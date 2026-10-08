દિલ્હીમાં 4 માળની ઈમારત તૂટી પડવાની દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક વધીને 4 થયો, 8 ઈજાગ્રસ્ત
સ્થાનિકોએ કાટમાળમાંથી બે બાળકોને બહાર કાઢીને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા. રાહત અને બચાવ કામગીરી હજુ ચાલુ છે.
Published : October 8, 2026 at 7:39 AM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીના સીમાપુરી વિસ્તારમાં ચાર માળની ઇમારત ધરાશાયી થવાની ઘટનામાં મૃત્યુઆંક વધીને ચાર થયો છે. જ્યારે ત્રણ વર્ષના બાળક સહિત ઓછામાં ઓછા આઠ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
ANIના અહેવાલ મુજબ, ગુરુવારે સવારે કાટમાળમાંથી વધુ એક મૃતદેહ મળી આવતા મૃત્યુઆંક વધીને ચાર થયો છે, જ્યારે ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. આ ઘટનામાં અગાઉ બે બાળકો સહિત ત્રણ લોકોને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને અન્ય આઠ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
મૃતકોમાં 12 વર્ષની છોકરી, એક સગર્ભા મહિલા અને લગભગ દોઢ વર્ષના બાળકનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, કાટમાળમાંથી જે બાળકનો મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યો તેનું માથું ધડથી અલગ થઈ ગયું હતું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આઠ લોકોને ઘાયલ અવસ્થામાં બચાવીને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
તંત્રને આશંકા છે કે, મંગળવારે સાંજે ઉત્તરાખંડમાં આવેલા ભૂકંપના આંચકાને કારણે ઇમારતમાં પડેલી તિરાડો આ ઘટનાનું કારણ બની શકે છે. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ કાટમાળ નીચે ફસાયેલા લોકોનો અવાજ સાંભળી શકતા હતા.
#WATCH | दिल्ली: नई सीमापुरी इलाके के ईदगाह मछली मंडी के पास स्थित एक रिहायशी इमारत ढहने की घटना पर JCB मशीनें पहुँची हैं। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। https://t.co/EVVnpbgFVZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026
ઇમારત ધરાશાયી થવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ દિલ્હી (MCD) અનુસાર, પડોશીઓએ દાવો કર્યો છે કે, ભૂકંપ બાદ ઇમારતના માળખામાં તિરાડો પડી હતી અને મકાનમાલિક તેને ખાલી કરાવવાની પ્રક્રિયામાં હતા.
દિલ્હી ફાયર સર્વિસીસ (DFS)ને બુધવારે બપોરે લગભગ 3:30 વાગ્યે ઇમારત ધરાશાયી થયા અંગેનો કોલ મળ્યો હતો અને ફાયરની ગાડીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી પોલીસ, દિલ્હી ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (DDMA), નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF), MCD અને દિલ્હી અર્બન શેલ્ટર ઈમ્પ્રૂવમેન્ટ બોર્ડ (DUSIB) ની ટીમોએ સર્ચ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ચાર માળની ઇમારત લગભગ 225 ચોરસ ફૂટના પ્લોટ પર બાંધવામાં આવી હતી. જોકે, MCDએ તેને ઈદગાહ મછલી મંડી નજીક DUSIB વિસ્તારમાં લગભગ 22 ચોરસ વારમાં ફેલાયેલા ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં આવેલું ત્રણ માળનું માળખું ગણાવ્યું હતું.
VIDEO | Delhi: A few people are suspected to be trapped after the front portion of a building collapsed in Seemapuri area. A local Saleem says, “This was our house. It suddenly collapsed. We managed to get quite a few people out. My own son-in-law was trapped inside, but he was safely rescued. My daughter was also inside, and she has been rescued as well. Two children have also been rescued. Three others are still trapped inside, and they are being rescued by removing the roof with the help of a crane.” Pankaj Luthra, Municipal Councillor, Jhilmil, says, “We received information that an old building, around 40–50 years old, had collapsed…Four to five people have already been rescued from the debris. The entire police force, MCD and administration are involved in the rescue operation. We are making every possible effort to ensure that no further incident occurs and are doing our best.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
"ત્રણ વર્ષના બાળક સહિત આઠ ઘાયલ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે અને ઘટના અંગેની વધુ વિગતો એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે," તેમ એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. MCDએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઈમારત લગભગ 20-25 વર્ષ જૂની હતી અને ઘટના સમયે તેમાં લોકો વસવાટ કરતા હતા.
