મહિલા અનામત બિલની હાર બાદ NDA આક્રમક બન્યું; રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન શરૂ કરશે
NDAએ આજથી વિરોધ પક્ષો સામે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : April 18, 2026 at 8:57 AM IST
નવી દિલ્હી: એક ઝડપી રાજકીય વળતા હુમલામાં, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) અને તેના રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (એનડીએ) ના સાથીઓએ વિપક્ષને નિશાન બનાવીને એક વિશાળ રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ અભિયાનની જાહેરાત કરી છે.
બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026, લોકસભામાં જરૂરી બે-તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયાના થોડા કલાકો પછી જ આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટોચના પક્ષના સૂત્રો અનુસાર, ભાજપે તેના રાજ્ય એકમોને સમગ્ર ભારતમાં તમામ જિલ્લા મુખ્યાલયો પર સંકલિત વિરોધ પ્રદર્શનોનું આયોજન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
આ અભિયાનનો હેતુ લિંગ સમાનતા તરફ ઐતિહાસિક છલાંગ અટકાવવામાં વિપક્ષની ભૂમિકાને ઉજાગર કરવાનો છે. વિરોધ પ્રદર્શનોનો હેતુ બિલના પક્ષમાં જનમત એકત્રિત કરવાનો અને વિધાનસભા સંસ્થાઓમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધારવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે.
રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણે આજથી વિપક્ષી પક્ષો સામે રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તમામ સભ્ય પક્ષોને સોશિયલ મીડિયા, રસ્તા પર વિરોધ પ્રદર્શન અને તેમને યોગ્ય લાગે તેવા કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા પ્રચાર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
ભાજપ મહિલા મોરચા આ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. તેઓ જાગૃતિ લાવવા અને સમર્થન મેળવવા માટે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓ સાથે જોડાઈને, આઉટરીચ પ્રયાસોમાં મોખરે રહેશે. વરિષ્ઠ મહિલા નેતાઓ અને પાર્ટી કાર્યકરો આ વિશાળ ગ્રાસરૂટ ઝુંબેશમાં સક્રિયપણે ભાગ લેશે તેવી અપેક્ષા છે.
પાર્ટીના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં આગામી ચૂંટણીઓ દરમિયાન મહિલાઓ માટે અનામતનો મુદ્દો પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. ભાજપ આ બિલને મુખ્ય ચૂંટણી મુદ્દો બનાવવાની યોજના ધરાવે છે અને મહિલા સશક્તિકરણ માટેના તેના સમર્થનને વિરોધ પક્ષોના કથિત વિરોધ સાથે તુલના કરશે.
પાર્ટીએ ભાર મૂક્યો હતો કે મહિલા અનામત સુધારો બિલ ભારતના લોકશાહી માળખામાં વધુ લિંગ સમાનતા સુનિશ્ચિત કરવા તરફ એક ઐતિહાસિક પગલું છે. વિરોધ પ્રદર્શનોનું મુખ્ય ધ્યાન 2029 સુધીમાં અનામત લાગુ કરવાના સરકારના ઇરાદા પર રહેશે, જે NDA વિરોધ પક્ષોના અવરોધક અને પ્રતિગામી વલણ સાથે વિરોધાભાસી છે.
આ વિરોધ શુક્રવારે લોકસભામાં બનેલી નાટકીય ઘટનાઓનો સીધો પ્રતિભાવ છે. જોકે સરકાર સરળ બહુમતી મેળવવામાં સફળ રહી, તે કોઈપણ સુધારા માટે જરૂરી બંધારણીય મર્યાદા સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી. ત્રણ બિલ પર ચર્ચા બાદ, 298 સભ્યોએ બિલને ટેકો આપ્યો અને 230 લોકોએ તેની વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું.
લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ મતદાનના પરિણામો જાહેર કર્યા. તેમણે કહ્યું, "બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ પસાર થઈ શક્યું નહીં કારણ કે તેને ગૃહના મતદાન દરમિયાન બે તૃતીયાંશ બહુમતી મળી ન હતી."