દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ કેસ: ATS એ લખનૌથી બે ભાઈ-બહેનને ઝડપી લીધા, 18 લોકો પર પોલીસની દેખરેખ
દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટની તપાસ કરી રહેલી ગુપ્તચર એજન્સીઓએ રવિવારે લખનૌની રાજધાનીના 6 વિસ્તારોમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
Published : November 17, 2025 at 1:14 PM IST
લખનૌ : દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટની તપાસ કરી રહેલી ગુપ્તચર એજન્સીઓએ રવિવારે લખનૌની રાજધાનીના 6 વિસ્તારોમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં પારાનો પણ સમાવેશ થાય છે. ATSએ આશરે 13 લોકોની પૂછપરછ કરી હતી. તેમણે પારાના કુંદન વિહાર કોલોનીમાંથી 2 વ્યક્તિઓને પણ ઝડપી લીધા હતા. તેઓ ભાઈ-બહેન છે.
ગુપ્તચર એજન્સીઓ તરફથી મળેલી માહિતી બાદ, ATS એ બંને માણસોને ત્રણ દિવસથી દેખરેખ હેઠળ રાખ્યા હતા. શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓની પુષ્ટિ થયા પછી, તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. લખનૌમાં ભાઈ-બહેનોની ધરપકડથી એક મોટા નેટવર્કનું અસ્તિત્વ ખુલ્યું છે. NIA અને ATS આ મામલાની તપાસ કરી રહ્યા છે.
દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોની તપાસ જેમ જેમ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ નવા જોડાણો બહાર આવી રહ્યા છે. આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ લખનૌના પારા સ્થિત કુંદન વિહારમાંથી બે શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરી છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે તપાસમાં બે વ્યક્તિઓ અને દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટો વચ્ચે સંભવિત જોડાણો બહાર આવ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
એટીએસના એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, બંને લોકોની ગતિવિધિઓ પર ત્રણ દિવસથી નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. સર્વેલન્સ ટીમના સંદેશના આધારે, એટીએસની વધારાની ટીમ કુંદન વિહાર પહોંચી અને તેમને કસ્ટડીમાં લીધા. ટીમ તરત જ તેમને લઈ ગઈ.
અગાઉ, ATS એ મડિયાણવ, કૈસરબાગ અને ગુડાંબા જેવા વિસ્તારોમાં દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ એજન્સીઓ કાવતરાના સમગ્ર નેટવર્કને સમજવા અને તેમાં સામેલ તમામ લોકોની ઓળખ કરવા માટે કામ કરી રહી છે. અધિકારીઓ કહે છે કે આ કેસ ફક્ત દિલ્હી પૂરતો મર્યાદિત નથી; તેના અનેક શહેરો સાથે જોડાણ છે.
ડૉ. શાહીન અને પરવેઝના સંપર્કમાં રહેલા લોકો પર કાર્યવાહી
રવિવારે સાંજે, આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ લખનૌના પારા સહિત 6 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. આ સ્થળોએ લગભગ એક કલાક સુધી 13 વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી. દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટોની તપાસ કરતી ગુપ્તચર એજન્સીઓએ આ વ્યક્તિઓ વિશે માહિતી પૂરી પાડી હતી, જેઓ ડૉ. પરવેઝ અને ડૉ. શાહીનના સંપર્કમાં હતા. જોકે, તપાસમાં હજુ સુધી જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડૉક્ટર મોડ્યુલ સાથે કોઈ સંબંધ મળ્યો નથી.
ATSને 3 દિવસમાં મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી
ATS સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ એજન્સીઓએ 3 દિવસમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી પૂરી પાડી છે. આ બધી માહિતી પર કામ ચાલી રહ્યું છે. આ સંદર્ભમાં, કેટલાક વ્યક્તિઓના ડૉ. પરવેઝ અને તેમની બહેન ડૉ. શાહીન સાથે જોડાણ હોવાની જાણ થઈ હતી. દિલ્હી પોલીસ પણ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે.
ATSએ પારામાં એક મસ્જિદની આસપાસ પૂછપરછ કરી
ડૉ. પરવેઝ લખનૌમાં ફક્ત થોડા જ લોકો સાથે સંપર્કમાં હતા. વધુમાં, તેઓ ડૉ. શાહીનના કહેવા પર ચોક્કસ વ્યક્તિઓને મળવા જતા હતા. આ માહિતી ATS ને પણ આપવામાં આવી હતી. ATS એ પારામાં એક મસ્જિદની આસપાસ પૂછપરછ કરી, જ્યાં ડૉ. શાહીન અને ડૉ. પરવેઝ વારંવાર જતા હતા.
જેલમાંથી મુક્ત થયેલા લોકો પર ATS નજર રાખી રહી છે
છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષમાં, લખનૌ અને તેની આસપાસ ઘણા શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એજન્સીઓ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું તાજેતરમાં જેલમાંથી મુક્ત થયેલા કેટલાક ફરીથી સક્રિય થયા છે. તેમની કોલ વિગતો, બેંક વ્યવહારો અને ઇન્ટરનેટ મીડિયા પ્રવૃત્તિઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
લખનૌના 18 લોકોને 24 કલાક દેખરેખ હેઠળ રાખી રહી છે પોલીસ
દિલ્હીના લાલ કિલ્લાની બહાર થયેલા વિસ્ફોટની ATS તપાસ અને ફરીદાબાદમાં મોટી માત્રામાં વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા બાદ લખનૌ કનેક્શન ખુલ્યા બાદ પોલીસ હાઇ એલર્ટ પર છે. દરમિયાન, ડૉ. શાહીન શાહિદને કારણે સુરક્ષા એજન્સીઓએ ખંડેરી બજાર અને આસપાસના વિસ્તારોની ખાસ દેખરેખ શરૂ કરી છે.
દરમિયાન, આતંકવાદ સાથે જોડાયેલા 18 વ્યક્તિઓ પર 24 કલાક નજર રાખવામાં આવી રહી છે. લખનૌ પોલીસ અને LIU હવે તેમના સમગ્ર ડેટાની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે જેથી જો અન્ય કોઈ સંડોવાયેલ જણાય તો તેમની અટકાયત કરી શકાય અને પૂછપરછ કરી શકાય. લખનૌ પોલીસે ભૂતપૂર્વ આતંકવાદીઓ અને તેમના સહયોગીઓ વિશે માહિતી માટે આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ પાસેથી વિગતવાર અહેવાલો માંગ્યા છે.
લખનૌ પોલીસે ઘણી ટીમો બનાવી છે
જેલમાંથી છૂટ્યા પછી લખનૌમાં રહેતા અથવા કોઈ સમયે આતંકવાદીઓના સંપર્કમાં રહેલા વ્યક્તિઓની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. પોલીસ આ બધી પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી રહી છે. સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (કાયદો અને વ્યવસ્થા) બબલુ કુમારે આ શંકાસ્પદોની તપાસ માટે ઘણી ટીમો બનાવી છે.
લખનૌ પશ્ચિમમાં વધુ શંકાસ્પદ
લખનૌ પોલીસની નજર હેઠળ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓના શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓમાંથી મોટાભાગના પશ્ચિમ ઝોનમાં સ્થિત છે. ઠાકુરગંજ અને સહદતગંજ પોલીસને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેઓ તેમના વિસ્તારોની મુલાકાત લેશે અને માહિતી એકત્રિત કરશે. આ વ્યક્તિઓના વર્તમાન જોડાણો અને તેમના પ્રવાસ ઇતિહાસ અંગે વિગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરીને મોકલવામાં આવશે.
