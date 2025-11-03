ETV Bharat / bharat

લોકડાઉન દરમિયાન રુ.9,000ની નોકરી ગુમાવી, આજે રુ.40 કરોડનું સ્ટાર્ટઅપ બનાવ્યું

પુણેના દાદાસાહેબે સાબિત કર્યું કે એક નાનો વિચાર તમને લાખો લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બનાવી શકે છે.

દાદાસાહેબ ભગત
દાદાસાહેબ ભગત (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
પુણે : જો તમારામાં જુસ્સો હોય, તો ગરીબી કે શિક્ષણનો અભાવ અવરોધ બની શકે નહીં. પુણેના દાદાસાહેબ ભગતે સાબિત કર્યું કે જો તમે શીખવા માટે તૈયાર છો, તો એક નાનો વિચાર પણ લાખો લોકોને પ્રેરણા આપી શકે છે. ચાલો દાદાસાહેબ ભગતની અનોખી સફળતા જાણીએ...

દાદાસાહેબ ભગત કોણ છે?

પાટણ સાંગવી મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લાના એક નાના ગામનો વતની છે. તેમના વિસ્તારમાં શેરડીની ખેતી મોટા પાયે થાય છે. તેમના માતાપિતા શેરડી કાપતા હતા. બાળપણથી જ તેમણે તેમના માતાપિતાની મહેનત અને ગરીબી જોઈ હતી. તેમણે નક્કી કર્યું હતું કે, "હું મારા માતાપિતાને ક્યારેય આ રીતે નહીં જોઉં."

કંઈક મોટું હાંસલ કરવાની જીદ

દસમું ધોરણ પૂરું કર્યા પછી, દાદાસાહેબ ભગત નોકરી શોધવા માટે પુણે ગયા. નાની-મોટી નોકરીઓ કર્યા પછી, તેમણે કમ્પ્યુટરનો કોર્ષ કર્યો. તેમને પુણેમાં ઇન્ફોસિસમાં ઓફિસ બોય તરીકે નાની નોકરી મળી. જ્યારે કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન લોકડાઉન લાદવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે આ નોકરી ગુમાવી દીધી અને ઘરે પાછા ફરવું પડ્યું. પરંતુ કંઈક મોટું હાંસલ કરવાના તેમના દૃઢ નિશ્ચયને કારણે તેઓ સ્થિર થઈ શક્યા નહીં.

કેવી રીતે થઈ શરુઆત

લોકડાઉન દરમિયાન, તેઓ તેમના ગામ પાછા ફર્યા અને ગ્રાફિક્સ સોફ્ટવેર વિકસાવવા માટે એક ગૌશાળામાં રહ્યા. તેમણે તેને DooGraphics નામથી વિકસાવ્યું. આ કાર્યને આગળ ધપાવતા, તેમણે પુણેમાં એક કંપની શરૂ કરી. હાલમાં, દાદાસાહેબ કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI)ના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા છે. તેઓ કૃત્રિમ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને મહાભારત પર એક વેબ શ્રેણી વિકસાવી રહ્યા છે.

દાદાસાહેબ ભગત કહે છે, "લોકડાઉન દરમિયાન પુણેમાં નોકરી ગુમાવ્યા પછી, હું મારા ગામ ગયો. મને ખબર નહોતી કે મારે ત્યાં કેટલો સમય રહેવું પડશે. આઠ દિવસ ત્યાં રહ્યા પછી, મેં કંઈક નવું શરૂ કરવાનું નક્કી કર્યું. મેં ગામના કેટલાક યુવાનો સાથે એક ગૌશાળામાં ઓફિસ શરૂ કરી. મેં ડૂ ગ્રાફિક્સ દ્વારા ઓનલાઈન કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. લોકડાઉન પછી, મને સમજાયું કે ગામમાં રહેવાથી કામ નહીં ચાલે. હું પુણે આવ્યો અને ત્યાં કંપનીનો વિસ્તાર કર્યો."

શાર્ક ટેન્ક તરફથી ડીલ

દાદાસાહેબ યાદ કરે છે કે બોટ કંપનીના સહ-સ્થાપક અમન ગુપ્તાએ શાર્ક ટેન્ક પર એક મોટો સોદો કર્યો હતો. શાર્ક ઇન્ડિયાના પોતાના અનુભવ વિશે, દાદાસાહેબ કહે છે, "અમન ગુપ્તાએ સારો સોદો કર્યો. તે સમયે, કંપનીનું મૂલ્ય રુ.10 કરોડ હતું. અમને રુ.1 કરોડનું રોકાણ કર્યું. ત્યારથી, કંપનીનું ટર્નઓવર ચાર ગણું વધી ગયું છે."

તમને પ્રેરણા કેવી રીતે મળી?

દાદાસાહેબ કહે છે કે તેઓ 2009માં પુણે આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં તેમને 4,000 રૂપિયાના પગારની નોકરી મળી, ત્યારબાદ તેમને ઇન્ફોસિસમાં ઓફિસ બોય તરીકે નોકરી મળી. ત્યાં તેમણે લોકોને કમ્પ્યુટર પર કામ કરતા અને સારા પગાર મેળવતા જોયા. ત્યારબાદ, તેમણે કમ્પ્યુટર શીખવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારથી, તેઓ વિવિધ સોફ્ટવેર શીખી રહ્યા છે. આજે પણ, તેઓ સોફ્ટવેરમાં નવી વસ્તુઓ શીખતા રહે છે.

