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મરીન સેન્ચ્યુરીને કેટલું નુકસાન થયું? હાઇકોર્ટના આદેશ બાદ NEERI કરશે તપાસ, 3 મહિનામાં રિપોર્ટ રજૂ કરશે

સરકારે જણાવ્યું કે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા અગાઉ બંધ કરાયેલી કેમિકલ કચરાની ખુલ્લી ચેનલોનું ત્રણ વખત નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 7:02 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 7:12 PM IST

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અમદાવાદ: જામનગરની મરીન સેન્ચ્યુરીમાં ટાટા કેમિકલ્સ દ્વારા વર્ષો સુધી કેમિકલ વેસ્ટ છોડવાના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી યોજાઈ હતી. ચીફ જસ્ટિસની બેન્ચ સમક્ષ રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું કે પર્યાવરણીય નુકસાન અને તેના પુનઃસ્થાપન માટે ચૂકવવાના વળતરનું વૈજ્ઞાનિક આકલન હવે નેશનલ એન્વાયર્નમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નાગપુર દ્વારા કરવામાં આવશે.

મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ વિર્ક એ હાઇકોર્ટને જણાવ્યું કે 17 જુલાઈ 2026ના રોજ NEERIને પર્યાવરણીય એસેસમેન્ટ માટે વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. સંસ્થા આગામી ત્રણ મહિનામાં સ્થળ નિરીક્ષણ કરીને મરીન સેન્ચ્યુરીને થયેલા પર્યાવરણીય નુકસાન, તેની ભરપાઈ અને ઇકોલોજીના પુનઃસ્થાપન માટે કેટલો ખર્ચ જરૂરી છે તે અંગે વિગતવાર રિપોર્ટ રજૂ કરશે.

સરકારે વધુમાં જણાવ્યું કે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા અગાઉ બંધ કરાયેલી કેમિકલ કચરાની ખુલ્લી ચેનલોનું ત્રણ વખત નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. હાલ કંપની ખુલ્લી ચેનલોનો ઉપયોગ કરતી નથી અને ટ્રીટેડ વેસ્ટનું નિકાલ NIOની મંજૂરીથી કચ્છના અખાતમાં ડીપ સી ડિસ્ચાર્જ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

રાજ્ય સરકારની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે વધુ સુનાવણી 4 નવેમ્બર 2026 સુધી મુલતવી રાખી છે, જેથી તે પહેલાં NEERI પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કરી શકે.અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે માત્ર પર્યાવરણીય નુકસાનનું વળતર વસૂલવું પૂરતું નથી, પરંતુ મરીન સેન્ચ્યુરીની નષ્ટ થયેલી ઇકોલોજીનું પુનઃસ્થાપન પણ કરવું જરૂરી છે. આ માટે NEERI જેવી નિષ્ણાત સંસ્થાની મદદ લેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ જિલ્લા કલેક્ટર, GPCB અને વન વિભાગને નિયમિત સંયુક્ત નિરીક્ષણ કરવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી હતી.

આ કેસમાં હાઇકોર્ટે અગાઉ કડક ટિપ્પણી કરતાં નોંધ્યું હતું કે ટાટા કેમિકલ્સ વર્ષો સુધી કોર્ટના વચગાળાના આદેશોની આડમાં સંવેદનશીલ દરિયાઈ વિસ્તારમાં કેમિકલ યુક્ત પાણી છોડતી રહી હતી. કોર્ટે એમ પણ નોંધ્યું હતું કે કોઈપણ સત્તાવાર મંજૂરી વગર વર્ષોથી ગેરકાયદે ડિસ્ચાર્જ થતો રહ્યો, જેના કારણે મરીન સેન્ચ્યુરીના વિશાળ વિસ્તારમાં ગંભીર પર્યાવરણીય નુકસાન થયું અને તે વિસ્તાર "કાળા રણ" જેવો બની ગયો.

મૂળ કેસ મુજબ ટાટા કેમિકલ્સ મીઠાપુર ખાતે વર્ષ 1939થી સોડા એશ અને અન્ય રસાયણોનું ઉત્પાદન કરે છે. કંપની ખુલ્લી નહેરો મારફતે ઔદ્યોગિક પ્રદૂષિત પાણી ઇન્ટર-ટાઇડલ ઝોનમાં છોડતી હતી. વર્ષ 1982માં આ વિસ્તારને મરીન સેન્ચ્યુરી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પણ કંપનીએ સરકારી અને અભયારણ્યની આશરે 100 હેક્ટર જમીન પર ગેરકાયદે રીતે કેમિકલ કચરો છોડીને દબાણ કર્યું હોવાનો વન વિભાગ અને જિલ્લા કલેક્ટરનો આરોપ છે.

મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે હાઇકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે NEERI દ્વારા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી પર્યાવરણીય નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. આ રિપોર્ટના આધારે કંપની પાસેથી પર્યાવરણને થયેલા નુકસાનનું વળતર અને ઇકોલોજીના પુનઃસ્થાપન માટે જરૂરી ખર્ચ વસૂલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Last Updated : July 22, 2026 at 7:12 PM IST

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