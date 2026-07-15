પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટનો ડેટા લીક! 19,000 ફાઇલો સંવેદનશીલ; 'ગંભીર સુરક્ષા ખતરો'
કુડનકુલમ પરમાણુ વીજ પ્લાન્ટનો ડેટા કથિત રીતે લીક થયો છે.
Published : July 15, 2026 at 8:58 PM IST
નવી દિલ્હી: તમિલનાડુના કુડનકુલમ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ અંગે મીડિયા અહેવાલો બહાર આવ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે આ સુવિધા સંબંધિત ચોક્કસ માહિતી લીક થઈ છે. આ ભારતના સાત ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાંથી સૌથી મોટો છે. સરકારે હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી.
એક આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સીએ આ મુદ્દા પર અહેવાલ આપ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રેન્સમવેર જૂથ "વર્લ્ડ લીક્સ" એ ડાર્ક વેબ પર ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ સાથે જોડાયેલ ફાઇલો મેળવવાનો દાવો કર્યો છે. આ ફાઇલોમાં પ્લાન્ટની સુવિધાઓના ચોક્કસ વિભાગોના બ્લુપ્રિન્ટ્સ અને સપ્લાયર્સ સંબંધિત વિગતો શામેલ છે.
"વર્લ્ડ લીક્સ" એક જાણીતું રેન્સમવેર જૂથ છે જેણે અગાઉ નાઇકી અને ટાટા ગ્રુપ જેવી સંસ્થાઓને નિશાન બનાવી છે. આ જૂથ કાં તો તેની વેબસાઇટ પર ચોરાયેલ કોર્પોરેટ ડેટા પ્રકાશિત કરે છે અથવા તેના માટે ખંડણી માંગે છે; વેબસાઇટ ફક્ત વિશિષ્ટ બ્રાઉઝર દ્વારા જ ઍક્સેસ કરી શકાય છે.
આ બાબતથી પરિચિત સૂત્રોએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે ડેટા ભંગ પ્લાન્ટની સુરક્ષા માટે "ગંભીર" ખતરો ઉભો કરી શકે છે. "વર્લ્ડ લીક્સ" વેબસાઇટ પર દેખાતી ખાનગી કંપનીની 858,000 ફાઇલોમાંથી, આ 19,000 ફાઇલોને સૌથી સંવેદનશીલ તરીકે ઓળખવામાં આવી છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પ્રશ્નમાં રહેલી કંપનીને 2018 માં પ્લાન્ટના યુનિટ 3 અને 4 માટે માળખાગત સુવિધાઓ ડિઝાઇન અને બાંધકામ માટે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. આ યુનિટ 2027 સુધીમાં કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે, જેની કુલ વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા 2,000 મેગાવોટ હશે.
તેના અહેવાલમાં, સમાચાર એજન્સીએ નોંધ્યું છે કે "વર્લ્ડ લીક્સ" પર પોસ્ટ કરાયેલા દસ્તાવેજો પરમાણુ રિએક્ટરની મુખ્ય સિસ્ટમ્સ સાથે સંબંધિત નથી લાગતા, જે રશિયન રાજ્ય માલિકીની કંપની રોસાટોમ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. આમાં યુનિટ 3 અને 4 માં ઉપયોગમાં લેવાતી વેન્ટિલેશન અને કૂલિંગ સિસ્ટમ્સના કથિત બ્લુપ્રિન્ટ્સ તેમજ "કોમન કંટ્રોલ રૂમ" ના સંપૂર્ણ ફ્લોર લેઆઉટનો સમાવેશ થાય છે. ફાઇલોમાં વિક્રેતા દરખાસ્તો, માન્ય સપ્લાયર્સની યાદી અને ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન અને રિલાયન્સ વચ્ચે સંયુક્ત નિરીક્ષણ અંગે 2024 ની બેઠકના રેકોર્ડ પણ હતા, જેમાં સાધનોના ફોટોગ્રાફ્સનો સમાવેશ થતો હતો.
સાયબર સુરક્ષા ઘટનાઓમાં ડેટા ભંગનો સામનો કરતા દેશોમાં ભારત ત્રીજા ક્રમે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, ત્યારબાદ ફ્રાન્સ આવે છે.