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ઓડિશામાં ભાણીને જીવતી સળગાવીને હત્યા કરવાના મામલે મામાને ફાંસીની સજા

ઓડિશાની એક ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટે હત્યાના કેસમાં મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે.

આરોપીને ફાંસીની સજા
આરોપીને ફાંસીની સજા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 12:42 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 1:06 PM IST

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બરહમપુર: ઓડિશાના ગંજમ જિલ્લાના બરહમપુરમાં એક સગીર ભાણીને સળગાવીને હત્યા કરવાના મામલે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે આ કેસને દુર્લભમાં દુર્લભ ગણાવ્યો છે અને મામાને ફાંસીની સજા ફટકારી છે.

બરહમપુર એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ (POCSO) કોર્ટે 2022 માં ગંજમ જિલ્લાના બરહમપુર શહેરમાં આરોપી મામા દ્વારા ભાણીને સળગાવીને હત્યા કરવા બદલ મૃત્યું દંડની સજા ફટકારી છે. 25 એપ્રિલ, 2022 ના રોજ, બરહમપુર શહેરના વૈદ્યનાથપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આગની ઘટનામાં 13 વર્ષની સગીરાનું મૃત્યુ થયું હતું.

પોલીસે ઘટનાની તપાસ કરી અને મૃતક સગીરાના મામાની ધરપકડ કરી. ધરપકડ કરાયેલા મામા પર તેની 13 વર્ષની ભાણી પર ખરાબ નજર રાખવાનો અને કેરોસીન છાંટીને સળગાવીને મારી નાખવાનો આરોપ હતો.

બરહમપુર શહેરના વૈદ્યનાથપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ અધિકારી મીનાક્ષી ડાલાબેહેરાએ આ ઘટનાની વિવિધ દ્રષ્ટિકોણથી તપાસ કરી અને 13 લોકોની જુબાનીના આધારે ચાર્જશીટ દાખલ કરી.

આ કેસ બરહમપુર અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પોક્સો કોર્ટમાં આવ્યો, ત્યારે સાક્ષીઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા. પુરાવા અને સાક્ષીઓના નિવેદનોના આધારે, અધિક જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ (એડહોક) રોહિત લાલ પાંડાએ પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓના આધારે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો અને તેને ફાંસીની સજા ફટકારી.

ખાસ સરકારી વકીલ ડૉ. શિવ પ્રસાદ મિશ્રા આ કેસ સંભાળી રહ્યા હતા. કોર્ટના ખાસ સરકારી વકીલ શિવ પ્રસાદ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટના ન્યાયાધીશ રોહિત લાલ પાંડાએ કેસની સુનાવણી કરી અને 65 વર્ષીય આરોપીને દોષિત ઠેરવીને તેને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી."

અહેવાલો અનુસાર, આરોપીએ અગાઉ તેની પત્નીની હત્યા કરી હતી. આ કેસમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને ફુલબની જેલમાં કેદ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, કોર્ટની પરવાનગીથી, તે થોડા દિવસો માટે પેરોલ પર બહાર આવ્યો અને બરહમપુરમાં તેની બહેનના ઘરે તેણે આ પ્રકારનો ગુનો આચર્યો. આ કેસ બાદથી, તે બરહમપુર જેલમાં અંડરટ્રાયલ કેદી તરીકે કેદ હતો.

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Last Updated : July 1, 2026 at 1:06 PM IST

TAGGED:

DEATH PENALTY
BERHAMPUR ODISHA
UNCLE DEATH PENALTY
ફાંસીની સજા
DEATH PENALTY TO UNCLE

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