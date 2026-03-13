જામનગરની દીપુ કંવરે રાજસ્થાનમાં પોતાના સાસરે રહી કરી તૈયારી, ગુજરાત ન્યાયિક સેવામાં પસંદગી, જાણો તેમની સફળતાની સફર
જ્યારે પણ દીપુ ઘરકામમાં મદદ કરવાની ઓફર કરતી, ત્યારે તેના સાસરિયાઓ તેને રોકતા
Published : March 13, 2026 at 6:26 PM IST
બાડમેર: જિલ્લાના જલીપા ગામમાં પુત્રવધૂ દીપુ કંવરની ગુજરાત ન્યાયિક સેવા (GJS)માં પસંદગી થતાં ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. દીપુ કંવરની વાર્તા અનોખી છે; જે તેને અલગ પાડે છે તે તેના સાસરિયાઓનું ન્યાયાધીશ બનવાની તેમની સફરમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે. તેના સાસરિયામાં તેનો અભ્યાસ અવિરત રહે તે માટે દરેક શક્ય કાળજી લેવામાં આવી હતી. તેને ઘરના કામકાજમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી; જ્યારે પણ દીપુ પોતાની મરજીથી ઘરકામમાં મદદ કરતી, ત્યારે તેના સાસરિયાઓ તેને રોકતા. આમ છતાં, તે ઘણી વખત ઘરના કામકાજમાં મદદ કરતી - તે ગાયો પણ દોહતી. ગુજરાતના જામનગરની વતની દીપુ કંવરના લગ્ન સાત વર્ષ પહેલાં બાડમેર જિલ્લાના જલીપા ગામના લોકેન્દ્ર સિંહ સાથે થયા હતા.
ગુજરાત ન્યાયિક સેવા માટે પસંદગી થયા પછી, દીપુ કંવરે જણાવ્યું કે તેણે બાળપણથી જ અધિકારી બનવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. તેને શરૂઆતથી જ શિક્ષણશાસ્ત્રમાં ઊંડો રસ હતો. તેણીએ પ્રારંભિક શાળાકીય શિક્ષણ સુરતમાં પૂર્ણ કર્યું, જ્યારે સ્નાતક અને LL.B.નો અભ્યાસ જામનગરમાં થયો. તેણે LL.B.ના અભ્યાસની સાથે ન્યાયતંત્રની પરીક્ષાઓની તૈયારી શરૂ કરી - એક નિર્ણય જે તેણીની સફળતામાં વળાંક સાબિત થયો. તેણીના LL.B. ની સાથે સાથે, તેણીએ એક વરિષ્ઠ વકીલ સાથે ઇન્ટર્નશિપ કરી અને વ્યવહારુ અનુભવ મેળવ્યો. તેના લૉના બીજા વર્ષમાં લગ્ન થયા. લગ્નના દસ દિવસ પહેલા, તેણે તેના પૈતૃક ગામની મુલાકાત લીધી. જ્યારે તે તેના માતાપિતાના ઘરેથી તેના સાસરિયામાં ગઈ, ત્યારે તેણે ફક્ત તેના કાયદાના પુસ્તકો જ નહીં પરંતુ ન્યાયિક અધિકારી બનવાના તેના સપના પણ સાથે રાખ્યા. લગ્ન પછી, તે પરીક્ષા આપવા માટે જામનગર પરત ફરતા પહેલા લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી જાલીપામાં તેના સાસરિયાના ઘરે રહી. ત્યારબાદ, તેના બાકીના LL.B. અભ્યાસનો મોટાભાગનો ભાગ તે તેના માતાપિતાના ઘરે રહી.
દીપુ કંવરે જણાવ્યું કે, તેના અભ્યાસ દરમ્યાન, તેને તેના પરિવાર અને તેના સમગ્ર સાસરિયા બંને તરફથી અતૂટ ટેકો મળ્યો. તેના પરિવારના સભ્યો સતત એક વાત પર ભાર મૂકતા હતા: "પહેલા તમારું શિક્ષણ પૂર્ણ કર." સંયુક્ત પરિવારનો ભાગ હોવાને કારણે, તેના સાસરિયાઓએ તેને ઘરની જવાબદારીઓનો બોજ નાખવાને બદલે તેના અભ્યાસને પ્રાથમિકતા આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી. તેની તૈયારીને સરળ બનાવવા માટે, તેઓએ ઘરની અંદર એક સમર્પિત રૂમ બનાવ્યો - એક હોસ્ટેલ રૂમની જેમ - જ્યાં તે અભ્યાસ કરી શકે, ખાઈ શકે અને તેની બધી જરૂરિયાતોને કોઈપણ વિક્ષેપ વિના પૂર્ણ કરી શકે. જ્યારે પણ તે ક્યારેક પરીક્ષા પછી ઘરના કામકાજમાં મદદ કરવાની ઓફર કરતી, ત્યારે તેના સસરા તેને મંજૂરી આપતા નહીં; તેના બદલે, તે તેને નિશ્ચિતપણે કહેતા, "તું ફક્ત તારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર."
