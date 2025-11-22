દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ: SIA એ શ્રીનગરથી વધુ એક શંકાસ્પદની ધરપકડ કરી
જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (SIA) એ લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસના સંદર્ભમાં શ્રીનગર શહેરમાંથી તુફૈલ નિયાઝ ભટ નામના શંકાસ્પદની ધરપકડ કરી છે.
Published : November 22, 2025 at 8:04 PM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસની રાજ્ય તપાસ એજન્સી (SIA) એ 'વ્હાઇટ કોલર' આતંકવાદી મોડ્યુલ અને દિલ્હી લાલ કિલ્લા કાર બ્લાસ્ટ કેસની તપાસના સંદર્ભમાં શનિવારે એક શંકાસ્પદની ધરપકડ કરી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિની ઓળખ શ્રીનગર શહેરના બટમાલુ વિસ્તારના રહેવાસી તુફૈલ નિયાઝ ભટ તરીકે થઈ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 'વ્હાઇટ કોલર' આતંકવાદી મોડ્યુલ કેસની તપાસના ભાગ રૂપે તુફૈલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
J&K Police’s State Investigation Agency arrested Tufail Niyaz Bhat from Batamaloo, Srinagar, in connection with the Delhi Red Fort blast: Sources pic.twitter.com/9bqTsC6UTL— IANS (@ians_india) November 22, 2025
શ્રીનગર પોલીસે ઓક્ટોબરમાં નૌગામના બાનપોરામાં દિવાલો પર પોલીસ અને સુરક્ષા દળોને ધમકી આપતા પોસ્ટરો ચોંટાડવાની તપાસ શરૂ કરી હતી, જેના કારણે સમગ્ર મોડ્યુલનો પર્દાફાશ થયો હતો.
શ્રીનગરના SSP ડૉ. જી.વી. સંદીપ ચક્રવર્તીએ જાતે તપાસનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, અને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી: આરીફ નિસાર ડાર ઉર્ફે સાહિલ, યાસીર-ઉલ-અશરફ અને મકસૂદ અહેમદ ડાર ઉર્ફે શાહિદ. તેમની પૂછપરછના પરિણામે મૌલવી ઇરફાન અહેમદની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે ભૂતપૂર્વ પેરામેડિક છે અને હવે ઇમામ છે. તેના પર પોસ્ટરો અને કટ્ટરપંથી ડોકટરો પૂરા પાડવાનો આરોપ છે.
SIA એ બાદમાં હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાંથી ડો. મુઝફ્ફર વાની અને ડો. શાહીન સઈદની ધરપકડ કરી હતી અને 2,900 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટકો જપ્ત કર્યા હતા.
તપાસ અધિકારીઓ માને છે કે ત્રણ ડોકટરો - ડૉ. ગની, ઉમર નબી અને મુઝફ્ફર રાથેર - મુખ્યત્વે "વ્હાઇટ કોલર" આતંકવાદી મોડ્યુલ ચલાવતા હતા. ડૉ. મુઝફ્ફર રાથેર હાલમાં ફરાર છે. ડૉ. ઉમર નબી 10 નવેમ્બરના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે વિસ્ફોટ થયેલી કારમાં માર્યા ગયા હોવાની શંકા છે. આ વિસ્ફોટમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા.
આ પણ વાંચો: