દિલ્હી એક્સાઇઝ કૌભાંડ કેસ બીજી બેંચને રિફર કરાયો, જસ્ટિસ શર્મા કેજરીવાલ સામે અવમાનના નવા કેસની સુનાવણી કરશે
કેજરીવાલે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માની બેંચ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને સુનાવણીમાંથી તેમને દૂર રાખવાની માંગ કરી હતી.
Published : May 15, 2026 at 7:30 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માએ અરવિંદ કેજરીવાલ સામે ફોજદારી અવમાનનાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ કાર્યવાહી ન્યાયાધીશ અને ન્યાયતંત્રને લક્ષ્ય બનાવતા કથિત બદનક્ષીભર્યા પત્રો, વીડિયો અને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટના સંદર્ભમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. મનીષ સિસોદિયા, દુર્ગેશ પાઠક, સંજય સિંહ, વિનય મિશ્રા અને આપ દિલ્હીના વડા સૌરભ ભારદ્વાજ સામે પણ અવમાનનાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માની બેંચે હવે દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ કેસને સુનાવણી માટે બીજી બેંચને રિફર કર્યો છે.
સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે જો આ આરોપી વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો તે અરાજકતા તરફ દોરી જશે. જસ્ટિસ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ સંસ્થા પર જ કેસ ચલાવવામાં આવે છે, ત્યારે જજનું કર્તવ્ય બને છે કે તેઓ આવા આરોપોથી પ્રભાવિત ન થાય. તેમણે નોંધ્યું કે કોર્ટે શોધી કાઢ્યું હતું કે પત્રો અને વીડિયો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સોશિયલ મીડિયા ઝુંબેશ વ્યાપકપણે શરૂ અને પ્રસારિત કરવામાં આવી હતી. તેમણે તેને એક સુનિયોજિત અને સંગઠિત ઝુંબેશ તરીકે વર્ણવી હતી.
Delhi High Court’s Justice Swarana Kanta Sharma initiates criminal contempt proceedings against Arvind Kejriwal over alleged defamatory letters, videos and social media posts targeting the judge and the judiciary. Contempt action has also been initiated against Manish Sisodia,…— ANI (@ANI) May 14, 2026
ન્યાયાધીશ શર્માએ ટિપ્પણી કરી હતી કે કોર્ટની અંદર હાથ ધરવામાં આવતી કાર્યવાહી અંગે એક "સમાંતર વાર્તા" તેની બહાર ફેલાવવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમને વાજબી ટીકા અને અસંમતિ સ્વીકારવાની તાલીમ આપવામાં આવી છે. જો કે, સોશિયલ મીડિયા ઝુંબેશ દ્વારા, એક વાર્તા ફક્ત એક જ ન્યાયાધીશ સામે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ન્યાયતંત્રને કઠેડામાં ઉભું કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી. આ વાર્તા ચલાવતા કેટલાક વ્યક્તિઓ રાજકીય સત્તા પણ ધરાવે છે. ન્યાયાધીશ શર્માએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે જ્યારે તેણીએ પોતાનો ચુકાદો આપ્યો, ત્યારે પક્ષકારો પાસે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરવાનો વિકલ્પ હતો; આમ કરવાને બદલે, તેઓએ વિડિઓ બનાવવાનું અને સોશિયલ મીડિયા પર ઝુંબેશ ચલાવવાનું પસંદ કર્યું.
ન્યાયાધીશ શર્માએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેમની ફરજ બંધારણ પ્રત્યે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેઓએ આ રસ્તો પસંદ કર્યો, ત્યારે તેમણે પણ એક અલગ રસ્તો પસંદ કર્યો. તેમણે નોંધ્યું હતું કે જ્યારે કેજરીવાલે કોર્ટની અંદર દાવો કર્યો હતો કે તેઓ સંસ્થાનો આદર કરે છે, ત્યારે તેમણે કોર્ટની બહાર એક જ સમયે ઝુંબેશ ચલાવી હતી. ન્યાયાધીશ શર્માએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે તેમના બાળકોને આ બાબત સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. તેમ છતાં, તેઓએ તેણીને નિશાન બનાવી. તેઓ ઇચ્છતા હતા કે મને ડરાવવામાં આવે અને આ કેસમાંથી પોતાને અલગ રાખવામાં આવે. મારી પાસે બીજો વિકલ્પ હતો: કોર્ટના તિરસ્કારની કાર્યવાહી. મેં તે વૈકલ્પિક રસ્તો પસંદ કર્યો. તેઓ મને ડરાવવા માંગતા હતા; તેઓ માનતા હતા કે મારા વિશે ખોટી અફવાઓ ફેલાવીને, તેઓ મને રોકી શકે છે - પરંતુ તેઓ ભૂલમાં હતા. તે ડરાવવાની માનસિક યુક્તિ હતી.
એ નોંધનીય છે કે જસ્ટિસ શર્માએ આજે શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ ચોક્કસ વ્યક્તિઓ સામે તિરસ્કારની કાર્યવાહી શરૂ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ આ કેસમાં નામ આપવામાં આવેલા કેટલાક પ્રતિવાદીઓને તેમના પ્રત્યે બદનક્ષીભર્યા નિવેદનો આપવા બદલ અવમાનના નોટિસ જારી કરશે. જસ્ટિસ શર્માએ અવલોકન કર્યું કે, આ કેસમાં કેજરીવાલ, સિસોદિયા અને દુર્ગેશ પાઠક દ્વારા સુનાવણીનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો હોવાથી, તેઓ વરિષ્ઠ વકીલોને *એમિકસ ક્યુરી* તરીકે નિયુક્ત કરવાની પ્રક્રિયામાં હતા; જો કે, દરમિયાન, અમુક વ્યક્તિઓ કોર્ટ સામે અપમાનજનક આરોપો લગાવી રહ્યા છે.
