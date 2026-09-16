ઝીરમ નરસંહારના દોષિતોને મૃત્યુદંડ, કોંગ્રેસ નેતાઓ સહિત 29 લોકોની થઈ હતી હત્યા
NIA કોર્ટે ઝીરમ નક્સલ હુમલાના 13 વર્ષ બાદ ગુનેગારોને ફાંસીની સજા સંભળાવી છે
Published : September 16, 2026 at 7:08 PM IST
જગદલપુર: ઝીરમ ઘાટી હુમલાના ગુનેગારોને ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવી છે. NIAની વિશેષ અદાલતે 27 લોકોની હત્યા બદલ તમામ દોષિતોને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી છે. દોષિતો 30 દિવસની અંદર હાઈકોર્ટમાં આ ચુકાદા સામે અપીલ કરી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 25 મે, 2013ના રોજ ઝીરામ હુમલામાં કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતાઓ સાથે અનેક સુરક્ષાકર્મીઓ શહીદ થયા હતા. NIA કોર્ટે આ હુમલાના સંબંધમાં 10 વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
ચુકાદા સામે વાંધો
NIAના ચુકાદા બાદ, કોંગ્રેસ પક્ષે બસ્તર સહિત સમગ્ર છત્તીસગઢમાં તેને "અધૂરો ન્યાય" ગણાવ્યો છે. દરમિયાન, કોંગ્રેસના કાનૂની સેલના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની માંગણીઓ પર હજુ સુધી વિચારણા કરવામાં આવી નથી.
"અમે કોર્ટના ચુકાદા પર કોઈ ટિપ્પણી કરીશું નહીં. અમારી બે મુખ્ય માંગણીઓ હતી: ઝીરામ ઘટના પાછળના રાજકીય ષડયંત્રની તપાસ અને તેમાં સામેલ અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી. અમે આને અધૂરો ન્યાય માનીએ છીએ; જ્યાં સુધી આ બે પાસાઓની તપાસ ન થાય ત્યાં સુધી ન્યાય અધૂરો જ ગણાય. આરોપીઓ આ ચુકાદા વિરુદ્ધ અપીલ કરી શકે છે. આરોપીઓને સાત કલમો હેઠળ મૃત્યુદંડ અને અન્ય કલમો હેઠળ 10 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે." — અવધેશ ઝા, કોંગ્રેસ લીગલ સેલ
ઝીરમ હુમલાના દોષિત
1. પ્રેમીલા મોડિયામ
2. ચૈતૂ લેકામ ઉર્ફ મુન્ના
3. સુમિત્રા પુનેમ મોડિયામ
4. મુક્કા મંડાવી
5. કોસા કવાસી
6. આયતા મરકામ
7. મડકામી દેવા
8. જોગા મડકામી
9. બંજામી સન્ના ઉર્ફ ચમરૂ ઉર્ફ ડેંગા
10. મહાદેવ નાગ
ઝીરમ કેસ અંગે કોંગ્રેસનો આક્ષેપ
ભૂપેશ બઘેલે એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે ઝીરામ હુમલાના અસલી ગુનેગારોની ક્યારેય પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી ન હતી. તેમણે એમ પણ દાવો કર્યો હતો કે તેમની પાસે આ હુમલા અંગેના પુરાવા છે અને જણાવ્યું હતું કે જેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે તેઓ માત્ર નીચલા સ્તરના નક્સલ કાર્યકરો છે.
ભૂપેશ બઘેલે કહ્યું હતું કે સત્ય અમારી પાસે હતું. જ્યારે અમે SIT (સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ)ની રચના કરી, ત્યારે આ મામલો NIA કોર્ટમાં ગયો; આ મુદ્દે અમને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ સફળતા મળી હતી, પરંતુ અમારી સરકાર બદલાઈ ગઈ અને ત્યારબાદ અમે બનાવેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ દ્વારા કરવામાં આવતી તપાસ અટકાવી દેવામાં આવી. જે પંચની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી તેણે રાજ્યપાલને પોતાનો અહેવાલ સોંપ્યો અને પછી તેનું કામ પૂરું કર્યું; તે તપાસ પણ અધૂરી રહી ગઈ. અમે બે ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશોની બનેલી એક સમિતિની રચના કરી હતી, પરંતુ ભાજપના ધરમલાલ કૌશિકે કોર્ટમાંથી સ્ટે ઓર્ડર (સ્થગિત આદેશ) મેળવી લીધો.
નાયબ મુખ્યમંત્રીનું નિવેદન: NIAને પુરાવા સોંપો
દરમિયાન, કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોનો જવાબ આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી વિજય શર્માએ કહ્યું કે, જે લોકો પાસે ઝીરામ ઘટના અંગેના પુરાવા હોવાનો દાવો કરે છે, તેમણે તે પુરાવા મીડિયા સમક્ષ રજૂ કરવાને બદલે NIAને સોંપવા જોઈએ. શર્માએ ટિપ્પણી કરી હતી કે જે લોકો હિડમાને પોતાનો આદર્શ માને છે અને સતત તેનું સમર્થન કરતા આવ્યા છે, તેઓ ઝીરામ ઘટના પાછળનું સત્ય બહાર આવવા દે તેવી શક્યતા ઓછી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે હજુ પણ મોડું થયું નથી; જો ભૂપેશ બઘેલ પાસે કોઈ પણ તથ્યાત્મક માહિતી હોય, તો તેમણે તે NIAના અધિકારીઓને સોંપવી જોઈએ જેથી સંપૂર્ણ સત્ય બહાર આવી શકે.
ઝીરમ નક્સલ હુમલો ક્યારે થયો હતો?
25 મે, 2013ના રોજ, નક્સલવાદીઓએ કોંગ્રેસ પક્ષની 'પરિવર્તન યાત્રા'ના કાફલા પર ઘાતક હુમલો કર્યો હતો. બસ્તરના ઝીરમ વિસ્તારમાં થયેલા આ બર્બર નક્સલ હુમલાએ માત્ર છત્તીસગઢ જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશના રાજકીય માહોલને હચમચાવી નાખ્યો હતો. આ હુમલામાં રાજ્ય કોંગ્રેસના ટોચના નેતાઓ સહિત કુલ 29 લોકોની નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી. મૃતકોમાં ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી વિદ્યા ચરણ શુક્લા, તત્કાલીન રાજ્ય કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ નંદકુમાર પટેલ અને તેમના પુત્ર દિનેશ પટેલ, બસ્તરના અગ્રણી નેતા અને 'સલવા જુડુમ'ના સમર્થક મહેન્દ્ર કર્મા તથા ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય ઉદય મુદલિયાર ઉપરાંત અન્ય ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ, સુરક્ષાકર્મીઓ અને પક્ષના કાર્યકરોનો સમાવેશ થતો હતો. રાજકીય નિવેદનો, તપાસ પંચો, NIA દ્વારા વિગતવાર તપાસ અને લાંબી કાનૂની કાર્યવાહી બાદ, 5 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ—લગભગ 13 વર્ષ પછી આરોપીઓને તેમના કૃત્યો બદલ સજા આપવામાં આવી હતી.
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