ચિત્રા રામકૃષ્ણ એક્સચેન્જ વતી લેવામાં આવતી કાર્યવાહીથી પોતાને અલગ કરી શકતા નથી.

નોંધનીય છે કે, ચિત્રા રામકૃષ્ણની સીબીઆઈ દ્વારા 6 માર્ચ, 2022 ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેની ચાર્જશીટમાં, CBIએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેણીએ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે તેમના પદનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. 11 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ, સ્ટોક એક્સચેન્જ નિયમનકાર, SEBI એ ચિત્રા રામકૃષ્ણ અને અન્ય લોકો પર આનંદ સુબ્રમણ્યમની નિમણૂંક અંગે અનિયમિતતાઓનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

પૂછપરછ દરમિયાન, ચિત્રાએ દાવો કર્યો હતો કે એક રહસ્યમય "યોગી" ઇ-મેઇલ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં તેમની મદદ કરતો હતો. SEBI દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોને પગલે CBIએ તેમની ધરપકડ કરી હતી. આ મામલાના સંદર્ભમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મુંબઈના ભૂતપૂર્વ પોલીસ કમિશનર સંજય પાંડે અને રવિ નારાયણ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ પણ નોંધ્યો હતો.

તેની તપાસ દરમિયાન, CBI એ સંજય પાંડે સાથે જોડાયેલી કંપની iSec સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના પરિસરમાંથી બિલ રસીદો, રેકોર્ડિંગ નમૂનાઓ, મૂળ રેકોર્ડિંગ ટેપ, સર્વર અને બે લેપટોપ જપ્ત કર્યા. પાંડે પર ₹4.54 કરોડની ચુકવણીના બદલામાં ચિત્રાને મદદ કરવા માટે MTNL ફોન લાઇન ટેપ કરવાનો આરોપ છે.

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