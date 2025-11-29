દક્ષિણ ભારત તરફ આગળ વધ્યું ચક્રવાત 'દિતવાહ', તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ
ચક્રવાત દિતવાહને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારતના દક્ષિણી રાજ્યો માટે ચેતવણી જારી કરી છે, વાંચો વિગતવાર માહિતી...
Published : November 29, 2025 at 9:25 AM IST
નવી દિલ્હી : શ્રીલંકામાં વિનાશ વેર્યા બાદ ચક્રવાત 'દિતવાહ' ભારતના દક્ષિણ રાજ્યો તરફ આગળ વધ્યું છે. હવામાન વિભાગે તમિલનાડુ અને પુડુચેરી સહિત અન્ય ઘણા રાજ્યો માટે એલર્ટ જારી કર્યું છે. જેમાં આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તમિલનાડુના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે.
ચક્રવાત 'દિતવાહ' દક્ષિણ ભારત તરફ આગળ વધ્યું
હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે ચક્રવાત 'દિતવાહ', જે હાલમાં શ્રીલંકા અને દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડીની નજીક મંડરાતું રહે છે, તે 30 નવેમ્બરની શરૂઆતમાં ઉત્તરી તમિલનાડુ-પુડુચેરી કિનારા તરફ આગળ વધે તેવી શક્યતા છે. એનાથી ઘણા દક્ષિણ રાજ્યોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ, ભારે પવન અને શહેરોમાં પૂરનું સંકટ થઈ શકે છે.
The Cyclonic Storm Ditwah [Pronunciation: Ditwah] over coastalSri Lanka and adjoining southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards withthe speed of 7 kmph during past 6 hours and lay centered at 2330 hrs IST of yesterday,the 28th November 2025 over the same region, near… pic.twitter.com/dTa5FOs86r— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 28, 2025
દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા
હવામાન વિભાગે પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, "શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠા અને તેની બાજુમાં આવેલા દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર રચાયેલ ચક્રવાત દિતવાહ 7 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યું છે. તે 30 નવેમ્બરની સવાર સુધીમાં શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠા અને તેની બાજુમાં આવેલા દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાંથી ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધે અને ઉત્તરી તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને તેની બાજુમાં આવેલા દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા નજીક દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા છે."
"ચક્રવાત હાલમાં શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠા અને તેની બાજુમાં આવેલા દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર, ચેન્નાઈથી લગભગ 480 કિમી દક્ષિણમાં છે અને ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે." -- ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રા (ડાયરેક્ટર જનરલ, હવામાન વિભાગ)
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર જનરલ ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ કહ્યું કે, "અમને અપેક્ષા છે કે તે 29 તારીખની સવાર સુધીમાં શ્રીલંકામાંથી નીકળશે અને દક્ષિણપશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ તે વધુ તીવ્ર બની શકે છે. આ પવનની ગતિ સાથે, ચક્રવાત ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધશે અને 30 તારીખની સવાર સુધીમાં ઉત્તરી તમિલનાડુ અને પુડુચેરીના દરિયાકાંઠે પહોંચશે.
ભારે પવન અને પૂરનું સંકટ : ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ કહ્યું કે, તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે અને તે વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે. આના કારણે તમિલનાડુ, દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશ અને પુડુચેરીમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. વરસાદના કારણે સ્થાનિક પાણી ભરાઈ શકે છે અને પૂર આવી શકે છે, ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં. પહાડી વિસ્તારમાં અચાનક પૂર પણ આવી શકે છે.
Mayiladuthurai, Tamil Nadu: Red alert in effect as Cyclone Titva brings continuous light to moderate rain across Mayiladuthurai, Tharangambadi, Kutralam, and Manalmedu, causing cold weather and power outages in parts of Tharangambadi. pic.twitter.com/Tng8LaxnqF— IANS (@ians_india) November 29, 2025
દરિયાકાંઠે સ્થિતિ ગંભીર રહેશે : હવામાન વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચક્રવાત દિતવાહ સાથે સંકળાયેલા જોરદાર પવનો વૃક્ષો ઉખેડી શકે છે, સંગ્રહાલયોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને ઘાસચારા અથવા કાદવવાળા ઘરોને અસર કરી શકે છે. વાવાઝોડાથી બાગાયત, ફૂલોની ખેતી અને શાકભાજી, ખાસ કરીને પાકતા પાક સહિત ઉભા પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થવાની ધારણા છે.
29 અને 30 નવેમ્બરના રોજ તમિલનાડુ, દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશ અને પુડુચેરીના દરિયાકાંઠે દરિયાની સ્થિતિ તોફાની રહેશે. વધુમાં, ઉત્તરી તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં તોફાનના મોજા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ડૂબકી લગાવવાની શક્યતા છે.
માછીમારો જોગ ખાસ અપીલ : ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે માછીમારોને 30મી તારીખ સુધી દરિયામાં ન જવાની ચેતવણી આપી છે. અમે વિનંતી કરી છે કે શિપિંગ કામગીરી નિયંત્રિત કરવામાં આવે. ભારે વરસાદ અને ભારે પવનને કારણે, 29મી અને 30મી તારીખે દરિયાઈ ટ્રાફિક નિયંત્રિત થવો જોઈએ. 29મી તારીખે અને 30મી તારીખે બપોર સુધી આ વિસ્તાર સૌથી વધુ સંવેદનશીલ રહેશે."
Thiruvarur, Tamil Nadu: Cyclone Titva brings moderate rainfall across Thiruvarur, Thiruthuraipoondi, Muthupettai, Nannilam, Kudavasal, and Koothanallur, with 4 cm recorded in Thiruthuraipoondi and 3 cm in Muthupettai, accompanied by strong winds, disrupting daily life and raising… pic.twitter.com/pSTj4e6yGh— IANS (@ians_india) November 29, 2025
ઘરમાં રહેવા અને મુસાફરી ટાળવા સૂચન : ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ કહ્યું કે, આ સિસ્ટમ હાલમાં શ્રીલંકાને સૌથી વધુ અસર કરી રહી છે. ભારત દર ત્રણ કલાકે કોલંબોને સલાહ આપી રહ્યું છે. હવામાન અધિકારીઓએ સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને ભારે વરસાદ દરમિયાન ઘરની અંદર રહેવા અને મુસાફરી કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપી છે, અને અસુરક્ષિત વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ જવા વિનંતી કરી છે.
"લોકોએ મુસાફરી કરતી વખતે અથવા વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહેવું જોઈએ, કારણ કે ભારે વરસાદ અને ભારે પવનને કારણે ઓછી દૃશ્યતા વાહનનું સંતુલન ગુમાવી શકે છે." હવામાન વિભાગને અપેક્ષા છે કે 30 નવેમ્બર પછી સિસ્ટમ ધીમે ધીમે નબળી પડશે, કારણ કે તે ઉત્તર તરફ આગળ વધે છે.
આ પણ વાંચો...