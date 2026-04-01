દંતેવાડામાં 40 વર્ષ પછી 'લાલ આતંક'નો અંત, જિલ્લાને નક્સલમુક્ત જાહેર કરાયો

છત્તીસગઢના દંતેવાડા 40 વર્ષ પછી નક્સલમુક્ત, જંગલમાં રહેલા અન્ય માઓવાદીઓને આત્મસમર્પણ કરી મુખ્ય પ્રવાહમાં સામલે થવા અપીલ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 8:49 AM IST

રાયપુર: છત્તીસગઢના દંતેવાડામાં પુનર્વસન પહેલ હેઠળ પાંચ માઓવાદી કાર્યકરોએ આત્મસમર્પણ કર્યું છે જેમાં સુરક્ષા દળોએ હથિયાર પણ જપ્ત કર્યા છે. આ માહિતી એક અધિકારીએ આપી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષોથી સતત ચલાવવામાં આવી રહેલા અભિયાન બાદ હવે આ જિલ્લો માઓવાદીઓની સક્રિય હાજરીથી મુક્ત થયો છે.

બસ્તરના ઇંસ્પેક્ટર જનરલ (IG) પી.સુંદરરાજે જણાવ્યું હતું કે, પ્રદેશમાં માઓવાદી સંગઠનોને ખતમ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને બાકી રહેલા કોઇપણ કાર્યકરોને આત્મસમર્પણ કરી મુખ્ય પ્રવાહમાં સામેલ થવા અપીલ કરી છે.

ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું, "31 માર્ચ 2026ના રોજ, દાંતેવાડામાં ઉભા રહીને અમે જાહેર કરવાની સ્થિતિમાં છીએ કે આ વિસ્તારમાં કોઇ માઓવાદી સંગઠન સક્રિય નથી. અહીં માઓવાદીઓને પુરી રીતે ખતમ કરવામાં આવ્યા છે..અમે સતત આ અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે હજુ પણ કોઇ એક-બે માઓવાદી અહીં હાજર હોય તો મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાવું તેમના હિતમાં રહેશે, તેમની પાસે 24 કલાકનો સમય છે."

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સુરક્ષા દળો સાવધાની અને સતર્કતા સાથે કામગીરી ચાલુ રાખશે. "અમે અત્યંત સાવધાની અને સતર્કતા સાથે પોતાનું અભિયાન ચાલુ રાખીશું...જે લોકોએ અમને ટેકો આપ્યો છે તે બધાનો હું આભાર માનું છું, પછી ભલે તે કેન્દ્ર સરકાર હોય, રાજ્ય સરકાર હોય કે સામાન્ય લોકો હોય."

દાંતેવાડા પોલીસ અધીક્ષક (SP) ગૌરવ રાયે જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રદેશ લગભગ ચાર દાયકાથી નક્સલવાદનો સામનો કરી રહ્યો છે અને આ સફળતાને તેમણે મોટી સિદ્ધિ ગણાવી હતી, તેમણે કહ્યુ, "નક્સલવાદનો આતંક અહીં લગભગ 40 વર્ષથી હતો...અમે 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં આ પડકારને હાંસલ કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો, આજે અમે તેને પૂર્ણ કર્યો છે...આજે અમે જાહેરાત કરવાની સ્થિતિમાં છીએ કે 'લાલ આતંક'નો સંપૂર્ણ સફાયો થયો છે. આજે દાંતેવાડા જિલ્લામાં કોઇ સક્રિય આતંકવાદ નથી..અમે પોતાના જીવ ગુમાવનારા તમામ બહાદુર સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ.." વધુમાં દાંતેવાડાના SPએ જણાવ્યું કે, 'હવે અમારૂ ધ્યાન વિકાસના કામ અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા તરફ કેન્દ્રિત થશે, અમારો આગામી ઉદ્દેશ્ય હવે પ્રદેશમાં વિકાસ કાર્યોને વેગ આપવાનો છે.'

સબ-ડિવિઝનલ પોલીસ અધિકારી (SDOP) રાહુલે છેલ્લા બે વર્ષમાં હાથ ધરવામાં આવેલા અભિયાનનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેના કારણે મુખ્ય માઓવાદી નેતાઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું, "આ અમારા માટે એક મોટી જીત છે..અમે છેલ્લા બે વર્ષથી સતત ઓપરેશન ચલાવતા હતા. અમે દર મહિને લગભગ 4થી 5 ઓપરેશન કરતા હતા..આ ઓપરેશનમાં અમને સતત સફળતા મળી છે અન તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે આ પ્રદેશના મોટા માઓવાદી નેતાઓએ સરેન્ડર કરવાનું શરૂ કરી દીધું. તંત્રએ 31 માર્ચ, 2026ની ડેડલાઇન નક્કી કરી હતી..પોતાના 4 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, મેં લગભગ દોઢ વર્ષ માત્ર નક્સલ વિરોધી ઓપરેશનમાં જ વિતાવ્યા છે..."

આ દરમિયાન, એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પૂર્વ નક્સલવાદી, કોસાએ પોતાની વાર્તા જણાવી હતી અને જંગલમાં હજુ પણ રહેલા અન્ય લોકોને મુખ્ય પ્રવાહમાં સામેલ થવાની અપીલ કરી હતી, તેમણે કહ્યું, "હું 2010માં નક્સલવાદીઓમાં જોડાયો હતો. તે 'જળ,જંગલ અને જમીન'ની રક્ષા માટે આગળ આવતા હતા અને તેથી જ હું તેમની સાથે જોડાયો...પરંતુ હવે અમને મુખ્ય પ્રવાહમાં રહીને સારૂં લાગે છે...'

વધુ સલાહ આપતા કોસાએ કહ્યું, "જે લોકો હજુ પણ જંગલોમાં ભટકતા રહે છે, તેમને હું કહેવા માંગુ છું કે તેમણે પણ મુખ્ય પ્રવાહમાં સામેલ થઇ જવું જોઇએ."

આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે બસ્તરમાંથી નક્સલવાદ લગભગ નાબૂદ થઇ ગયો છે અને આ પ્રદેશ હવે પ્રગતિના રસ્તા પર છે.

દેશના ડાબેરી ઉગ્રવાદથી મુક્ત કરવાના પ્રયાસો પર લોકસભામાં ચર્ચાનો જવાબ આપતા અમિત શાહે કહ્યું, "આજે બસ્તરમાંથી નક્સલવાદ લગભગ નાબૂદ થઇ ગયો છે.બસ્તરના દરેક ગામમાં એક શાળા સ્થાપિત કરવા માટે એક ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રદેશના દરેક ગામમાં એક રાશનની દુકાન ખોલવા માટે એક મુહિમ ચલાવવામાં આવી. દરેક તાલુકા અને પંચાયતમાં પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર (PHC) અને સામુદાયિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર (CHC) ખોલવામાં આવ્યા છે. લોકોને આધાર કાર્ડ અને રાશન કાર્ડ આપવામાં આવ્યા છે અને તેમને હવે પાંચ કિલો અનાજ મળી રહ્યું છે.

