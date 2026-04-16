નકલી પ્રોફાઈલથી 500 મહિલાઓને બનાવી શિકાર, દિલ્હી પોલીસે શાતિર સાયબર ઠગને દબોચ્યો
સાયબર પોલીસે 35 વર્ષીય આનંદ કુમારની ધરપકડ કરી છે, જે ડેટિંગ એપ્સ દ્વારા મહિલાઓને નિશાન બનાવતો હતો અને તેમને બ્લેકમેલ કરતો હતો.
Published : April 16, 2026 at 2:49 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશભરમાં 500થી વધુ મહિલાઓને પોતાની જાળમાં ફસાવીને આશરે 2 કરોડ રૂપિયાની ઠગાઈ કરનારા સાયબર આરોપીને દિલ્હીની દક્ષિણપશ્ચિમ જિલ્લાની સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ધરપકડ કરી છે, પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી નકલી પ્રોફાઈલ બનાવીને લાંબા સમયથી ડેટિંગ અને મેટ્રિમોનિયલ એપ્સના માધ્યમથી મહિલાઓને નિશાન બનાવતો હતો.
લાંબા સમયથી ડેટિંગ અને મેટ્રિમોનિયલ એપ્સ દ્વારા નકલી પ્રોફાઇલ બનાવીને મહિલાઓને નિશાન બનાવી રહ્યો હતો. આરોપી, 35 વર્ષીય આનંદ કુમાર, પશ્ચિમ બંગાળના 24 પરગણાનો રહેવાસી છે.
આરોપી જુદા જુદા નામો અને ઓળખનો ઉપયોગ કરીને નકલી પ્રોફાઇલ બનાવતો, મહિલાઓ સાથે મિત્રતા કરતો અને તેમને લગ્ન માટે લલચાવતો. બાદમાં તે તબીબી કટોકટી, વ્યવસાયિક નુકસાન અથવા વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોનો દાવો કરીને પૈસા પડાવતો. આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે એક પીડિતાએ ફરિયાદ કરી કે "વૈભવ અરોરા" નામના વ્યક્તિએ તેની પાસેથી આશરે 7 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. આરોપીએ પ્રેમ અને લગ્નની લાલચ આપીને તેની પાસેથી પૈસા પડાવ્યા અને પછી પોતાને મૃત હ જણાવીને ગાયબ થઈ ગયો.
સોશિયલ મીડિયા પર મિત્રો બનાવતી વખતે સાવધાની રાખો.
સબ-ઇન્સ્પેક્ટર પ્રિયંકાના નેતૃત્વ હેઠળની એક ટીમે ટેકનિકલ તપાસ અને સર્વિલન્સ દ્વારા આરોપીનું લોકેશન પશ્ચિમ બંગાળ શોધી કાઢ્યું અને દરોડામાં તેની ધરપકડ કરી. આરોપી પાસેથી ચાર સ્માર્ટફોન, આઠ સિમ કાર્ડ, ત્રણ ડેબિટ કાર્ડ અને સોનાના દાગીના મળી આવ્યા.
દક્ષિણ પશ્ચિમ જિલ્લાના ડીસીપી અમિત ગોયલ (આઈપીએસ) એ જણાવ્યું કે આરોપી એક સાયબર ગુનેગાર છે, જેણે દેશભરમાં 500 થી વધુ મહિલાઓને નિશાન બનાવી હતી અને તેમની સાથે આશરે ₹2 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. તેણે વિવિધ વ્યવસાયોમાં હોવાનો દાવો કરીને નકલી સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ બનાવી હતી અને પછી પૈસા પડાવવા માટે તેમની સાથે મિત્રતા કરી હતી. અમે તેની પાસેથી અસંખ્ય ડિજિટલ પુરાવા અને સામગ્રી મેળવી છે. વધુ તપાસ ચાલી રહી છે, અને કેસ સાથે સંબંધિત અન્ય લિંક્સની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે લોકોને સોશિયલ મીડિયા પર અજાણ્યાઓ સાથે મિત્રતા કરતી વખતે સાવચેત રહેવા વિનંતી કરી, કારણ કે એક નાની ભૂલ મોટી સાયબર છેતરપિંડી તરફ દોરી શકે છે.