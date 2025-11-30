ચક્રવાત દિતવાહ ત્રાટક્યું: તામિલનાડુ, પુડુચેરી, આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ
દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર રચાયેલ ચક્રવાતી તોફાન દિતવાહ 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
Published : November 30, 2025 at 12:32 PM IST
હૈદરાબાદ: વાવાઝોડું દિતવાહની સૌથી વધુ અસર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ પર થવાની ધારણા છે. વાવાઝોડાને પગલે સરકારે વ્યાપક રાહત અને બચાવ તૈયારીઓ કરી છે.
સરકાર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. હવામાન વિભાગે ભારે વરસાદ માટે રેડ એલર્ટ જારી કર્યું છે. દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર રચાયેલ ચક્રવાતી તોફાન દિતવાહ 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
#WATCH | Nagapattinam, Tamil Nadu: Boats docked as fishermen have been advised by IMD not to venture into the sea due to high waves and turbulent conditions in the wake of #CycloneDitwa
As per IMD, the Cyclonic Storm #Ditwah is very likely to move nearly northwards parallel to…
હવામાન વિભાગ તરફથી અપડેટ
તમિલનાડુના નાગપટ્ટિનમમાં ઊંચા મોજા અને તોફાની પરિસ્થિતિઓને કારણે માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. બોટો કિનારે લંગરાયેલી છે. IMD અનુસાર, ચક્રવાત દિતવાહ આગામી 24 કલાક દરમિયાન ઉત્તરી તમિલનાડુ-પુડુચેરી દરિયાકાંઠે ઉત્તર તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે.
#WATCH | Tamil Nadu: Chengalpattu witnesses heavy rainfall due to the impact of #CycloneDitwah
As per IMD, the Cyclonic Storm Ditwah is very likely to move nearly northwards parallel to the North Tamil Nadu-Puducherry coasts during the next 24 hours. While moving northwards,…
ઉત્તર તરફ આગળ વધતાં, ચક્રવાતી વાવાઝોડું સાંજ સુધીમાં દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર તમિલનાડુ-પુડુચેરી દરિયાકાંઠે ઓછામાં ઓછા 70 કિમી અને 30 કિમી દૂર કેન્દ્રિત રહેશે.