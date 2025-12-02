દિતવાહ વાવાઝોડાએ શ્રીલંકામાં વેર્યો વિનાશ, ભારતે નીભાવ્યો પાડોશી ધર્મ; 53 ટન રાહત સામગ્રી મોકલી
પાડોશ પ્રથમ નીતિ અને વિઝન મહાસાગર હેઠળ આફતની સ્થિતિમાં ભારત શ્રીલંકાની મદદે આગળ આવ્યું
Published : December 2, 2025 at 10:15 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતે દિતવાહ વાવાઝોડા સામે લડવા માટે ઓપરેશન સાગર બંધુ હેઠળ શ્રીલંકાને 53 ટન રાહત સામગ્રી મોકલી છે. આ તોફાનથી આખા દેશને નુકસાન થયું છે. અલ જજીરાના રિપોર્ટ અનુસાર શ્રીલંકામાં 334 લોકોના મોતની પૃષ્ટી થઇ છે.
કોલંબોના કેટલાક ભાગમાં પૂરના પાણીને રોકવા માટે અધિકારી પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ પૂર એક શક્તિશાળી વાવાઝોડાને કારણે આવેલા વિનાશ બાદ આવ્યો છે. રવિવારે એક અપડેટમાં ડિજાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેન્ટર (DMC)એ કહ્યું કે લગભગ 400 લોકો હજુ પણ ગાયબ છે અને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આગામી દિવસોમાં શ્રીલંકામાં આ તોફાનને કારણે ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
#OperationSagarBandhu @IAF_MCC helicopters continue to rescue stranded persons from flood-hit areas of 🇱🇰. Elderly, Infants and those requiring assistance were airlifted to safety wile also delivering medicines and critical supplies to cut- off regions. @MEAIndia… https://t.co/VxLdPJi4lZ— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 1, 2025
એક જાહેરાત અનુસાર દિતવાહ વાવાઝોડા બાદ ભારતે માનવીય આધાર પર તરત જ શ્રીલંકાને મદદ માટે ઓપરેશન સાગર બંધુ શરૂ કર્યું છે. 28 નવેમ્બર 2025માં ઓપરેશન સાગર બંધુ શરૂ કરવામાં આવ્યું જેની હેઠલ શ્રીલંકન અધિકારીઓ સાથે સમન્વયમાં ભારત સરકારે તરત જ કોલંબોમાં બે ભારતીય વાયુસેનાના જહાજોમાં 9.5 ટન રાશન સોપ્યું છે.
#OperationSagarBandhu https://t.co/FIzL04srLz— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 1, 2025
ભારતીય વાયુસેનાના ત્રણ વિમાનોને 1.5 ટન રાહત સામગ્રી પહોંચાડવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જેમાં તંબુ, તાડપત્રી, ધાબળા, સ્વચ્છતા કીટ, તૈયાર ખાદ્ય પદાર્થો, દવાઓ અને સર્જિકલ સાધનો, સ્થળ પર તાલીમ માટે પાંચ વ્યક્તિઓની તબીબી ટીમ અને બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF)ની 80 વ્યક્તિઓની વિશેષ શહેરી શોધ અને બચાવ (USAR) ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય નૌકાદળના જહાજ સુકન્યા (ત્રિંકોમાલીમાં) પર વધારાની 12 ટન રાહત સામગ્રી મોકલવામાં આવી હતી, જેનાથી કુલ રાહત સામગ્રી 53 ટન થઈ ગઈ.
#OperationSagarBandhu in action— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 1, 2025
Relief assistance delivered at Trincomalee yesterday (01) morning by INS Sukanya of @IndianNavy was transported by Sri Lanka Air Force @airforcelk to severely affected areas and communities across the Eastern Province.
🇮🇳🤝🇱🇰#FirstResponder… pic.twitter.com/cQalmCLkUb
રાહત અને બચાવ કામગીરી એકસાથે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. INS વિક્રાંતના ચેતક હેલિકોપ્ટર અને ભારતીય વાયુસેનાના MI-17 હેલિકોપ્ટરે શ્રીલંકાના વાયુસેના સાથે સંકલનમાં એક વિશાળ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી, ગર્ભવતી મહિલાઓ, બાળકો અને ગંભીર રીતે ઘાયલ વ્યક્તિઓ સહિત ફસાયેલા લોકોને એરલિફ્ટ કર્યા. બચાવાયેલા લોકોમાં શ્રીલંકા, ભારત, જર્મની, સ્લોવેનિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, દક્ષિણ આફ્રિકા, પોલેન્ડ, બેલારુસ, ઈરાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.
In view of the ongoing situation, an additional emergency helpline has been activated to support distressed Indian citizens in Sri Lanka. @IndiainSL is providing all possible assistance to stranded Indian nationals in.— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 1, 2025
📞+94 77 372 7832 (WhatsApp available)
📞+94 77 122 9026… pic.twitter.com/TdQW8iB3Lk
શ્રીલંકાના વિવિધ મુશ્કેલ અને અલગ વિસ્તારોમાં NDRF ટીમો શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે, પૂરગ્રસ્ત પરિવારોને મદદ કરી રહી છે અને તેમની તાત્કાલિક સલામતી સુનિશ્ચિત કરી રહી છે. આ સંયુક્ત કામગીરીમાં કુલ 121 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
A 9 month pregnant woman in Puttalam was safely evacuated and given medical care by National Disaster Response Force (NDRF) team @NDRFHQ.#OperationSagarBandhu continues to stand by those who need it the most.— India in Sri Lanka (@IndiainSL) December 2, 2025
🇮🇳🤝🇱🇰@MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/CYe0DBgFAo
વાવાઝોડામાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોને બહાર કાઢવા માટે ભારતીય વાયુસેનાની ત્રણ ખાસ ફ્લાઇટ્સ અને ત્રણ કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કુલ આશરે 1,500 ફસાયેલા ભારતીયોને પહેલાથી જ પાછા લાવવામાં આવ્યા છે. ભારતની નેબરહુડ ફર્સ્ટ નીતિ અને "વિઝન મહાસાગર અનુસાર ભારત પ્રથમ મદદગાર બન્યું છે. જરૂરીયાતના સમયે શ્રીલંકાની સરકાર અને લોકો સાથે મજબૂતી સાથે ઉભુ છે.