24 નવેમ્બરની સાંજથી રામ મંદિરમાં દર્શન થઈ જશે બંધ, 26મીએ સવારે 7 વાગ્યાથી મળશે પ્રવેશ
25 નવેમ્બરે ધ્વજારોહણ સમારોહ છે, પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા ડૉ.મોહન ભાગવત પણ હાજર રહેશે.
Published : November 12, 2025 at 9:08 AM IST
અયોધ્યા: રામ મંદિરના શિખર પર ધ્વજારોહણ સમારોહ માટે 24 નવેમ્બરની સાંજથી રામ લલ્લાના દર્શન બંધ રહેશે. ત્યારબાદ 26 નવેમ્બરના રોજ સવારે 7:00 વાગ્યે દર્શન ફરી શરૂ થશે. શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના મહામંત્રી ચંપત રાયે આ માહિતી આપી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ માટે દેશભરમાંથી લોકોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ધ્વજારોહણ સમારોહ માટે પૂર્વ ઉત્તરપ્રદેશને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. મંદિર સંકુલમાં વ્યાપક બાંધકામને કારણે, બેસવાની જગ્યા ઓછી કરવામાં આવી છે. પરિણામે, આમંત્રિતોની સંખ્યા મર્યાદિત રાખવામાં આવી છે. ધ્વજારોહણ સમારોહના દિવસે મંદિરના પ્રવેશદ્વારા સવારે 8:00 વાગ્યે ખુલશે અને સવારે 9:00 વાગ્યે બંધ થશે.
મહામંત્રી ચંપત રાયે જણાવ્યું હતું કે, સમારોહ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સરસંઘચાલક ડૉ. મોહન ભાગવત, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ હાજર રહેશે. આ સમારોહ બપોરે 2:00 વાગ્યે પૂર્ણ થશે, ત્યારબાદ આમંત્રિત મહેમાનોને કતારમાં દર્શન આપવામાં આવશે, જેમાં ત્રણ કલાક જેટલો સમય લાગી શકે છે. ધ્વજ ત્રિકોણાકાર આકારનો છે અને 190 ફૂટની ઊંચાઈએ ફરકાવવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી અને સરસંઘચાલક તેને ફરકાવશે.
ટ્રસ્ટે 25 નવેમ્બર, વિવાહ પંચમીના રોજ ધ્વજવંદન સમારોહ માટે આમંત્રિત મહેમાનોને રહેવા માટે 1,600 રૂમની વ્યવસ્થા કરી છે. વ્યવસ્થા માટે જવાબદાર કાર્યકરોને એક દિવસ પહેલા, 24 નવેમ્બરના રોજ બોલાવવામાં આવ્યા છે. કારસેવકપુરમ, રામસેવકપુરમ અને તીર્થ ક્ષેત્રપુરમમાં પણ રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.