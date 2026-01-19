ETV Bharat / bharat

બીજેપી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માટે નીતિન નવીનનું નામાંકન, દિગ્ગજ બન્યા પ્રસ્તાવક, આવતીકાલે થશે એલાન

ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, નીતિન નવીનનું બિનહરિફ ચૂંટાવવું નક્કી છે.

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનની ચૂંટણી માટેની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.
January 19, 2026

નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માટે નીતિન નવીને નામાંકન ભરી દીધું છે. આના પહેલા ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણીમાં પ્રસ્તાવક બન્યા હતા. ભાજપાના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું એલાન આવતીકાલે એટલે કે મંગળવારે થશે.આના પહેલા તમામ ભાજપા શાસિત રાજ્યોમાં મુખ્યમંત્રી, સીનિયર લીડર સહિત તમામ લોકો પાર્ટી કાર્યાલય ખાતે હાજર રહ્યા.

જણાવી દઈએ કે, ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ નીતિન નવીન પાર્ટીના 12મા અધ્યક્ષ તરીકે નિર્વિરોદ ચૂંટાય તેવી શક્યતા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત પાર્ટી નેતૃત્વ આ પદ માટે તેમની ઉમેદવારીના સમર્થનમાં છે.

ભાજપાના નેશનલ રિટર્નિંગ ઑફિસર કે. લક્ષ્મણના જણાવેલા ચૂંટણી શેડ્યૂલ અનુસાર, આ પોસ્ટ માટે નોમિનેશન સોમવારે બપોરે 2 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યાની વચ્ચે ફાઈલ કરવામાં આવશે અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાના આગામી દિવસે નવા પાર્ટી ચીફના નામની ધોષણા કરવામાં આવશે. 19 જાન્યુઆરીએ સાંજે 4 વાગ્યાથી સાંજે વાગ્યાની વચ્ચે નોમિનેશન પેપર્સની સ્ક્રૂટિની કરવામાં આવશે. આજે જ સાંજે 5 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યાની વચ્ચે નામાંકન પાછા ખેંચી શકાશે.

ભાજપના એક સૂત્રે પીટીઆઈને જણાવ્યું કે, 'આ પ્રસંગે અમારા લગભગ તમામ મુખ્યમંત્રીઓ ઉપસ્થિત રહેશે. આ ઉપરાંત પાર્ટીના તમામ સ્ટેટ યુનિટ પ્રેસિડેન્ટ અને પાર્ટીના મોટા નેતાઓ પણ ઉપસ્થિત રહેશે.' નવીન, જેઓ બિહારથી પાંચ વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે અને તાજેતરમાં જ ભાજપના નેશનલ વર્કિંગ પ્રેસિડેન્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે, તેઓ સોમવારે પાર્ટીના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ માટે પોતાનું નોમિનેશન જમા કરવાશે.

ભાજપાના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટની ચૂંટણી એક ઈલેક્ટોરલ કૉલેજ કરે છે, જેમાં પાર્ટીની નેશનલ કાઉન્સિલ અને સ્ટેટ કાઉન્સિલના રિપ્રિઝેન્ટેટિવ હોય છે અને આ પ્રોસેસની દેખરેખ પાર્ટીના નેશનલ રિપોર્ટિંગ ઑફિસર કરે છે. ભાજપાના બંધારણ અનુસાર કોઈ રાજ્યના ઈલેક્ટોરલ કૉલેજના કોઈપણ 20 સભ્યો મળીને એવા વ્યક્તિનું નામ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માટે પ્રસ્તાવિક કરી શકે છે, જેઓ ચાર વાર એક્ટિવ સભ્ય રહ્યા હોય અને જેમની સભ્યતા પંદર વર્ષની હોય.

જોકે, આવો સંયુક્ત પ્રસ્તાવ ઓછામાં ઓછા પાંચ રાજ્યોમાંથી આવવો જોઈએ, જ્યાં રાષ્ટ્રીય પરિષદ ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ હોય. શુક્રવારે ચૂંટણી શેડ્યૂલ રજૂ કરતા પાર્ટીના રિટર્નિંગ ઑફિસર કે લક્ષ્મણે કહ્યું હતું કે, 'જરૂર પડયે 20 જાન્યુઆરીએ મતદાન થશે અને તે જ દિવસે ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.'

