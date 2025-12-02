'મારા માતા-પિતા મારી પાસે ખોટું કામ કરાવવા માંગે છે', મહિલા આયોગમાં પહોંચી બે બાળકોની માતા
એક દિકરીએ તેના માતા-પિતા ઉપર ખોટું કામ કરાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, આ અંગે તેણે મહિલા પંચમાં પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
December 2, 2025
Updated : December 2, 2025 at 6:58 PM IST
ભાગલપુર, બિહાર: એક પરિણીત દિકરીએ પોતાની સગી માતા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. તેણે બિહાર રાજ્ય મહિલા આયોગમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં તેણે પોતાની માતા અને પિતા પર આરોપ લગાવ્યા છે. અરજીમાં પરિણીત દિકરીએ લખ્યું છે કે, "મારી માતા ઇચ્છે છે કે હું ખોટા કામ કરીને તેમને પૈસા કમાવીને આપું. નહીં તો હું તારા બાળકોને નપુંસક બનાવી દઈશ.' મને શંકા છે કે મારી માતાના મારા પતિ સાથે આડાસંબંધ છે."
"માતાએ બળાત્કાર કરાવ્યો":
મહિલા ભાગલપુરના સોનોખર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની રહેવાસી છે. 32 વર્ષીય મહિલાએ પટનામાં બિહાર રાજ્ય મહિલા આયોગની ઓફિસમાં જઈને ન્યાય માટે અપીલ કરી. તેણીએ પોતાની જ માતા પર પોતાના પર બળાત્કાર કરાવવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે.
મહિલાએ કહ્યું, "2016માં, મારા માતા-પિતાએ મારી સંમતિ વગર કટિહારમાં એક 50 વર્ષના આધેડ વયના પુરુષ સાથે મારા લગ્ન કરાવી દીધા. લગ્ન પછી, મેં તેને મારા ભાગ્ય તરીકે સ્વીકારી લીધું. મને એક પુત્ર (6 વર્ષનો) અને એક પુત્રી (9 વર્ષ) પણ છે."
પૈસા લાવ તો જ ઘરમાં રાખીશું:
પીડિતાએ જણાવ્યું હતું કે, 2021માં, તે બધું છોડીને તેના માતાપિતાના ઘરે રહેવા આવી ગઈ. ત્રણ વર્ષ સુધી હું મારા પિયરમાં રહી, આ દરમિયાન માતા-પિતા અને ભાઈ પણ મારી સાથે મારઝૂડ કરવા લાગ્યા. ત્યાં સુધી કે તે લોકો એમ પણ કહેવા લાગ્યા કે, "જો તું ક્યાંકથી પૈસા કમાઈને લાવીશ તો તને ઘરે રાખીશું." તેઓ મારી સાથે મારપીટ કરીને મને દેહવેપાર કરવા માટે પણ મોકલતા પરંતુ હું ભાગીને આવી જતી હતી.
" કેટલાક માણસોને મારા ઘરે પણ મોકલવામાં આવ્યા":
છ મહિના પહેલા, હું ઘર છોડીને બીજી જગ્યાએ રહેવા ગઈ. ત્યાં,હું પહેલા ભીક્ષા માંગતી હતી અને પછી તે જ ભીક્ષાના પૈસાથી ફુટપાથ પર રમકડાં વેચવાનું શરૂ કર્યું. પૈસાના લોભથી પ્રેરાઈને, મારી માતાએ એક દિવસ મારા ઘરે કેટલાક માણસોને મારા પર દુષ્કર્મ કરવા મોકલ્યા.
"મારી માતા પરથી મારો વિશ્વાસ ઉઠી ગયો,"
મહિલા આગળ કહે છે કે, "મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે મારી પોતાની માતા મારી સાથે આવું કરી શકે છે. મેં વિચાર્યું હતું કે તે મને ટેકો આપશે, પરંતુ જે દિવસથી મેં તેના મોઢેથી સાંભળ્યું કે,'મેં તારા એ ઘરને વસવા ન દીધું, અને આ ઘરને પણ હું વસવા નહીં દઉઁ,' તે દિવસથી મારો વિશ્વાસ મારી માતા ઉપરથી ઉઠી ગયો. તે દિવસે, મેં ઘર છોડવાનું નક્કી કર્યું. હું મારા માતાપિતા અને મારા આખા પરિવારને ભૂલી ગઈ છું."
મહિલાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "મારા માતા-પિતાએ મારા નામે બેંકમાંથી એક લાખ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. મને બેંક તરફથી વારંવાર ફોન આવે છે જેમાં ચુકવણીની માંગણી કરવામાં આવે છે. હું દરેક વસ્તુથી કંટાળી ગઈ છું. હવે મને કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી, તેથી મેં મહિલા આયોગનો સંપર્ક કર્યો છે." - પીડિતા
પિતાએ દિકરીના આરોપોને નકાર્યા: તો બીજી તરફ પિતા કહે છે, "દિકરીના તમામ આરોપો ખોટા છે. તેનું ઘર વસાવવા માટે અમે લોકોએ ખુબ પ્રયાસ કર્યા, પરંતુ અમારા લોકોની તે વાતો માનતી નથી, પોતાની મન મરજી ઈચ્છે છે. લગ્ન અને બે બાળકો થયા પછી પણ, તે સુધરી નથી."
"બીજા કોઈ સાથે ભાગી ગઈ": પિતાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, લગ્ન પછી તે તેના પતિને છોડીને બીજા કોઈ સાથે ભાગી ગઈ હતી. થોડા દિવસો બાદ ફરી તે ચાલી ગઈ. ત્યાર બાદ તેના પતિએ તેને રાખવાનો ઇનકાર કર્યો. ત્યાર બાદ પંચાયતની બેઠકમાં આ મામલો ઉકેલાઈ ગયો અને તેના પતિએ તેને રાખવાનું શરૂ કર્યું. આ સમય દરમિયાન, તે ફરીથી ભાગી ગઈ, ત્યારબાદ અમે વાત કરવાનું બંધ કરી દીધું. અમે તેના બે બાળકોને અમારી સાથે રાખી રહ્યા છીએ.
પંચાયતના મુખ્ય પ્રતિનિધિએ કહ્યું, "પરિવાર સુશિક્ષિત છે. હું વ્યક્તિગત રીતે તેમને ઓળખું છું. છોકરીની માનસિક સ્થિતિ સારી નથી. તે તેના માતાપિતા પર જે આરોપો લગાવી રહી છે તે સંપૂર્ણપણે ખોટા છે.
મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે ''તેના માતાપિતા, ભાઈ અને પતિ તેને કંઈક ખોટું કામ કરાવવા માંગે છે. તેના બે બાળકો છે, જે તેના માતાપિતા સાથે રહે છે. તેણીએ એ પણ જણાવ્યું કે તેના નામે બેંક લોન લેવામાં આવી છે. બધાને સમન્સ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. બધા પક્ષોને સાંભળ્યા પછી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - રશ્મિ રેખા સિંહા, સભ્ય, બિહાર રાજ્ય મહિલા આયોગ