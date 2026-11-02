મુરાસુ વાવાઝોડાને લઈને એલર્ટઃ આંધ્રપ્રદેશમાં લેન્ડફોલની તૈયારીઓ, ઓડિશા હાઈએલર્ટ પર, શાળા-કોલેજમાં રજાઓ જાહેર
બંગાળની ખાડીમાં મુરાસુ વાવાઝોડું વધુ તીવ્ર બન્યું છે. આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ ઓડિશામાં હાઈએલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : November 2, 2026 at 8:17 AM IST
બંગાળની ખાડીમાં મુરાસુ વાવાઝોડું વધુ તીવ્ર બન્યું છે. આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ ઓડિશામાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આંધ્રપ્રદેશના કિનારે વાવાઝોડું ટકરાવાની શક્યતાને જોતા, વહીવટી તંત્રએ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમો તૈનાત કરી છે અને માછીમારી પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
આજે રાત્રે લેન્ડફોલની શક્યતા
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા આપવામાં આવેલી તાજેતરની માહિતી મુજબ, આ ચક્રવાત 2 નવેમ્બરની રાત્રે 11:30 વાગ્યાથી 3 નવેમ્બરની સવારે 4:00 વાગ્યાની વચ્ચે, ઓંગોલની નજીક નેલ્લોર અને નરસપુર વચ્ચે દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના કિનારેથી પસાર થશે.
સોમવારે સવારે 2:30 વાગ્યે, ચક્રવાત 'મુરાસુ' ચેન્નાઈથી પૂર્વ-ઉત્તરપૂર્વમાં આશરે 260 કિમી, નેલ્લોર (આંધ્રપ્રદેશ)થી પૂર્વ-દક્ષિણપૂર્વમાં 290 કિમી, મછલીપટનમ (આંધ્રપ્રદેશ)થી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં 320 કિમી, કાવલી (આંધ્રપ્રદેશ)થી પૂર્વ-દક્ષિણપૂર્વમાં 310 કિમી, ઓંગોલ (આંધ્રપ્રદેશ)થી દક્ષિણપૂર્વમાં 330 કિમી અને વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ)થી દક્ષિણમાં 470 કિમી દૂર કેન્દ્રિત હતું.
The Cyclonic Storm “Murasu” [Pronunciation: Murasu]” over Westcentral & adjoining Southwest Bay of Bengal moved nearly northwestwards with speed of 20 kmph during past 06 hours, intensified into severe cyclonic storm and lay centered at 0230 hours IST of today, the 02nd November, 2026 over the same region near Latitude 13.6°N and Longitude 82.5°E, about 260 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu), 290 km east-southeast of Nellore (Andhra Pradesh), 320 km south-southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 310 km east-southeast of Kavali (Andhra Pradesh), 330 km southeast of Ongole (Andhra Pradesh) and 470 km south of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh). It is very likely to continue to move northwestwards and cross south Andhra Pradesh coast as a Severe Cyclonic Storm with wind speed of 100 to 110 kmph gusting 120 kmph between Nellore and Narsapur close to Ongole during midnight (2330 Hrs IST) of 2nd to early hours (0400 Hrs IST) of 3rd November, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 2, 2026
120 કિલોમીટર પ્રતિકલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે પવન
હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, કિનારા સાથે ટકરાય તે પહેલાં 'મુરાસુ' એક 'ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન' (Severe Cyclonic Storm)માં ફેરવાઈ જશે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 100-110 કિમી પ્રતિ કલાક રહેશે, જે ક્યારેક 120 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, "આ ચક્રવાત ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધવાનું ચાલુ રાખે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. તે 2 નવેમ્બર, 2026ની મધ્યરાત્રિ (23:30 કલાક IST)થી 3 નવેમ્બરની વહેલી સવાર (04:00 કલાક IST) દરમિયાન, ઓંગોલની નજીક નેલ્લોર અને નરસપુર વચ્ચે દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના કિનારેથી 'ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન' તરીકે પસાર થશે. આ સમયે પવનની ગતિ 100થી 110 કિમી પ્રતિ કલાક હશે, જે 120 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે."
આંધ્રપ્રદેશમાં હાઈટાઈડની ચેતવણી
આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 2 અને 3 નવેમ્બરે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે, જ્યારે અમુક છૂટાછવાયા સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદ પડી શકે છે. IMD એ ખગોળીય ભરતી (astronomical tide)ના સ્તરથી 1થી 1.5 મીટર ઊંચા દરિયાઈ મોજાં આવવાની ચેતવણી આપી છે. આના કારણે દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ શકે છે, જેમાં બાપાટલા, ગુંટુર, કૃષ્ણા અને પ્રકાશમ જિલ્લાઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થવાની શક્યતા છે.
అర్నబ్ తుపాను సహాయ పునరావాస కార్యక్రమాల అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ‘మురసు తుఫాను’ ఎదుర్కొనడానికి సన్నద్ధంగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబునాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. మరీ ముఖ్యంగా విద్యుత్ శాఖ ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు. మురసు తుఫాను ప్రభావంతో 6 వేల నుంచి 8 వేలకు పైగా విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతింటాయని, విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతిన్న 48 గంటల్లో సరఫరా పునరుద్దరణ లక్ష్యంగా పనిచేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఈ సమీక్షకు విద్యుత్ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ విజయానంద్, విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థల సీఎండీలు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. #AndhraPradesh— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) November 1, 2026
ઓડિશામાં, 3 અને 4 નવેમ્બરના રોજ રાયગડા, કોરાપુટ, મલકાનગિરી, ગજપતિ અને ગંજામ સહિતના દક્ષિણી જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સોમવાર સાંજથી પવનની ગતિ વધવાની શક્યતા છે; 3 નવેમ્બર સુધીમાં પવનની ગતિ 50થી 60 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે અને ઝાપટાં સ્વરૂપે તે 70 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પણ જઈ શકે છે.
IMD એ માછીમારોને બંગાળની ખાડીમાં ન જવા સલાહ આપી છે અને દરિયાકાંઠાના રહેવાસીઓને, ખાસ કરીને સંવેદનશીલ માળખામાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ જવા કહ્યું છે. 4 નવેમ્બર સુધી દરિયાની સ્થિતિ તોફાનીથી ખૂબ તોફાની રહેવાની શક્યતા છે. અર્નબ વાવાઝોડાને કારણે આ પ્રદેશમાં માનવ જાનહાનિ અને મોટા પાયાના માળખાને નુકસાન થયું છે તેના થોડા દિવસો પછી મુરાસુ આવ્યું છે. મુરાસુ એક પ્રાચીન પરંપરાગત તમિલ પર્ક્યુસન વાદ્ય છે.
మరో తుఫాన్ ముప్పు నేపథ్యంలో రేపటి ఢిల్లీ పర్యటనను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు రద్దు చేసుకున్నారు. వాయుగుండం మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా, అనంతరం తుఫానుగా మారి, నవంబరు 2 నాటికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా. నవంబరు 3న ఉదయం బాపట్ల సమీపంలో తీవ్ర తుఫానుగా తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. అర్నబ్ తుఫాను సహాయ చర్యలపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. #AndhraPradesh— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) November 1, 2026
આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ દિલ્હીની મુલાકાત રદ કરી
આંધ્રપ્રદેશ પર ફરી એક ચક્રવાતનો ભય હોવાથી, મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ દિલ્હીની તેમની નિર્ધારિત મુલાકાત રદ કરી અને અધિકારીઓને તેની અસરનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો. મુખ્યમંત્રીએ ગયા અઠવાડિયાના ચક્રવાત અર્નબ પછી ચક્રવાત મુરાસુ તૈયારીઓ અને રાહત અને પુનઃસ્થાપન કામગીરી પર સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી.
મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને દર ચાર કલાકે ચક્રવાતની સ્થિતિ પર બુલેટિન જારી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે ટેલિકોમ નેટવર્ક ઓપરેટરોને મોબાઇલ કનેક્ટિવિટીમાં વિક્ષેપ અટકાવવા માટે અગાઉથી સાવચેતીનાં પગલાં લેવા સૂચના આપી.
ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં શાળાઓ અને કોલેજો બંધ
ચક્રવાત મુરાસુ પૂર્વ કિનારાની નજીક આવતાં ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં શાળાઓ અને કોલેજો બંધ કરવામાં આવી છે. આંધ્રપ્રદેશના NTR જિલ્લા (વિજયવાડા), પલનાડુ, નેલ્લોર અને ગુદુરમાં તેઓ બંધ રહેશે.
ઓડિશામાં, મલકાનગિરી જિલ્લા વહીવટીતંત્રે 2 નવેમ્બરથી 4 નવેમ્બર સુધી તમામ સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ, કોલેજો અને આંગણવાડી કેન્દ્રો બંધ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે. વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કામચલાઉ ચક્રવાત આશ્રયસ્થાનો તરીકે થઈ શકે છે, જ્યારે શિક્ષણ અને બિન-શિક્ષણ કર્મચારીઓ રાહત અને પુનઃસ્થાપન કાર્ય માટે કટોકટી ફરજ પર રહેશે.
અધિકારીઓએ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને જિલ્લા સ્તરીય જાહેરાતોનું પાલન કરવાની સલાહ આપી છે, કારણ કે ચક્રવાતની ગતિવિધિના આધારે દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ અને અન્ય વરસાદથી પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં વધુ બંધનો આદેશ આપવામાં આવી શકે છે.
ચેન્નાઈ જિલ્લામાં શાળાઓ, કોલેજો બંધ રહેશે
તમિલનાડુના ચેન્નાઈ જિલ્લામાં શાળાઓ અને કોલેજો સોમવારે બંધ રહેશે કારણ કે ચક્રવાત મુરાસુ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને ઉત્તર તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદ લાવે છે. જિલ્લા કલેક્ટર એસ માલથી હેલને ઉત્તરપૂર્વ ચોમાસાના સાવચેતીના પગલા તરીકે રજાની જાહેરાત કરી છે. તેવી જ રીતે, તિરુવલ્લુર જિલ્લા વહીવટીતંત્રે પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ વચ્ચે સાવચેતીના પગલા તરીકે સોમવારે તમામ શાળાઓ અને કોલેજોમાં રજા જાહેર કરી છે.
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