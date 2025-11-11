ETV Bharat / bharat

દિલ્હી વિસ્ફોટમાં મૃત્યુઆંક 12 પર પહોંચ્યો, અમિત શાહના નિવાસે મળી સુરક્ષા અધિકારીઓની હાઈલેવલની બેઠક

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા પ્રચંડ વિસ્ફોટમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોની સંખ્યા 12 પર પહોંચી છે. બીજી તરફ અમિત શાહના નિવાસે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક મળી છે.

અમિત શાહના નિવાસે મળી સુરક્ષા અધિકારીઓની હાઈલેવલની બેઠક (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2025 at 12:24 PM IST

નવી દિલ્હી: મંગળવારે સાંજે લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોની સંખ્યા 12 પર પહોંચી છે. ઘટનાને લઈને આજે મંગળવારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોતાના નિવાસે ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠક બોલાવી. PTIના અહેવાલ મુજબ, કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહન, ગુપ્તચર બ્યુરોના ડિરેક્ટર તપન ડેકા, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર સતીશ ગોલચા અને NIAના ડિરેક્ટર જનરલ સદાનંદ વસંત દાતે મંગળવારે સવારે બેઠકમાં હાજરી આપી. જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડીજીપી નલિન પ્રભાત વર્ચ્યુઅલી બેઠકમાં જોડાશે.

અમિત શાહે સોમવારે કહ્યું હતું કે, તેઓ આજે સવારે ઉચ્ચ સુરક્ષા અધિકારીઓ સાથે વિસ્ફોટની વિગતવાર સમીક્ષા કરશે. "કાલે સવારે, અમે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ગૃહ મંત્રાલયમાં વિસ્ફોટની વિગતવાર સમીક્ષા કરીશું," શાહે અહીં LNJP હોસ્પિટલમાં ઘાયલોને મળ્યા બાદ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું.

ગૃહમંત્રીએ કહ્યું હતું કે ટોચની તપાસ એજન્સીઓ સંપૂર્ણ તાકીદ સાથે વિસ્ફોટની તપાસ કરી રહી છે અને હ્યુન્ડાઇ i20 કારમાં થયેલા વિસ્ફોટની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સોમવારે સાંજે લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક ટ્રાફિક સિગ્નલ પર ધીમી ગતિએ ચાલતી કારમાં એક ઉચ્ચ-તીવ્રતાનો વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં નવ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો, જ્યારે અનેક લોકોના વાહનો બળી ગયા હતા.

વિસ્ફોટ પછી તરત જ, શાહે દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અને ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના ડિરેક્ટર સાથે વાત કરી અને NIA, NSG, FSL અને દિલ્હી પોલીસને સંકલિત, બહુ-એજન્સી તપાસનો નિર્દેશ આપ્યો. બધી એજન્સીઓને વિસ્ફોટના સ્વરૂપ અને કારણની વ્યાપક તપાસ કરવા અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે વિગતવાર અહેવાલ સબમિટ કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

મંગળવારે સવારે, ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) ની એક ટીમ વધારાના પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે ઘટનાસ્થળે ફરી ગઈ, કારણ કે NIA અને NSG ઉપયોગમાં લેવાયેલા વિસ્ફોટકોના પ્રકારને નક્કી કરવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખે છે.

દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસ સોમવારે સાંજે લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા ઉચ્ચ-તીવ્રતાવાળા વિસ્ફોટમાં લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) સામેલ હોવાનો દાવો કરતી વાયરલ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટની પણ તપાસ કરી રહી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ સૂચવે છે કે i-20 કારનો રૂટ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામા તરફ જતો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે જે i-20 કારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો તે પુલવામાના રહેવાસી દ્વારા ખરીદવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે.

દિલ્હી પોલીસે લાલ કિલ્લા નજીકના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિની કાર પ્રવેશતી અને બહાર નીકળતી દેખાતી સીસીટીવી ફૂટેજ પણ મેળવ્યા. દિલ્હી પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ફૂટેજ દર્શાવે છે કે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ તે સમયે એકલો હતો. લાલ કિલ્લાની બહાર થયેલા પ્રચંડ વિસ્ફોટ બાદ, દિલ્હી પોલીસની ટીમોએ આખી રાત પહાડગંજ, દરિયાગંજ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હોટલોમાં વ્યાપક શોધખોળ હાથ ધરી હતી. દરોડા દરમિયાન, તમામ હોટલ રજિસ્ટરનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

