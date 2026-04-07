મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સુકેશ ચંદ્રશેખરને દિલ્હી કોર્ટે આપ્યા જામીન

ફાઈલ ફોટો - સુકેશ ચંદ્રશેખર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 5:15 PM IST

દિલ્હી: દિલ્હી કોર્ટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કથિત છેતરપિંડી કરનાર સુકેશ ચંદ્રશેખરને જામીન આપ્યા છે. કોર્ટે પોતાના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે કોઈ વ્યક્તિને વાજબી સમયગાળા કરતાં વધુ સમય માટે જેલમાં રાખવી એ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને ઝડપી ટ્રાયલના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન છે.

કોર્ટે પોતાના આદેશમાં ચંદ્રશેખરને ₹5 લાખના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને એટલી જ રકમની જામીનગીરી પર જામીન પર મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટે વધુમાં કેટલીક શરતો લાદી છે, જેના હેઠળ તેમને સાક્ષીઓનો સંપર્ક કરવા કે તેમને પ્રભાવિત કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે; વધુમાં, તેમને તપાસ અધિકારીને પોતાનું સરનામું અને મોબાઇલ નંબર આપવા, પોતાનો પાસપોર્ટ સોંપવા અને પૂર્વ પરવાનગી વિના દેશ ન છોડવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

હાલ પૂરતું, ચંદ્રશેખરની મુશ્કેલીઓનો અંત આવ્યો નથી. અન્ય પેન્ડિંગ કેસોને કારણે, તેઓ મુક્ત થઈ શકશે નહીં. તેમની સામે આશરે 31 કેસ નોંધાયેલા છે, અને તેમાંથી 26 કેસોમાં તેમને જામીન મળ્યા છે. 'ટુ લીવ્સ' સિમ્બોલ કૌભાંડ સૌથી હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસ રહ્યો છે.

200 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીના આરોપો

આખો મામલો ૨૦૨૧નો છે. સુકેશ ચંદ્રશેખર પર 200 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીનો આરોપ છે. આ મામલો પહેલા પણ સમાચારમાં હતો, પરંતુ 2021માં જ્યારે તિહાર જેલમાંથી એક મોટા કૌભાંડનું આયોજન કરનાર સુકેશ ચંદ્રશેખર સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો ત્યારે તે પ્રકાશમાં આવ્યો. એવો આરોપ છે કે તેણે 200 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી. બાદમાં, તપાસમાં બહાર આવ્યું કે સુકેશે આ પૈસાનો ઉપયોગ અનેક જાણીતી હસ્તીઓને મોંઘી ભેટો આપવા માટે કર્યો હતો. આ કેસમાં જેકલીન ફર્નાન્ડીઝનું નામ મુખ્ય રીતે છવાયું હતું. તે સમયે, એવું કહેવામાં આવતું હતું કે જેકલીનને સુકેશ તરફથી ઘણી મોંઘી ભેટો મળી હતી, જે દરેક કરોડોની હતી.

