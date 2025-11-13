દિલ્હી બ્લાસ્ટને સરકારે માન્યો આતંકવાદી હુમલો, PM મોદીએ સુરક્ષા બાબતોની કેબિનેટ સમિતિની બેઠક બોલાવી
દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર વિસ્ફોટની ઘટનાને લઈને પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં સુરક્ષા બાબતોની કેબિનેટ સમિતિની બેઠક મળી હતી.
Published : November 13, 2025 at 9:01 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર થયેલા વિસ્ફોટ બાદ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે સાંજે સુરક્ષા બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ (CCS)ની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ બેઠકમાં ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલ અને વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર હાજર હતા. કેન્દ્ર સરકારે દિલ્હી વિસ્ફોટને આતંકવાદી હુમલો ગણાવ્યો હતો.
કેન્દ્રીય પ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવે કેબિનેટ ઠરાવ વાંચીને કહ્યું, "રાષ્ટ્ર વિરોધી શક્તિઓએ 10 નવેમ્બરના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ કર્યો હતો. આ એક જઘન્ય આતંકવાદી ઘટના છે." બેઠકમાં લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટની તપાસ, સુરક્ષા એજન્સીઓના અહેવાલો અને સરકારની ભાવિ સુરક્ષા વ્યૂહરચનાની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
બેઠક બાદ, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ વડા પ્રધાન નિવાસસ્થાનમાંથી બહાર નીકળ્યા. વડા પ્રધાને ગૃહ પ્રધાન શાહ સાથે લગભગ અડધો કલાક અલગથી બેઠક કરી. આ બેઠક કેબિનેટની બેઠક બાદ યોજાઈ હતી. કેબિનેટે દિલ્હી વિસ્ફોટની નિંદા કરતો અને જીવ ગુમાવનારાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપતો ઠરાવ પસાર કર્યો.
પીએમ મોદીએ ઓપરેશન સિંદૂર પહેલા અને 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી સીસીએસની બેઠક બોલાવી હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 10 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સાંજે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટમાં થયેલી આતંકવાદી ઘટનામાં જાનમાલના નુકસાન પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.
મંત્રીમંડળે નિર્દોષ લોકોની યાદમાં બે મિનિટનું મૌન પાળ્યું. મંત્રીમંડળે નિર્દેશ આપ્યો છે કે આ ઘટનાની તપાસ અત્યંત ઝડપી અને વ્યાવસાયિક રીતે કરવામાં આવે, જેથી ગુનેગારો, તેમના સાગરીતો અને તેમના આકાઓને ઓળખી કાઢવામાં આવે અને વિલંબ કર્યા વગર જલ્દી તેમને સજા મળે.
આ પહેલા ભૂટાનથી પરત ફર્યા બાદ, પ્રધાનમંત્રી મોદી સીધા એલએનજેપી હોસ્પિટલ ગયા, જ્યાં તેમણે ઈજાગ્રસ્તો સાથે મુલાકાત કરી. લગભગ 25 મિનિટ સુધી એલએનજેપી હોસ્પિટલની મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "ગુનેગારોને વહેલી તકે સજા મળસે." તેમણે આ અંગે એક પોસ્ટ પણ શેર કરી જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "હું દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોને મળવા હોસ્પિટલ ગયો હતો. હું દરેકના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરું છું." આ ષડયંત્ર પાછળ જે કોઈ પણ છે તેને છોડવામાં નહીં આવે. આ વિસ્ફોટ પાછળ ડોક્ટરોના એક આતંકવાદી મોડ્યુલનો હાથ હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ ઘટનાના સંદર્ભમાં હરિયાણા, કાશ્મીર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ડોક્ટરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.