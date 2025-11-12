દિલ્હી બ્લાસ્ટ: પીએમ મોદી એલએનજેપી હોસ્પિટલમાં ઘાયલોને મળ્યા, કાવતરાખોરોને બક્ષવામાં આવશે નહીં: PM

ETV Bharat / bharat

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હી બ્લાસ્ટના પીડિતોને LNJP હોસ્પિટલમાં મળ્યા અને તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે પૂછપરછ કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 6:11 PM IST

નવી દિલ્હી : ભૂટાનની 2 દિવસીય મુલાકાતથી પરત ફર્યા બાદ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે દિલ્હીની લોકનાયક જય પ્રકાશ નારાયણ (LNJP) હોસ્પિટલ પહોંચ્યા અને લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક થયેલા વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોને મળ્યા.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઘાયલો સાથે વાત કરી અને તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરી. તેમણે તેમના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી. મુલાકાત દરમિયાન, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને ડોકટરોએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને પીડિતોની સ્થિતિ અને તેમને આપવામાં આવતી સારવાર વિશે માહિતી આપી.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, વિસ્ફોટનું કાવતરું ઘડનારાઓને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું, "એલએનજેપી હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને દિલ્હી વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોને મળ્યા. બધાના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરું છું. જેમણે કાવતરું ઘડ્યું છે તેમને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે!"

અગાઉ, ભૂટાનમાં એક ભાષણમાં, પીએમ મોદીએ દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ પર ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે રાષ્ટ્રને ખાતરી આપી હતી કે જવાબદારોને ન્યાયનો સામનો કરવો પડશે.

કાવતરાખોરોને બક્ષવામાં આવશે નહીં: પીએમ

પીએમ મોદીએ મંગળવારે કહ્યું, "હું ખૂબ જ ભારે હૃદય સાથે અહીં આવ્યો છું. ગઈકાલે સાંજે દિલ્હીમાં બનેલી ભયાનક ઘટનાએ દરેકને ખૂબ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. હું અસરગ્રસ્ત પરિવારોનું દુઃખ સમજું છું. આજે આખો દેશ તેમની સાથે ઉભો છે. હું ગઈકાલે રાતભર આ ઘટનાની તપાસ કરી રહેલી તમામ એજન્સીઓના સંપર્કમાં હતો. અમારી એજન્સીઓ આ કાવતરાના તળિયે પહોંચશે. આ પાછળના કાવતરાખોરોને બક્ષવામાં આવશે નહીં. જવાબદાર તમામ લોકોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે."

રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) દિલ્હીમાં થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટોની તપાસ કરી રહી છે. એજન્સીએ એક "સમર્પિત અને વ્યાપક" તપાસ ટીમની રચના કરી છે. ટોચના સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે આ ઘટના જૈશ-એ-મોહમ્મદ મોડ્યુલ દ્વારા અંજામ આપવામાં આવી હતી.

10 નવેમ્બરની સાંજે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો

સ્ટેશન પાસે હ્યુન્ડાઇ i20 કારમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં આઠ લોકોના મોત થયા હતા અને 20 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી વિસ્ફોટમાં માર્યા ગયેલા લોકોના પ્રાથમિક પોસ્ટમોર્ટમમાં ગંભીર ઇજાઓ, હાડકાં તૂટેલા અને માથામાં ઇજાઓ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. મૃત્યુના કારણોમાં ઊંડા ઘા અને વધુ પડતું રક્તસ્ત્રાવ શામેલ છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ દરમિયાન, મૃતદેહો કે કપડાં પર છરાના કોઈ નિશાન મળ્યા નથી. ફોરેન્સિક તપાસમાં વિસ્ફોટકનો પ્રકાર નક્કી કરવામાં આવશે. મોટાભાગની ઇજાઓ શરીરના ઉપરના ભાગમાં, માથામાં અને છાતીમાં થઈ હતી. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેનાથી કાનના પડદા, ફેફસાં અને આંતરડા ફાટી ગયા.

