દિલ્હી વિધાનસભાને ફરી એકવાર બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની મળી ધમકી, એજન્સીઓ લાગી તપાસમાં

ફરી એક વખત બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યા બાદ દિલ્હી વિધાનસભામાં લોકોમાં ભય પ્રસરી ગયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 1:57 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હી વિધાનસભાને ફરી એક વખત બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ધમકી સ્પીકર વિજેન્દ્ર ગુપ્તાના ઓએસડીને ઇમેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ સમગ્ર વિધાનસભા પરિસરની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. દિલ્હી વિધાનસભાને બજેટ સત્રના બીજા અને ત્રીજા દિવસે બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે.

દિલ્હી વિધાનસભાને આજે ફરીથી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. દિલ્હી વિધાનસભાને મોકલવામાં આવેલા ઇમેઇલમાં જણાવાયું છે કે બુધવારે બપોરે 1:40 વાગ્યે વિસ્ફોટ થશે.

ઇમેઇલમાં જણાવાયું છે કે, વિધાનસભામાં 16 RDX IED પ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તે તમિલનાડુના ભૂતપૂર્વ મંત્રીઓ સેન્થિલબાલાજી અને જાફર સાદિક સામેનો CBI કેસ પાછો ખેંચવાની પણ માંગ કરે છે. ઇમેઇલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે અમે, કોઈમ્બતુરના મુસ્લિમોએ, એક કડવું સત્ય શીખ્યા છીએ. ઉદયનિધિના ચાલાક પરિવારે અમને 'વોટ બેંક' તરીકે ઉપયોગ કર્યો અને અમને બચાવવાના બહાને અમને સજા આપી. ગત ચૂંટણીમાં DMKને ટેકો આપનારા અમારા નેતાઓની હવે UAPA હેઠળ એ જ ઉદયનિધિ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમને અમે ટેકો આપ્યો હતો. જ્યારે અમે તેમનો પર્દાફાશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તમિલનાડુના મીડિયાએ અમને રોક્યા. તેથી, અમે AIADMKનો સંપર્ક કર્યો, પરંતુ તમે પણ અમને નિરાશ કર્યા.

ઈમેલમાં લખ્યું હતું, "અમે માણસોને નહીં, પણ મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવા માંગીએ છીએ. માણસોને દૂર કરો." આ ધમકીભર્યો ઈમેલ દિલ્હી વિધાનસભાના બજેટ સત્રના ત્રીજા દિવસે આવ્યો હતો. કાર્યવાહી દરમિયાન, ધારાસભ્યો નિયમ 280 હેઠળ તેમના મતવિસ્તારોને લગતા મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા હતા. ઈમેલ મળતાં, દિલ્હી પોલીસ અને ડોગ સ્ક્વોડની એક ટીમે વિધાનસભા પરિસરની સઘન તપાસ શરૂ કરી. જો કે, અત્યાર સુધી કોઈ શંકાસ્પદ સામગ્રી મળી નથી.

  1. ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રીની પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથે બેઠક
  2. ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ડોગ સ્કવોર્ડ-બોમ્બ સ્કવોર્ડ દ્વારા તપાસ હાથ ધરાઇ

