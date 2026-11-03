ચક્રવાત 'મુરાસુ' આંધ્રપ્રદેશના દરિયા કિનારે પહોંચ્યું, વિજયવાડામાં ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં
ચક્રવાત 'મુરાસુ'ની અસરથી વિજયવાડાના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ, રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતા અવરજવર ખોરવાઈ.
By ANI
Published : November 3, 2026 at 7:09 AM IST
વિજયવાડા (આંધ્રપ્રદેશ): ચક્રવાત 'મુરાસુ'ની અસરને કારણે વિજયવાડાના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે, જેના પરિણામે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ઘણા વિસ્તારોમાં અવરજવર ખોરવાઈ ગઈ છે. સોમવારે મોડી રાત્રે શરૂ થયેલો ભારે વરસાદ મંગળવારે વહેલી સવાર સુધી ચાલુ રહ્યો, જેના કારણે શહેરના મોટા ભાગો સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબી ગયા છે.
સતત વરસાદને કારણે મુખ્ય માર્ગો જેમાં બંદર રોડ અને પોલીક્લિનિક રોડનો સમાવેશ થાય છે તેમજ 'વન ટાઉન' (One Town) ના વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેનાથી મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. દરમિયાન, આંધ્રપ્રદેશના દક્ષિણ કિનારે ચક્રવાતી તોફાન 'મુરાસુ'ના તટ પર પહોંચવાની (landfall) પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે; ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રક્રિયા આગામી બે કલાક સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ તેના તાજેતરના અપડેટમાં જણાવ્યું છે કે ચક્રવાત સાથે જોડાયેલા વાદળોનો મોટો હિસ્સો જમીન પર આવી ગયો છે અને ચક્રવાતનું કેન્દ્ર (eye of the cyclone) કિનારા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ ચક્રવાત નેલ્લોર અને નરસપુરની વચ્ચે, ઓંગોલ નજીક તટ પર ટકરાઈ રહ્યું છે.
હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 100થી 110 કિમી પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે, જે વધીને 120 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. પવનની આ ગતિ સવાર સુધી યથાવત રહેવાની ધારણા છે. IMD એ દરિયામાં સામાન્ય ભરતી (astronomical tide) કરતાં લગભગ 1.0થી 1.5 મીટર ઊંચા મોજાં (storm surge) આવવાની આગાહી પણ કરી છે, જેના કારણે 3 નવેમ્બરની સવાર સુધી આંધ્રપ્રદેશના દક્ષિણ કિનારાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ શકે છે.
વિભાગે જણાવ્યું છે કે બાપાટલા વિસ્તાર તેમજ કૃષ્ણા અને પ્રકાશમ જિલ્લાઓમાં જળસ્તરમાં સૌથી વધુ વધારો થવાની શક્યતા છે, ત્યારબાદ પાણીનું સ્તર ધીમે ધીમે ઘટશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 12 કલાક દરમિયાન આંધ્રપ્રદેશના દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
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