દિલ્હી સરકારનો મોટો નિર્ણય; પ્રદર્શનકારીઓ વિરૂદ્ધ કેસ પરત થશે, કોઇ કાનૂની કાર્યવાહી નહીં થાય
દિલ્હી સરકારના ગૃહ વિભાગ તરફથી જાહેર આદેશ અનુસાર નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દોશોને ધ્યાનમાં રાખતા લેવામાં આવ્યો છે.
Published : July 30, 2026 at 9:08 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશભરમાં ચર્ચિત નીટ (NEET-UG) પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓને લઇને જંતર મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રદર્શનકારીઓ માટે દિલ્હી સરકારે રાહતની જાહેરાત કરી છે. દિલ્હી સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનારા પ્રદર્શનકારીઓ વિરૂદ્ધ કોઇ પણ રીતની કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે. સરકારના આ પગલાથી પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહેલા હજારો લોકોને મોટી રાહત મળવાની આશા છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનો હવાલો આપ્યો: દિલ્હી સરકારના ગૃહ વિભાગ તરફથી ઓફિશિયલ આદેશ અનુસાર, આ નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 'શેલેન્દ્ર મણિ ત્રિપાઠી વર્સિસ ભારત સંઘ અને અન્ય' કેસમાં 28 જુલાઇ, 2026ના રોજ એક આદેશ પસાર કર્યો હતો. આ આદેશના પરિપ્રેક્ષ્યમાં દિલ્હી સરકારે તમામ પાસાઓ પર વિચાર કર્યા બાદ આ મહત્ત્વનો નિર્ણય લીધો છે. ઓફિશિયલ આદેશ અનુસાર, દિલ્હી પોલીસ દ્વારા નીટ (UG) પરીક્ષાની કથિત ગેરરીતિ સાથે જોડાયેલા પ્રદર્શનોના સંબંધમાં કૂલ 13 કેસ (FIR) નોંધવામાં આવી હતી. આ કેસની સમીક્ષા બાદ સરકારે ત્રણ મુખ્ય પોઇન્ટ પર મોહર લગાવી છે.
1. કાનૂની કાર્યવાહીમાંથી છૂટ: દિલ્હીની અંદર પોલીસ દ્વારા પ્રદર્શનમાં સામેલ કોઇ પણ વ્યક્તિ વિરૂદ્ધ કોઇ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ અનુસાર આ સુરક્ષા તે વ્યક્તિઓ પર લાગુ નહીં થાય જેમના વિરૂદ્ધ પહેલાથી કોઇ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે.
2. ધરપકડ કરાયેલા લોકોને છોડવામાં આવશે: જો આ કેસમાં પ્રદર્શનકારીઓની ધરપકડ અથવા કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે તો તેની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને તેમણે જલદી છોડવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
3. કેસ સમાપ્ત થશે: દિલ્હી સરકારે એમ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ વ્યક્તિઓ વિરૂદ્ધ ભવિષ્યમાં કોઇ અન્ય કાર્યવાહી કરવાનો ઇરાદો નથી ધરાવતી. આ સમગ્ર પ્રકરણને હવે બંધ માનવામાં આવશે અને આ મામલે કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે.
ઉપરાજ્યપાલની મંજૂરી બાદ જાહેર થયા આદેશ: દિલ્હી સરકારના ગૃહ વિભાગના પ્રધાન સચિવ સંતોષ ડી.વૈધ દ્વારા આ આદેશ પર ઉપરાજ્યપાલ તરનજીત સિંહ સંધૂની ઔપચારિક મંજૂરી પણ મળી ગઇ છે. આદેશની કોપી મુખ્ય સચિવ, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અને ડિરેક્ટોરેટ ઑફ પ્રોસિક્યુશનને જરૂરી કાર્યવાહી માટે મોકલવામાં આવી છે.
વિદ્યાર્થીઓ અને સંગઠનોએ લીધો રાહતનો શ્વાસ: NEET પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અને ગડબડ વિરૂદ્ધ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દિલ્હીના વિવિધ વિસ્તારમાં મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા. આ દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે અથડામણ પણ થઇ હતી અને પોલીસે કેટલાક લોકોની અટકાયત પણ કરી હતી. સરકારના આ નિર્ણય બાદ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ઘટનાનો જલદી સમાધાન થશે અને જેલ અથવા કસ્ટડીમાં બંધ વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત બનશે. સરકારના આ વલણથી દિલ્હીમાં તણાવપૂર્ણ બનેલા માહોલમાં નરમાશ આવવાની આશા છે.
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