દિલ્હી એક્સાઇઝ કેસ: હાઇકોર્ટે કેજરીવાલને સીબીઆઈ દ્વારા તેમને મુક્ત કરવાના પડકાર સામે દલીલો રજૂ કરવાની મંજૂરી આપી
કેજરીવાલે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માને સુનાવણીમાંથી પોતાને અલગ રાખવા વિનંતી કરતી અરજી પણ દાખલ કરી હતી. આગામી સુનાવણી 13 એપ્રિલે થશે.
Published : April 6, 2026 at 7:00 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે આજે દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી, જેમાં તેમણે કથિત દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડ અંગેના કેસમાં વ્યક્તિગત રીતે પોતાની દલીલો રજૂ કરવાની પરવાનગી માંગી હતી. આ મામલે, સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને પડકારે છે જેમાં તમામ 23 આરોપીઓને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જસ્ટિસ સ્વર્ણ કાંતા શર્માએ આ અરજીની સુનાવણીની અધ્યક્ષતા કરી હતી અને આગામી સુનાવણી 13 એપ્રિલ માટે નક્કી કરી હતી.
કેજરીવાલે અગાઉ જસ્ટિસ સ્વર્ણ કાંતા શર્માને આ મામલાની સુનાવણીથી દૂર રહેવા વિનંતી કરતી બીજી અરજી દાખલ કરી હતી. આ પ્રકારની આ બીજી અરજી છે; અગાઉ, કેજરીવાલ અને તેમના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી, મનીષ સિસોદિયાએ મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડી.કે. ઉપાધ્યાયને પત્ર લખીને વિનંતી કરી હતી કે ન્યાયાધીશ સ્વર્ણ કાંતા શર્માની બેન્ચને આ કેસની સુનાવણીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે. તે સમયે, મુખ્ય ન્યાયાધીશે અરજી ફગાવી દીધી હતી.
16 માર્ચે, કોર્ટે કેજરીવાલ સહિત તમામ આરોપીઓને તેમના જવાબો દાખલ કરવા માટે સમય આપ્યો હતો. તે પહેલાં, 9 માર્ચે, હાઇકોર્ટે કેજરીવાલ સહિત તમામ આરોપીઓને નોટિસ જારી કરી હતી અને સીબીઆઈ વિરુદ્ધ ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રતિકૂળ અવલોકનો પર રોક લગાવી હતી. વધુમાં, હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટને દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં વધુ સુનાવણી હાથ ધરવાથી દૂર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
કેજરીવાલ સામે શું કેસ છે?
27 ફેબ્રુઆરીના રોજ, રાઉસ એવન્યુ સ્થિત દિલ્હી જિલ્લા અદાલતે તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાનો આદેશ જારી કર્યો હતો. તે સમયે, રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે ચાર્જશીટમાં નોંધપાત્ર વિરોધાભાસ છે.
કોર્ટે શોધી કાઢ્યું કે હજારો પાનાના આ વિશાળ ચાર્જશીટમાં રજૂ કરાયેલા તથ્યો સાક્ષીઓના નિવેદનો સાથે સુસંગત નથી. રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે મનીષ સિસોદિયાએ આ કેસના સંદર્ભમાં આશરે 530 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હતા, જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલે બે અલગ અલગ કસ્ટડીમાં કુલ 156 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હતા. સીબીઆઈ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જામીન મળ્યા બાદ કેજરીવાલને 13 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
પૂછપરછ બાદ EDએ 21 માર્ચ, 2024ના રોજ અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ કરી હતી. 10 મે, 2024 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે કેજરીવાલને 1 જૂન સુધીના વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમણે ૨ જૂને આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.
ઈડીએ 10 મે ના રોજ છઠ્ઠી પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કર્યા બાદ, 26 જૂન, 2024 ના રોજ સીબીઆઈ દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં બીઆરએસ નેતા કે. કવિતા, ચનપ્રીત સિંહ, દામોદર શર્મા, પ્રિન્સ કુમાર અને અરવિંદ સિંહને પણ આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે 29 મે ના રોજ છઠ્ઠી પૂરક ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપ્યું હતું.
27 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે સીબીઆઈ અને ઈડી દ્વારા દાખલ કરાયેલા કેસોમાં કે. કવિતાને જામીન આપ્યા હતા. ત્યારબાદ, 13 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે સીબીઆઈ કેસમાં કેજરીવાલને નિયમિત જામીન આપ્યા હતા. આ પહેલા, 12 જુલાઈ, 2024 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે ઈડી કેસમાં કેજરીવાલને વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા.