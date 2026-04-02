ETV Bharat / bharat

દિલ્હીમાં AAPની સરકારમાં લગાવાયેલા 1,40,000 ચાઇનીઝ CCTV કેમેરાને તબક્કાવાર રીતે દૂર કરવાનું શરૂ

দিল্হীના জাহের বাংধকাম বিভাগ (PWD) মন্ত্রী পরবেশ সাহিব সিংহ (ANI)
author img

By ANI

Published : April 2, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના જાહેર બાંધકામ વિભાગ (PWD) મંત્રી પરવેશ સાહિબ સિંહે બુધવાર, 1 એપ્રિલના રોજ જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના કાર્યકાળ દરમિયાન શહેરમાં લગાવવામાં આવેલ 1.4 લાખ ચાઇનીઝ કંપનીના CCTV કેમેરાને તબક્કાવાર દૂર કરવાની શરૂઆત કરી છે.

PWD હેઠળ, બે મુખ્ય તબક્કામાં કુલ 274,389 CCTV કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યા હતા - પ્રથમ તબક્કામાં 140,000 (સપ્ટેમ્બર 2020 થી નવેમ્બર 2022) અને બીજા તબક્કામાં 134,389 (જૂન 2025 થી માર્ચ 2026). પ્રથમ તબક્કામાં બધા કેમેરા ચીની કંપની Hikvision ના હતા, જેના કારણે વૈશ્વિક સુરક્ષા ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે.

પરવેશ સાહિબ સિંહે કહ્યું, "આપ દ્વારા દિલ્હીમાં ચાઇનીઝ Hikvision કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે લાંબા ગાળાની સુરક્ષા અસરોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી ન હતી. દેખરેખ માત્ર એક દેખાડો નથી; તે સંવેદનશીલ ડેટાના નિયંત્રણ સાથે સંકળાયેલ એક ગંભીર મુદ્દો છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ કોઈ નિયમિત ખરીદી પ્રક્રિયા નહોતી. જ્યારે તમે શહેરમાં આવી ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટોલ કરો છો, ત્યારે તે સીધી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર અસર કરે છે. કમનસીબે, AAP આ બાબતની ગંભીરતાને સમજવામાં નિષ્ફળ ગયું."

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કેમેરાને તબક્કાવાર આધુનિક, સુરક્ષિત અને ટેકનોલોજીકલી અદ્યતન સિસ્ટમ્સ સાથે બદલવામાં આવશે જે ઉચ્ચ ડેટા સુરક્ષા ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે અને મજબૂત સપ્લાય અને સેવા સપોર્ટ ધરાવે છે.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "અમે શહેરમાં સ્થાપિત CCTV કેમેરાને તબક્કાવાર રીતે બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, ખાસ કરીને જે ચીની કંપનીઓ પાસેથી ખરીદાયા છે. તેમને આધુનિક, સુરક્ષિત અને ટેકનોલોજીકલી અદ્યતન સિસ્ટમ્સ સાથે બદલવામાં આવશે જે ઉચ્ચ ડેટા સુરક્ષા ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે અને મજબૂત સપ્લાય અને સેવા સપોર્ટ ધરાવે છે. આ પ્રક્રિયા તબક્કાવાર પૂર્ણ કરવામાં આવશે જેથી દેખરેખમાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે."

તાત્કાલિક પગલાંની જાહેરાત કરતા તેમણે કહ્યું, "પ્રથમ તબક્કામાં, 50,000 ચાઇનીઝ કેમેરા બદલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. દરેક હાલના ચાઇનીઝ કેમેરાને વ્યવસ્થિત રીતે સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય સિસ્ટમ સાથે બદલવામાં આવશે."

AAP પર આડકતરી રીતે પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું, "તેમના માટે, તે ફક્ત ડેટા અને પ્રચારનો મામલો હતો. અમારા માટે, તે દિલ્હીના નાગરિકોની સુરક્ષા, જવાબદારી અને રક્ષણનો મામલો છે - આ અંગે કોઈ સમાધાન સ્વીકાર્ય નથી."

અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી કે આ તબક્કાવાર પ્રક્રિયા દેખરેખને સરળ બનાવશે, સાથે સાથે સિસ્ટમની સુરક્ષા અને અસરકારકતામાં પણ સુધારો કરશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

REMOVAL CHINESE CCTV CAMERAS
CAMERAS INSTALLED BY AAP
DELHI
EMOVAL OF 1 NOT 4 LAKH CHINESE CCTV
DELHI REMOVAL CHINESE CCTV CAMERAS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.