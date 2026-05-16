મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રોબર્ટ વાડ્રાને જામીન મળ્યા; કહ્યું: "ન્યાયતંત્રમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ"
કોર્ટમાં, રોબર્ટ વાડ્રાએ જણાવ્યું કે ED રાજકીય દબાણ હેઠળ કામ કરી રહી છે, તેમણે ઉમેર્યું, "હું દરેક તપાસનો સામનો કરવા તૈયાર છું."
Published : May 16, 2026 at 1:28 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રોબર્ટ વાડ્રાને જામીન આપ્યા છે. ખાસ ન્યાયાધીશ સુશાંત ચાંગોત્રાએ રોબર્ટ વાડ્રાને ₹50,000 ના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને એટલી જ રકમની જામીનગીરી ભરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટમાં હાજર થયા બાદ, રોબર્ટ વાડ્રાએ કહ્યું કે તેમને ન્યાયતંત્રમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસે છુપાવવા માટે કંઈ નથી. તેઓ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. તેમણે ઉમેર્યું કે ED રાજકીય દબાણ હેઠળ કામ કરી રહી છે અને તેઓ કોઈપણ તપાસનો સામનો કરવા તૈયાર છે.
નોંધનીય છે કે 15 એપ્રિલે કોર્ટે વાડ્રાને આરોપી તરીકે સમન્સ જારી કર્યું હતું. કોર્ટે રોબર્ટ વાડ્રા સહિત 11 આરોપીઓને કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો આદેશ આપ્યો હતો. રોબર્ટ વાડ્રા ઉપરાંત, જે આરોપીઓ માટે કોર્ટે સમન્સ મોકલવાનો આદેશ આપ્યો છે તેમાં સત્યાનંદ યાજી, કેવલ સિંહ વિર્ક, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ રિયલ્ટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ રિયલ અર્થ એસ્ટેટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ બ્લુ બ્રિઝ ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ આર્ટેક્સ, મેસર્સ નોર્થ ઇન્ડિયા આઇટી પાર્ક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ લંબોદર આર્ડ એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ એસજીવાય પ્રોપર્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
કોર્ટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 3 અને 4 હેઠળ તમામ આરોપીઓ સામેના આરોપોની નોંધ લીધી. સુનાવણી દરમિયાન, રોબર્ટ વાડ્રાએ જણાવ્યું હતું કે તેમની સામે મની લોન્ડરિંગનો કોઈ કેસ બન્યો નથી. રોબર્ટ વાડ્રાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે દલીલ કરી હતી કે કોર્ટે ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટની નોંધ લેવી જોઈએ નહીં.
વાડ્રાએ સમન્સના નિર્ણયને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં પણ પડકાર્યો છે. હાઇકોર્ટે સમન્સના આદેશ પર સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેમને ટ્રાયલ કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે 2 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ વાડ્રા સહિત તમામ આરોપીઓને સમન્સ જારી કર્યા હતા. 17 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ હરિયાણાના શિકોહપુર જમીન સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રોબર્ટ વાડ્રા વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. તેમાં વાડ્રા અને 10 અન્ય લોકોના નામ છે.
તેમની કંપની, મેસર્સ સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો પણ સમાવેશ થાય છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં રોબર્ટ વાડ્રા અને તેમની કંપનીની ₹37.64 કરોડ (US$3.76 બિલિયન) ની કિંમતની 43 મિલકતો જપ્ત કરી છે.
આ કેસ 2008 માં શરૂ થયો હતો. ગુરુગ્રામના શિકોહપુરમાં જમીનનો સોદો થયો હતો. સ્કાય લાઇટ હોસ્પિટાલિટીએ માત્ર ₹7.5 કરોડ (US$1.75 મિલિયન) માં સાડા ત્રણ એકર જમીન ખરીદી હતી. વાડ્રા આ કંપનીમાં ડિરેક્ટર હતા. જમીન ઓમકારેશ્વર પ્રોપર્ટીઝ પાસેથી ખરીદવામાં આવી હતી. આ જમીનની માલિકી માત્ર 24 કલાકમાં વાડ્રાની કંપનીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. સ્કાય લાઈટ હોસ્પિટાલિટીએ 2012 માં આ જ જમીન DLF ને ₹58 કરોડમાં વેચી દીધી હતી, જેના પરિણામે કંપનીને નોંધપાત્ર નફો થયો હતો. આ મામલે 2018 માં FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.