સ્થાનિક નાગરિક સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ઈમારત ઉપરાંત તેની બાજુની ઈમારતની દીવાલો પણ ધરાશાયી થઈ છે, જ્યારે ઘટનાની અસરને કારણે નજીકની એક મસ્જિદની સીમા-દીવાલ (બાઉન્ડ્રી વોલ) પણ પડી ગઈ છે."
MCDએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક પૂછપરછ મુજબ, આ વિસ્તારમાં ભંગાર વીણવાનું કામ કરતા પરિવારો હાજર હતા અને તેમાંથી કેટલાક લોકો પ્લાસ્ટિક તથા અન્ય સામગ્રી એકત્ર કરી રહ્યા હતા ત્યારે ઈમારત ધરાશાયી થતાં તેઓ કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયા હતા.
"પડોશીઓના નિવેદનો અનુસાર, ગઈકાલે રાત્રે આવેલા ભૂકંપને કારણે ઈમારતમાં તિરાડો પડી ગઈ હતી અને મકાનમાલિક તેને ખાલી કરાવી રહ્યા હતા," તેમ નાગરિક સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું.
MCDએ કહ્યું કે DFS, દિલ્હી પોલીસ, MCD, DDMA, NDRF અને DUSIBની ઈમરજન્સી ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
ઘટનાસ્થળના દ્રશ્યોમાં સ્થાનિક લોકો બચાવ કાર્યમાં જોડાતા અને પોતાના હાથે કાટમાળ હટાવતા જોવા મળ્યા હતા. તેઓ ધરાશાયી થયેલા માળખામાંથી ઈંટો અને કાટમાળ હટાવતા અને નીચે ફસાયેલા લોકોને મદદ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
એક વીડિયો ક્લિપમાં, લોકોનું એક જૂથ કાટમાળમાંથી એક મહિલાને બહાર કાઢીને તેને પોતાના હાથમાં ઉઠાવીને લઈ જતું જોવા મળ્યું હતું. ઘટનાસ્થળની નજીક ઘણા લોકો રડતા અને વ્યથિત દેખાયા હતા.
કાટમાળના મોટા ઢગલાને હટાવવા માટે ભારે મશીનરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે પેરામેડિક્સ અને ઈમરજન્સી કર્મચારીઓએ બચાવ કરાયેલા લોકોની સારવાર કરી હતી અને ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. બચાવ ટીમોએ હજુ પણ ફસાયેલા હોઈ શકે તેવા લોકો માટે કાટમાળમાં શોધખોળ ચાલુ રાખી હતી. વિસ્તારના એક રહેવાસીએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઘણા લોકોને બચાવીને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
"પોલીસ અડધા કલાક પછી આવી હતી. એક બાળક હજુ પણ ફસાયેલું છે, અને કેટલાક લોકોને લોકોએ બચાવીને હોસ્પિટલમાં મોકલ્યા છે. મેં પોતે CPR આપ્યું છે. બેથી ત્રણ લોકોને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે," તેમ તેમણે કહ્યું હતું.
આ ઘટના દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિલ્હીના સત્યા નિકેતનમાં 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક ઈમારત ધરાશાયી થવાની ઘટનાના એક મહિના બાદ બની છે, જેમાં સાત લોકોના મોત થયા હતા અને 12 લોકો ઘાયલ થયા હતા. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે મુસાફરો માટે એક એડવાઈઝરી જારી કરીને સીમાપુરી વિસ્તાર ટાળવા કહ્યું હતું. કારણ કે સીમાપુરી રાઉન્ડઅબાઉટ, DLF ભોપુરા અને આસપાસના રસ્તાઓ પર ટ્રાફિકની અવરજવરને અસર થઈ હતી. તેણે લોકોને ઘટનાસ્થળની નજીક ન રોકાવા, પાર્કિંગ ન કરવા કે ભીડ ન કરવા અપીલ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, લેન ખુલ્લી રાખવાથી એમ્બ્યુલન્સ અને બચાવ વાહનો ઝડપથી આગળ વધી શકશે.
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