આ પહેલા, 8 મેના રોજ, ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કોર્ટ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા અને દુર્ગેશ પાઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારાઓની સંમતિની રાહ જોઈ રહી છે. આ કેસમાં, અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા અને દુર્ગેશ પાઠકે કોર્ટ કાર્યવાહીનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્રણેયે સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ કોઈ દલીલો રજૂ કરશે નહીં - ન તો વ્યક્તિગત રીતે કે ન તો કાનૂની સલાહકાર દ્વારા. ત્રણેયે હાઇકોર્ટને પત્ર લખીને જણાવ્યું છે કે તેમને ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્મામાં વિશ્વાસ નથી અને પરિણામે, તેઓ સત્યાગ્રહ (શાંતિપૂર્ણ વિરોધ) કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
એ યાદ રાખવું યોગ્ય છે કે 20 એપ્રિલના રોજ, ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માએ દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં તેમને મુક્ત કરવાના આદેશને પડકારતી સીબીઆઈની અરજીની સુનાવણીમાંથી પોતાને દૂર રાખવાની અરવિંદ કેજરીવાલની અરજીને ફગાવી દીધી હતી. ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માએ ખાતરી આપી હતી કે, "હું આ આરોપથી અવિચલિત રહીને મારો ચુકાદો આપીશ - બરાબર જેમ મેં મારી 34 વર્ષની ન્યાયિક કારકિર્દી દરમિયાન સતત કર્યું છે."
सत्य की जीत हुई।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 14, 2026
गांधी जी के सत्याग्रह की एक बार फिर जीत हुई।
કેજરીવાલે ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાન્તાને સુનાવણીમાંથી દૂર રહેવાની માંગ કરી હતી
અરવિંદ કેજરીવાલે ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાન્તા શર્માને સુનાવણીમાંથી દૂર રહેવાની માંગ કરી હતી, તેમની બેન્ચ પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા. ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાન્તાએ આ મામલાનો નિર્ણય લેવાથી દૂર રહેવાની માંગ કરતા, કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં કોર્ટની કાર્યવાહી અત્યાર સુધી જે રીતે આગળ વધી છે તે જોતાં, તેમને નિષ્પક્ષ ન્યાય મળવાની કોઈ આશા દેખાતી નથી. કેજરીવાલે દલીલ કરી હતી કે સેશન્સ કોર્ટના આદેશને વિરોધી પક્ષને સાંભળ્યા વિના "ભૂલભર્યો" ગણાવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે 9 માર્ચે, જ્યારે હાઇકોર્ટમાં પહેલી સુનાવણી થઈ હતી, ત્યારે 23 આરોપીઓમાંથી એક પણ હાજર નહોતો; ફક્ત સીબીઆઈ કોર્ટમાં હાજર હતી. છતાં, તે પહેલી સુનાવણી દરમિયાન - અને વિરોધી પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા વિના - ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાન્તા શર્માએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, પ્રથમદર્શી, સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ ખોટો લાગ્યો હતો. કેજરીવાલે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે કોર્ટ કેસના રેકોર્ડ બોલાવ્યા વિના અને દલીલો સાંભળ્યા વિના આવા નિષ્કર્ષ પર કેવી રીતે પહોંચી શકે.
સત્યનો વિજય થયો છે; ગાંધીજીનો સત્યાગ્રહ ફરી એકવાર જીત્યો છે - કેજરીવાલ
જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માએ આખરે કહેવાતા એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાંથી પોતાને અલગ કરી લીધા છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માના એક્સાઇઝ કેસમાંથી અલગ થવાના નિર્ણયને અરવિંદ કેજરીવાલ માટે મોટી જીત ગણાવી છે. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માના કેસમાંથી અલગ થવાના નિર્ણય પર ટિપ્પણી કરતા, AAP ના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર, કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે સત્યનો વિજય થયો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ગાંધીજીના સત્યાગ્રહના દર્શનનો ફરી એકવાર વિજય થયો છે.
AAP એ દાવો કર્યો છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા અને અન્ય લોકોએ હિતોના સંઘર્ષને ટાંકીને જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માને એક્સાઇઝ કેસમાંથી અલગ થવા વિનંતી કરી હતી. આ સંદર્ભમાં, કેજરીવાલે તેમની વિનંતી માટે દસ માન્ય કારણો દર્શાવતો પત્ર લખ્યો હતો, જેમાં આશા વ્યક્ત કરી હતી કે જજ સ્વેચ્છાએ કેસમાંથી પોતાને અલગ કરશે. જો કે, સુનાવણી કરતી વખતે, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માએ શરૂઆતમાં આ કેસમાંથી પોતાને અલગ કરવાનો ઇનકાર કરતો ચુકાદો આપ્યો હતો. આ પછી, કેજરીવાલે ગાંધીજીના સ્મારક પર શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજઘાટની મુલાકાત લીધી; ગાંધીજીના સત્યાગ્રહના માર્ગમાંથી પ્રેરણા લઈને, તેમણે ત્યારબાદ આ કેસ સંબંધિત કાર્યવાહી માટે તેમની કોર્ટમાં હાજર ન રહેવાનો નિર્ણય લીધો.