ત્રીજા પ્રયાસમાં સફળતા
દીપુ કંવરે ઉલ્લેખ કર્યો કે તે 2021 થી કોર્ટમાં કાયદાનો અભ્યાસ કરી રહી છે. તેણીએ 2022 માં પહેલીવાર પરીક્ષા આપી, પ્રારંભિક અને મુખ્ય બંને તબક્કા સફળતાપૂર્વક પાસ કર્યા, પરંતુ ઇન્ટરવ્યુ રાઉન્ડ દરમિયાન તે નિષ્ફળ ગઈ. તેણીએ 2023 માં ફરીથી પરીક્ષા આપી, પરંતુ મેન્સ સ્ટેજ પાસ કરી શકી નહીં. આ વખતે, 2025 માં, તેણીને ગુજરાત ન્યાયિક સેવા માટે પસંદ કરવામાં આવી, જેમાં તેણી 79મો ક્રમ મેળવ્યો. દીપુ કંવરે યાદ કર્યું કે તેણીને પ્રિલિમિનરી અને મેન્સ પરીક્ષાના પરિણામો વિશે અન્ય લોકો દ્વારા જાણ થઈ, કારણ કે તે સમયે તેણી પાસે મોબાઇલ ફોન નહોતો. જોકે, જ્યારે અંતિમ પરિણામ જાહેર થયું, ત્યારે તેણીના હાથમાં એક ફોન હતો. પરિણામ તપાસતા પહેલા, તેણીએ મંદિરમાં ભગવાન સમક્ષ પ્રાર્થનામાં હાથ જોડી દીધા. પછી, તેણીએ પરિણામ તપાસ્યું. શરૂઆતમાં, તેણીને તેની આંખો પર વિશ્વાસ ન થયો; તેણીએ ફરીથી તપાસ કરી, અને ત્યારબાદ, તેણીના આનંદનો કોઈ પાર ન રહ્યો. તેણીએ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં 79મો ક્રમ મેળવ્યો હતો. તેણીએ જે સૌ પ્રથમ સાથે આ સમાચાર શેર કર્યા તે તેના પિતા હતા.
ઘૂંઘટ (પડદો) અમારી સંસ્કૃતિ છે
દીપુએ જણાવ્યું કે ન્યાયાધીશ બનવું એ આખા પરિવારનું સ્વપ્ન હતું - તેના પોતાના સ્વપ્ન કરતાં પણ વધુ. પરિણામો જાહેર થતાંની સાથે જ, તે જામનગર સ્થિત તેના મામાના ઘરેથી જાલીપા સ્થિત તેના લગ્નસ્થળ સુધી રાતોરાત મુસાફરી કરી. આ આનંદદાયક પ્રસંગે સમગ્ર પરિવારની પ્રતિક્રિયા ખરેખર જોવાલાયક હતી. દીપુએ આ સફળતાનો શ્રેય તેના સમગ્ર પરિવારને અને ખાસ કરીને તેની સાસુને આપ્યો. એક પ્રશ્નના જવાબમાં, દીપુ કંવરે ટિપ્પણી કરી, "ઘૂંઘટ અમારી સંસ્કૃતિનો એક અભિન્ન ભાગ છે; મારા લગ્નસ્થળમાં ઘૂંઘટ પહેરવાની પરંપરાનું પાલન કરવામાં મને સંતોષની લાગણી થાય છે." પુત્રવધૂની પસંદગી પર આનંદ વ્યક્ત કરતા, દીપુ કંવરની સાસુએ કહ્યું, "અમે ક્યારેય અમારી પુત્રવધૂ પર ઘરના કામનો બોજ નાખ્યો નથી. અમે તેને કહેતા, 'અમે કામ સંભાળીશું; તમે ફક્ત તમારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.' ભાગ્યે જ જ્યારે તે ઘરકામમાં મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરતી, ત્યારે તેના સસરા અને મોટા સાળા અમને જોતા અને ઠપકો આપતા, આગ્રહ કરતા, 'તેને ભણવા દો!'" પુત્રવધૂની મહેનત, પરિવારના અતૂટ સમર્થન સાથે, આખરે ફળ આપતી. દીપુ કંવરના પતિ, લોકેન્દ્ર સિંહે અવલોકન કર્યું કે તેમના સમુદાયમાં ન્યાયતંત્ર પ્રત્યે ખૂબ જ સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ છે અને વ્યક્તિ પોતાના પરિવારમાંથી પ્રેરણા મેળવે છે. તેમની પત્ની, દીપુ કંવર, અભ્યાસમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરીને અને સાથે સાથે પોતાની ઘરેલું અને પારિવારિક જવાબદારીઓ અનુકરણીય સમર્પણ સાથે નિભાવીને આ નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત કરી.
