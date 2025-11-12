ETV Bharat / bharat

24 નવેમ્બરની સાંજથી રામ મંદિરમાં દર્શન થઈ જશે બંધ, 26મીએ સવારે 7 વાગ્યાથી મળશે પ્રવેશ

25 નવેમ્બરે ધ્વજારોહણ સમારોહ છે, પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા ડૉ.મોહન ભાગવત પણ હાજર રહેશે.

25 નવેમ્બરે ધ્વજારોહણ સમારોહ
25 નવેમ્બરે ધ્વજારોહણ સમારોહ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 9:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અયોધ્યા: રામ મંદિરના શિખર પર ધ્વજારોહણ સમારોહ માટે 24 નવેમ્બરની સાંજથી રામ લલ્લાના દર્શન બંધ રહેશે. ત્યારબાદ 26 નવેમ્બરના રોજ સવારે 7:00 વાગ્યે દર્શન ફરી શરૂ થશે. શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના મહામંત્રી ચંપત રાયે આ માહિતી આપી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ માટે દેશભરમાંથી લોકોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ધ્વજારોહણ સમારોહ માટે પૂર્વ ઉત્તરપ્રદેશને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. મંદિર સંકુલમાં વ્યાપક બાંધકામને કારણે, બેસવાની જગ્યા ઓછી કરવામાં આવી છે. પરિણામે, આમંત્રિતોની સંખ્યા મર્યાદિત રાખવામાં આવી છે. ધ્વજારોહણ સમારોહના દિવસે મંદિરના પ્રવેશદ્વારા સવારે 8:00 વાગ્યે ખુલશે અને સવારે 9:00 વાગ્યે બંધ થશે.

મહામંત્રી ચંપત રાયે જણાવ્યું હતું કે, સમારોહ દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સરસંઘચાલક ડૉ. મોહન ભાગવત, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ હાજર રહેશે. આ સમારોહ બપોરે 2:00 વાગ્યે પૂર્ણ થશે, ત્યારબાદ આમંત્રિત મહેમાનોને કતારમાં દર્શન આપવામાં આવશે, જેમાં ત્રણ કલાક જેટલો સમય લાગી શકે છે. ધ્વજ ત્રિકોણાકાર આકારનો છે અને 190 ફૂટની ઊંચાઈએ ફરકાવવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી અને સરસંઘચાલક તેને ફરકાવશે.

ટ્રસ્ટે 25 નવેમ્બર, વિવાહ પંચમીના રોજ ધ્વજવંદન સમારોહ માટે આમંત્રિત મહેમાનોને રહેવા માટે 1,600 રૂમની વ્યવસ્થા કરી છે. વ્યવસ્થા માટે જવાબદાર કાર્યકરોને એક દિવસ પહેલા, 24 નવેમ્બરના રોજ બોલાવવામાં આવ્યા છે. કારસેવકપુરમ, રામસેવકપુરમ અને તીર્થ ક્ષેત્રપુરમમાં પણ રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

  1. ડાકોરમાં ધામધૂમથી યોજાયા તુલસી વિવાહ, રણછોડરાયજીના વરઘોડામાં ભાવિકો બન્યા જોનૈયા

TAGGED:

RAM TEMPLE
RSS MOHAN BHAGWAT PM MODI
AYODHYA RAM TEMPLE FLAG HOISTING
RAM MANDIR CHAMPAT RAI
AYODHYA RAM TEMPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.