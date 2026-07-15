પત્નીની હત્યાના આરોપી પોલીસ કૉન્સ્ટેબલે પોતાને જ ગોળી મારી લીધી, ઘટનાસ્થળે મોત
કૉન્સ્ટેબલે પોતાની સર્વિસ રિવૉલ્વરથી પોતાને ગોળી મારી લીધી
Published : July 15, 2026 at 5:41 PM IST
નવી દિલ્હી: પૂર્વ દિલ્હીના કલ્યાણપુરી વિસ્તારમાં પોતાની પત્નીની ગોળી મારીને હત્યા કર્યા બાદ ફરાર કૉન્સ્ટેબલ મનીષ ભાટીએ કથિતપણે પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરથી ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી છે. મંગળવારે સાંજે મયુર વિહાર-નોઈડા લિંક રોડ નજીકના પાર્કિંગ વિસ્તારમાંથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. પોલીસે મૃતદેહને કસ્ટડીમાં લઈ લીધો છે અને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધો છે; આ મામલાની તપાસ ચાલુ છે.
ડીસીપી રાજીવ કુમારના જણાવ્યા અનુસાર,
મનીષ ભાટી રવિવારે રાત્રે તેની પત્ની પ્રિયંકા સાથે તેનો જન્મદિવસ ઉજવવા ઘરેથી નીકળ્યો હતો. રસ્તામાં બંને વચ્ચે કોઈ મુદ્દાને લઈને ઝઘડો થયો. એવો આરોપ છે કે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હોસ્પિટલ નજીક, મનીષે પ્રિયંકા પર બે ગોળી ચલાવી હતી અને તેને ઘાયલ અવસ્થામાં ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયો. હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવતા ડોક્ટરોએ પ્રિયંકાને મૃત જાહેર કરી.
આ ઘટના બાદ, પ્રિયંકાના પરિવારે મનીષ ભાટી અને તેના પરિવાર પર દહેજ માટે ઉત્પીડનના ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. પ્રિયંકાના પિતા અજિત સિંહે આરોપ લગાવ્યો કે તેમણે લગ્ન સમયે પૂરતું દહેજ આપ્યું હતું, જેમાં આશરે ₹15 લાખ રોકડનો સમાવેશ થતો હતો; છતાં, મનીષ અને તેના પરિવારે સતત લક્ઝરી કારની માંગણી કરી. જ્યારે આ માંગણી પૂર્ણ ન થઈ ત્યારે પ્રિયંકાને સતત ઉત્પીડનનો ભોગ બનવું પડતું હતું.
પત્નીની હત્યા બાદ આરોપી ફરાર હતો
મનીષ ભાટી તેની પત્નીની હત્યા બાદ ફરાર હતો. તેને પકડવા માટે દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પોલીસની અનેક ટીમો સતત દરોડા પાડી રહી હતી. દરમિયાન, મંગળવારે સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ, પોલીસને માહિતી મળી કે, મયુર વિહારથી નોઈડા જતા રૂટ પર ટ્રાફિક સિગ્નલ નજીક પાર્કિંગ વિસ્તારમાં એક યુવકે પોતાને ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી છે.
ડીસીપી રાજીવ કુમારે જણાવ્યું હતું કે,
ઘટનાસ્થળે પહોંચીને પોલીસે મૃતદેહની ઓળખ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, તેણે મંદિરમાં પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરથી ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી હતી. પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે કે ઘટના દરમિયાન તેની પાસે સર્વિસ રિવોલ્વર કેવી રીતે આવી અને ભાગતી વખતે તે ક્યાં છુપાયો હતો. આ મામલાની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે.
આ પણ વાંચો: