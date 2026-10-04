દલિતોને મંદિરમાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવ્યા; પૂજા માટે પોલીસે તાળું તોડ્યું
મંદિરમાં પ્રવેશ કરતા અટકાવતા દલિત સમુદાયના સભ્યોએ શ્રી કલિયુગ શ્રીનિવાસ પેરુમલ મંદિર પાસે ધરણાં કર્યા
Published : October 4, 2026 at 9:31 PM IST
કલ્લાકુરિચી: સ્થાનિક મંદિરમાં પ્રવેશ નકાર્યા બાદ શનિવારે દલિત સમુદાયના સભ્યોએ કલ્લાકુરિચી જિલ્લાના કુરલ ગામમાં વિરોધ કર્યો હતો. ઘટના બાદ, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP) એ તાળા તોડીને તેમની પૂજાની સુવિધા આપી હતી.
તમિલ મહિનાના પુરત્તાસીના ત્રીજા શનિવારે દલિત સમુદાયના સભ્યો શ્રી કલિયુગ શ્રીનિવાસ પેરુમલ મંદિરમાં પૂજા માટે ગયા હતા, જે હિન્દુ ધાર્મિક અને ચેરિટેબલ એન્ડોમેન્ટ્સ વિભાગના છે. જ્યારે તેઓને મંદિરમાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓ પ્રસાદની ટ્રે લઈને જતા હતા.
આ વિસ્તારના અન્ય સમુદાયના સભ્યોએ દલિતોને પૂછતા તેમનો સામનો કર્યો કે તેમને મંદિરમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી નથી અને તરત જ નીકળી જવું જોઈએ.
આનાથી બે જૂથો વચ્ચે દલીલ થઈ હતી, જેના પગલે અન્ય સમુદાયના સભ્યોએ મંદિરના દરવાજા બંધ કરી દીધા હતા અને તાળા મારી દીધા હતા.
પ્રવેશની મનાઈ કર્યા પછી, દલિત સમુદાયના સભ્યોએ મંદિરના પ્રવેશદ્વારની સામે ધરણા કર્યા અને પૂજા માટે પ્રવેશની માંગણી કરી.
ઘટનાની માહિતી મળ્યા પછી, કલ્લાકુરિચી જિલ્લાના એસપી શહનાઝ સહિત પોલીસ અધિકારીઓ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા.
પોલીસની ટીમે અન્ય સમુદાયના સભ્યો સાથે વાતચીત કરી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે મંદિર એ સૌ માટે ખુલ્લું જાહેર સ્થળ છે અને કોઈને પણ તેમાં પ્રવેશતા રોકી શકાય નહીં.
વાતચીત દરમિયાન કોઈ સૌહાર્દપૂર્ણ ઉકેલ ન આવતાં, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP) ની હાજરીમાં પોલીસકર્મીઓએ મંદિરનું તાળું તોડ્યું અને દલિત સમુદાયના સભ્યોને પૂજા-અર્ચના માટે અંદર લઈ ગયા.
આ કાર્યવાહીને કારણે પોલીસ અને અન્ય સમુદાયના સભ્યો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ, સુરક્ષા જાળવવા અને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે ગામમાં પોલીસનો મોટો કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે.
અહીં એ ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે અગાઉ 2023માં, કલ્લાકુરીચી જિલ્લાના જ એદુથાવૈનાથમ ગામમાં આવેલા 200 વર્ષ જૂના વરદરાજ પેરુમલ મંદિરમાં, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને પોલીસની સુરક્ષા હેઠળ અનુસૂચિત જાતિ સમુદાયના સભ્યોએ પ્રથમ વખત પ્રવેશ કરીને પૂજા કરી હતી.
આ પણ વાંચો: