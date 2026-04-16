દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસ: હાઇકોર્ટે કેજરીવાલના નવા સોગંદનામાને રેકોર્ડ પર લીધો
અરવિંદ કેજરીવાલે હાઈકોર્ટમાં એક નવું સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે, જેમાં જસ્ટિસ સ્વર્ણ કાંતાને સુનાવણીમાંથી દૂર રાખવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
Published : April 16, 2026 at 4:37 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા દાખલ કરાયેલા નવા સોગંદનામાને રેકોર્ડ પર લીધો છે. કેજરીવાલ આજે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં હાજર થયા અને વિનંતી કરી કે નવું સોગંદનામું રેકોર્ડ પર રાખવામાં આવે.
કેજરીવાલે આરોપ લગાવ્યો છે કે તુષાર મહેતા જજના બે બાળકોને કામ સોંપે છે
કેજરીવાલે પોતાના નવા સોગંદનામામાં જણાવ્યું છે કે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માના બે બાળકો સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા હેઠળ કામ કરે છે. તુષાર મહેતા તેમના બાળકોને કેસ સોંપે છે. તેમના સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે તુષાર મહેતા સીબીઆઈના વકીલ છે. પરિણામે, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્મા તુષાર મહેતા વિરુદ્ધ આદેશ કેવી રીતે આપી શકે? અગાઉ, 13 એપ્રિલના રોજ, અરવિંદ કેજરીવાલે વ્યક્તિગત રીતે પોતાની દલીલો રજૂ કરી, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માની બેન્ચ પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને તેમને સુનાવણીમાંથી દૂર રહેવાની વિનંતી કરી.
ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાન્તા શર્માને કેસની સુનાવણીમાંથી દૂર રાખવાની માંગણી કરતા કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે કેસમાં કોર્ટની કાર્યવાહીને કારણે ન્યાયાધીશ ન્યાયની કોઈ આશા નથી. ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્મા પર અવિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા, તેમણે જાહેર કર્યું કે સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ બીજી બાજુ સાંભળ્યા વિના ખોટો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 9 માર્ચે હાઇકોર્ટમાં જ્યારે પહેલી સુનાવણી થઈ ત્યારે 23 આરોપીઓમાંથી કોઈ હાજર નહોતું; ફક્ત સીબીઆઈ કોર્ટમાં હાજર હતી. જોકે, પહેલી જ સુનાવણીમાં, ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માએ, બીજી બાજુની દલીલો સાંભળ્યા વિના, જાહેર કર્યું કે સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ "પ્રથમ દૃષ્ટિએ ખોટો" લાગ્યો. રેકોર્ડ બોલાવ્યા વિના અને દલીલો સાંભળ્યા વિના કોર્ટ આ નિષ્કર્ષ પર કેવી રીતે પહોંચી?
કેજરીવાલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે અરજી વિના EDની કાર્યવાહી પર રોક લગાવવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 9 માર્ચે સીબીઆઈની અપીલ પર સુનાવણી થઈ રહી હતી, પરંતુ ન્યાયાધીશ શર્માએ EDની કાર્યવાહી પર પણ રોક લગાવી હતી. આરોપીના મતે, કેન્દ્ર સરકાર કે EDએ આ વિનંતી કરી ન હતી. કાયદેસર રીતે, જો મુખ્ય કેસમાં દોષ સાબિત ન થાય, તો EDનો કેસ આપમેળે નબળો પડી જાય છે. સેશન્સ કોર્ટે સીબીઆઈ કેસ ફગાવી દીધો હતો, જેનાથી ઈડીનો કેસ પણ સમાપ્ત થઈ ગયો હોત, પરંતુ જસ્ટિસ શર્માએ તેના પર પોતાની રીતે સ્ટે મૂક્યો હતો.
સીબીઆઈ અધિકારી સામેની કાર્યવાહી પણ સ્ટે મૂક્યો હતો
કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે તેમણે સીબીઆઈના તપાસ અધિકારી સામે શિસ્તભંગના પગલાં લેવાનો આદેશ આપ્યો હતો, આ કેસને "પૂર્વયોજિત કાવતરું" ગણાવ્યો હતો. જોકે, સંબંધિત અધિકારીએ તેના માટે કોઈ અરજી દાખલ કરી ન હોવા છતાં જસ્ટિસ શર્માએ આ કાર્યવાહી પર સ્ટે મૂક્યો હતો.
કેજરીવાલે કહ્યું કે આ "અકુદરતી" કાર્યવાહીએ શંકા ઉભી કરી હતી. તેમણે કોર્ટના સમય પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું કે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્મા સામાન્ય રીતે અન્ય કેસોમાં ત્રણથી સાત મહિના સુધીની તારીખો આપે છે. જો કે, આ કેસમાં, તેમણે આરોપીઓને તેમનો જવાબ દાખલ કરવા માટે માત્ર એક અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો હતો. 600 પાનાના લાંબા આદેશ અને આટલા ઓછા સમયમાં સીબીઆઈની જટિલ અપીલનો જવાબ આપવો લગભગ અશક્ય છે.
પોતાની અરજીમાં, કેજરીવાલે જણાવ્યું છે કે ગયા વર્ષે જ્યારે પાંચ આરોપીઓએ જામીન માટે અરજી કરી હતી, ત્યારે જસ્ટિસ શર્માએ જામીન ફગાવતા ખૂબ જ કઠોર ટિપ્પણી કરી હતી. કાયદેસર રીતે, જામીનના તબક્કે કોઈને દોષિત જાહેર કરવામાં આવતા નથી; ટ્રાયલ પછી આવું થાય છે. જોકે, જસ્ટિસ શર્માએ તેમના આદેશમાં તેમને દોષિત જાહેર કર્યા, જે તેમની પૂર્વધારણાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
કેજરીવાલ તેમની અરજીમાં જણાવે છે કે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્મા દ્વારા પસાર કરાયેલા આ બધા જામીન આદેશો પાછળથી સુપ્રીમ કોર્ટે રદ કર્યા હતા. માત્ર આદેશો રદ કરવામાં આવ્યા ન હતા, પરંતુ આરોપીઓને જામીન પણ આપવામાં આવ્યા હતા, અને સુપ્રીમ કોર્ટે જસ્ટિસ શર્માના વલણ અંગે કઠોર ટિપ્પણીઓ પણ કરી હતી. અરજીમાં એ ગંભીર આરોપ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે કે જસ્ટિસ શર્મા સીબીઆઈ અને ઇડીની દલીલોને શાબ્દિક રીતે સ્વીકારે છે. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા દ્વારા આપવામાં આવેલા મૌખિક નિવેદનોના આધારે તાત્કાલિક આદેશો પણ પસાર કરવામાં આવે છે. આરોપીઓનું કહેવું છે કે એજન્સીઓની દરેક માંગણી સ્વીકારવાથી ન્યાયની આશા ધૂંધળી થઈ જાય છે.