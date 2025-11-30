ETV Bharat / bharat

ચક્રવાત દિતવાહ ત્રાટક્યું: તામિલનાડુ, પુડુચેરી, આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ

દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર રચાયેલ ચક્રવાતી તોફાન દિતવાહ 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

ચક્રવાત દિતવાહ ત્રાટક્યું
ચક્રવાત દિતવાહ ત્રાટક્યું (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: વાવાઝોડું દિતવાહની સૌથી વધુ અસર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ પર થવાની ધારણા છે. વાવાઝોડાને પગલે સરકારે વ્યાપક રાહત અને બચાવ તૈયારીઓ કરી છે.

સરકાર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ જારી કર્યું છે. દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર રચાયેલ ચક્રવાતી તોફાન દિતવાહ 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

હવામાન વિભાગ તરફથી અપડેટ

તમિલનાડુના નાગપટ્ટિનમમાં ઊંચા મોજા અને તોફાની પરિસ્થિતિઓને કારણે માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. બોટો કિનારે લંગરાયેલી છે. IMD અનુસાર, ચક્રવાત દિતવાહ આગામી 24 કલાક દરમિયાન ઉત્તરી તમિલનાડુ-પુડુચેરી દરિયાકાંઠે ઉત્તર તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે.

ઉત્તર તરફ આગળ વધતાં, ચક્રવાતી વાવાઝોડું સાંજ સુધીમાં દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર તમિલનાડુ-પુડુચેરી દરિયાકાંઠે ઓછામાં ઓછા 70 કિમી અને 30 કિમી દૂર કેન્દ્રિત રહેશે.

TAGGED:

CYCLONE DITWAH UPDATES
RED ALERT SOUTH COASTAL DISTRICTS
CYCLONE IN SOUTH COASTAL DISTRICTS
HEAVY RAIN FORECAST
CYCLONE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.