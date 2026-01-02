ઇન્દોરમાં મૃત્યુઆંક સતત વધારો, વધુ એક મહિલાનું મોત; કુલ મૃત્યુઆંક 15 થયો
ઇન્દોરના ભગીરથપુરામાં મૃત્યુઆંક વધી રહ્યો છે. 24 કલાકમાં બે લોકોના મોતથી ગભરાટ વધી ગયો છે. 45 લોકોની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે.
Published : January 2, 2026 at 1:24 PM IST
ઇન્દોર: સતત સાત વખત દેશનો સૌથી સ્વચ્છ શહેરનો એવોર્ડ જીતનાર ઇન્દોરને એવો કલંક કહેવામાં આવ્યો છે જેને દૂર કરવામાં વર્ષો લાગશે. દૂષિત પાણી પીવાથી ઇન્દોરના ભગીરથપુરા જિલ્લામાં એક અઠવાડિયામાં પંદર લોકોના મોત થયા છે. જોકે, વહીવટીતંત્ર હાલમાં માત્ર આઠ લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી રહ્યું છે.
ઝેરી પાણી પીવાથી 200 થી વધુ લોકો હજુ પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, જેમાંથી 45 લોકો ICUમાં છે. ભગીરથપુરામાં મૃત્યુઆંક વધી રહ્યો છે. શુક્રવારે સવારે વધુ એક મહિલાનું મોત થયું.
ઉલટી અને ઝાડાના કેસોમાં ઘટાડો થવાનું નામ નથી લેતું
ઇન્દોરના ભગીરથપુરામાં સતત મૃત્યુઆંક વધી રહ્યો છે. આ વિસ્તારના લોકો હજુ પણ ઉલટી અને ઝાડાથી પીડાતા હોસ્પિટલોમાં દાખલ થઈ રહ્યા છે. આખા વિસ્તારમાં એવું કોઈ ઘર નથી જ્યાં કોઈને ઉલટી અને ઝાડા ન હોય. આરોગ્ય વિભાગની ટીમો છેલ્લા ત્રણ દિવસથી કેમ્પિંગ કરી રહી છે, પરંતુ બીમાર પડવાની સંખ્યા સતત ચાલુ છે. CMO અને વિસ્તારના કાઉન્સિલર સહિત વહીવટીતંત્રે અત્યાર સુધીમાં ફક્ત આઠ લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે.
60 વર્ષીય મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ
મૃતકના ભત્રીજા ચંદ્રશેખરે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે લોકો દૂષિત પાણી પીવાથી બીમાર પડવા લાગ્યા, ત્યારે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ તેમના ઘરે પહોંચી હતી. 60 વર્ષીય ગીતાબાઈ, તેમના પુત્ર અને ભત્રીજા ઉલટી અને ઝાડાથી પીડાતા જોવા મળ્યા. તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની કાકી ગીતાબાઈનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું. ગીતાબાઈને પણ સતત ઉલટી અને ઝાડાથી પીડાતા હતા. કોઈ દવાની તેમના પર કોઈ અસર થઈ ન હતી."
જોકે, મહિલાનો પુત્ર અને ભત્રીજો સારવાર લીધા પછી ઘરે પરત ફર્યા છે. ઇન્દોરના ભગીરથપુરામાં આવેલી મેડિકલ કોલેજના રિપોર્ટમાં પણ પાઇપલાઇનમાં દૂષિત પીવાના પાણીની હાજરીની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.
ભગીરથપુરામાં ગભરાટ વચ્ચે લોકો ગુસ્સે
ભગીરથપુરામાં ગભરાટ વચ્ચે, લોકો સરકાર અને મ્યુનિસિપલ વહીવટીતંત્ર સામે ભારે ગુસ્સો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે, "છેલ્લા છ મહિનાથી ગંદા પાણીના પુરવઠા અંગે ફરિયાદો કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ કોઈએ સાંભળ્યું નથી." ગુરુવારે, શહેરી વહીવટ મંત્રી કૈલાશ વિજયવર્ગીયને પણ તેમના ટુ-વ્હીલર પ્રવાસ દરમિયાન લોકોના રોષનો સામનો કરવો પડ્યો.
લોકોએ સહાય ચેક સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. વધુ ગુસ્સો એ હકીકત દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે કે સરકાર દ્વારા મફત સારવારની જાહેરાત છતાં, ખાનગી હોસ્પિટલોએ દર્દીઓને દાખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. વધુમાં, પીડિતોના પરિવારો દ્વારા જમા કરાયેલી રકમ પરત કરવામાં આવી ન હતી.
સરકારે હાઇકોર્ટમાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો
દરમિયાન, સરકારે ઇન્દોરમાં ગંદા પાણીના કારણે થયેલા મૃત્યુ અંગે હાઇકોર્ટમાં પોતાનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે. શુક્રવારે સુનાવણી થવાની છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ગંદા પાણીના કારણે અત્યાર સુધીમાં ફક્ત ચાર મૃત્યુ થયા છે.
સીએમએચઓ ડૉ. માધવ હસાનીએ કહ્યું, "નમૂના પરીક્ષણ રિપોર્ટ સ્પષ્ટપણે પુષ્ટિ કરે છે કે લોકો દૂષિત પાણી પીવાથી બીમાર પડ્યા હતા અને મૃત્યુ પામ્યા હતા." દરમિયાન, કલેક્ટર શિવમ વર્માએ કહ્યું, "અમે વિગતવાર રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. મેડિકલ કોલેજમાં કલ્ચર ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ ટિપ્પણી કરવી યોગ્ય રહેશે."
આ પણ વાંચો: