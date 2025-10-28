આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે વાવાઝોડું મોન્થા ત્રાટક્યું, ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ, NDRFની 22 ટીમો તૈનાત
આજે મોન્ટા વાવાઝોડું આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે ત્રાટક્યું હતું. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે.
અમરાવતી/ભુવનેશ્વર/નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી પર રચાયેલું તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડું 'મોન્થા' આંધ્રપ્રદેશમાં લેન્ડફોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, જે મછલીપટ્ટનમ અને કાકીનાડા વચ્ચે લેન્ડફોલ થયું છે. તેના તાજેતરના અપડેટમાં, હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે 'મોન્થા' માટે લેન્ડફોલ પ્રક્રિયા મંગળવારે મોડી સાંજે શરૂ થઈ હતી અને આગામી 3-4 કલાક સુધી ચાલુ રહેશે. દરમિયાન, ચક્રવાતને કારણે આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા, પુડુચેરી અને તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદ અને તેજ પવન ચાલુ છે.
અગાઉ, હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી કે જ્યારે ચક્રવાત 'મોન્થા' કાકીનાડાની આસપાસ, મછલીપટ્ટનમ અને કલિંગપટ્ટનમ વચ્ચે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠેથી પસાર થશે, ત્યારે મહત્તમ પવનની ગતિ 90-100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેશે, જે 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી ફૂંકાશે.
22 વધારાની NDRF ટીમો તૈનાત
આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, પોંડિચેરી અને તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં બાવીસ રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF) ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે આંધ્રપ્રદેશમાં 10, ઓડિશામાં છ, તમિલનાડુમાં ત્રણ, છત્તીસગઢમાં બે અને પુડુચેરીમાં એક ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
NDRFના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જરૂર પડે તાત્કાલિક તૈનાત કરવા માટે વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ વધારાની વીસ ટીમો તૈયાર રાખવામાં આવી છે. દરેક ટીમ સ્થળાંતર, રાહત અને પુનર્વસન કામગીરી હાથ ધરવા માટે બોટ, કાપવાના સાધનો, સંદેશાવ્યવહાર સાધનો અને અન્ય વિશિષ્ટ બચાવ સાધનોથી સજ્જ છે."
સરળ તૈયારી અને પ્રતિભાવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે NDMA, SDMA અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે સંકલન બેઠકો યોજાઈ રહી છે.
આંધ્રપ્રદેશમાં 1.76 લાખ હેક્ટર પાકનો નાશ થયો
ચક્રવાત 'મોન્થા' એ પાકને મોટા પાયે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આંધ્રપ્રદેશમાં 1.76 લાખ હેક્ટરમાં ફેલાયેલા પાકનો નાશ થયો છે. આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે મંગળવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડા 'મોન્થા' ની અસરને કારણે આંધ્રપ્રદેશમાં 38,000 હેક્ટર ઉભા પાક અને 1.38 લાખ હેક્ટર બાગાયતી પાકનો નાશ થયો છે. વાવાઝોડાએ રાજ્યના મોટા ભાગોને અસર કરી છે. 22 જિલ્લાઓમાં 403 મંડળોને અસર થવાની ધારણા છે, જેના કારણે રાજ્ય સરકારે મંડળ સ્તરે 488 નિયંત્રણ રૂમ સ્થાપવા પડ્યા છે. લગભગ 76,000 લોકોને રાહત શિબિરોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, અને વિવિધ સ્થળોએ 219 તબીબી શિબિરો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
આંધ્રપ્રદેશમાં અવિરત કટોકટી સંદેશાવ્યવહાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે, 81 વાયરલેસ ટાવર અને 21 મોટા લેમ્પ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. સરકારે ઉખડી ગયેલા વૃક્ષોને દૂર કરવા માટે 1,447 માટીકામ કરનારા મશીનો, 321 ડ્રોન અને 1,040 ચેઇનસો પણ સ્ટેન્ડબાય પર રાખ્યા છે. રાજ્યભરના રહેવાસીઓને 36 મિલિયન ચેતવણી સંદેશા મોકલવામાં આવ્યા છે. સરકારે 865 ટન પશુ ચારાની પણ વ્યવસ્થા કરી છે.
મંગળવાર સવારથી નેલ્લોર, વિશાખાપટ્ટનમ અને અન્ય દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે. નેલ્લોર જિલ્લામાં છેલ્લા 36 કલાકથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સરેરાશ પાંચ સેમી અને કેટલાક વિસ્તારોમાં સાત સેમી સુધી વરસાદ નોંધાયો છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આગામી 12 કલાક સુધી ભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની ધારણા છે, અને સંવેદનશીલ શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં દેખરેખ ટીમો એલર્ટ પર છે."
ઓડિશામાં ભારે વરસાદથી સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું
તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડા મોન્થાની અસર હેઠળ દરિયાકાંઠાના અને દક્ષિણ ઓડિશા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે, જેના કારણે ભૂસ્ખલન અને ઘરોને નુકસાન થયું છે અને વૃક્ષો ઉખડી ગયા છે. દક્ષિણ ઓડિશાના આઠ જિલ્લાઓમાં નુકસાન થયું છે: મલકાનગિરી, કોરાપુટ, રાયગડા, ગજપતિ, ગંજમ, કંધમાલ, કાલાહાંડી અને નબરંગપુર. પ્રદેશના કુલ 15 જિલ્લાઓમાં સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે, જેમાં ઘણી જગ્યાએ વૃક્ષો ઉખડી ગયા છે.
ગજપતિ જિલ્લાના અનાકા ગ્રામ પંચાયત નજીક ટેકરીઓ પરથી મોટા પથ્થરો પડી ગયા હતા, જેના કારણે પાંચ ગામો તરફના રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા હતા. સ્થાનિક પંચાયત અધિકારી બાલકૃષ્ણ મલિકે જણાવ્યું હતું કે, "આ વિસ્તારને અગાઉ ભૂસ્ખલન-સંભવિત વિસ્તાર તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો હતો. તેથી, શક્ય તેટલી વહેલી તકે નાકાબંધી દૂર કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે."
