સંરક્ષણ મંત્રાલયે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ સાથે રૂ. 5,083 કરોડનો કરાર કર્યો
સંરક્ષણ મંત્રાલયે મંગળવારે છ એડવાન્સ્ડ લાઇટ હેલિકોપ્ટર ખરીદવા માટે HAL સાથે રૂ. 5,083 કરોડનો કરાર કર્યો.
Published : March 3, 2026 at 4:06 PM IST
નવી દિલ્હી: સંરક્ષણ મંત્રાલયે મંગળવારે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ માટે દરિયાઇ ભૂમિકાઓ માટે છ એડવાન્સ્ડ લાઇટ હેલિકોપ્ટર (ALH) Mk-II ખરીદવા માટે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) સાથે રૂ. 5,083 કરોડનો કરાર કર્યો. આ કરારમાં ભારતીય નૌકાદળ માટે સપાટીથી હવામાં પ્રહાર કરતી વર્ટિકલ લોન્ચ મિસાઇલો (SWM) પણ શામેલ છે.
સાઉથ બ્લોક ખાતે સંરક્ષણ સચિવ રાજેશ કુમાર સિંહની હાજરીમાં આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.
મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ALH Mk-III (MR) માટે રૂ. 2,901 કરોડનો કરાર હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ, બેંગલુરુ સાથે BY (ભારતીય - સ્વદેશી રીતે ડિઝાઇન, વિકસિત અને ઉત્પાદિત) કેટેગરી હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે."
આ ટ્વીન-એન્જિન હેલિકોપ્ટરમાં અત્યાધુનિક સુવિધાઓ છે જે હાલના એરબોર્ન પ્લેટફોર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને તે કિનારાના એરફિલ્ડ્સ તેમજ સમુદ્રમાં જહાજોથી વિવિધ દરિયાઈ સુરક્ષા મિશન કરવા સક્ષમ છે.
મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઇન્ડક્શન ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડની કૃત્રિમ ટાપુઓ, ઓફશોર ઇન્સ્ટોલેશન અને માછીમારો અને દરિયાઈ પર્યાવરણના રક્ષણ સાથે સંકળાયેલી કામગીરી હાથ ધરવાની ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે.
આ પ્રોજેક્ટ 200 થી વધુ MSMEs પાસેથી સાધનો પૂરા પાડવાની યોજના ધરાવે છે અને આશરે 65 લાખ હ્યુમન-હવર્સ રોજગાર ઉત્પન્ન કરવાની અપેક્ષા છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ કરાર આત્મનિર્ભર ભારત અને મેક-ઇન-ઇન્ડિયા પહેલ પ્રત્યે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે, સાથે સાથે દેશની દરિયાઈ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને પણ મજબૂત બનાવે છે."
ભારતીય નૌકાદળ માટે શ્તિલ સપાટીથી હવામાં વર્ટિકલ લોન્ચ મિસાઇલો અને તેમની સાથે સંકળાયેલ મિસાઇલ હોલ્ડિંગ ફ્રેમ્સની ખરીદી માટે રશિયન ફેડરેશનના JSC રોસોબોરોનેક્સપોર્ટ સાથે ₹2,182 કરોડના કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે.
આ સોદો વિવિધ પ્રકારના હવાઈ જોખમો સામે ફ્રન્ટલાઈન યુદ્ધ જહાજોની હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષમતાઓને નોંધપાત્ર રીતે વધારવાનો છે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "આ સિસ્ટમ ભારતીય નૌકાદળના પ્લેટફોર્મ પર સ્તરીય હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીને મજબૂત બનાવશે, જે ઝડપી પ્રતિક્રિયા, બધા હવામાનમાં લડાઇ ક્ષમતા અને મુશ્કેલ દરિયાઈ વાતાવરણમાં વધુ સારી ટકી રહેવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરશે."
વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ કરાર ભારત અને રશિયા વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલતી અને સમય-પરીક્ષણ કરાયેલ સંરક્ષણ ભાગીદારીને વધુ દર્શાવે છે, જે પરસ્પર વિશ્વાસ અને વ્યૂહાત્મક સંરેખણ પર આધારિત છે."
