દિતવાહ વાવાઝોડાએ શ્રીલંકામાં વેર્યો વિનાશ, ભારતે નીભાવ્યો પાડોશી ધર્મ; 53 ટન રાહત સામગ્રી મોકલી

પાડોશ પ્રથમ નીતિ અને વિઝન મહાસાગર હેઠળ આફતની સ્થિતિમાં ભારત શ્રીલંકાની મદદે આગળ આવ્યું

દિતવાહ વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત લોકોની મદદ માટે આગળ આવ્યું ભારત
દિતવાહ વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત લોકોની મદદ માટે આગળ આવ્યું ભારત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 2, 2025 at 10:15 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતે દિતવાહ વાવાઝોડા સામે લડવા માટે ઓપરેશન સાગર બંધુ હેઠળ શ્રીલંકાને 53 ટન રાહત સામગ્રી મોકલી છે. આ તોફાનથી આખા દેશને નુકસાન થયું છે. અલ જજીરાના રિપોર્ટ અનુસાર શ્રીલંકામાં 334 લોકોના મોતની પૃષ્ટી થઇ છે.

કોલંબોના કેટલાક ભાગમાં પૂરના પાણીને રોકવા માટે અધિકારી પણ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ પૂર એક શક્તિશાળી વાવાઝોડાને કારણે આવેલા વિનાશ બાદ આવ્યો છે. રવિવારે એક અપડેટમાં ડિજાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેન્ટર (DMC)એ કહ્યું કે લગભગ 400 લોકો હજુ પણ ગાયબ છે અને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આગામી દિવસોમાં શ્રીલંકામાં આ તોફાનને કારણે ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

એક જાહેરાત અનુસાર દિતવાહ વાવાઝોડા બાદ ભારતે માનવીય આધાર પર તરત જ શ્રીલંકાને મદદ માટે ઓપરેશન સાગર બંધુ શરૂ કર્યું છે. 28 નવેમ્બર 2025માં ઓપરેશન સાગર બંધુ શરૂ કરવામાં આવ્યું જેની હેઠલ શ્રીલંકન અધિકારીઓ સાથે સમન્વયમાં ભારત સરકારે તરત જ કોલંબોમાં બે ભારતીય વાયુસેનાના જહાજોમાં 9.5 ટન રાશન સોપ્યું છે.

ભારતીય વાયુસેનાના ત્રણ વિમાનોને 1.5 ટન રાહત સામગ્રી પહોંચાડવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જેમાં તંબુ, તાડપત્રી, ધાબળા, સ્વચ્છતા કીટ, તૈયાર ખાદ્ય પદાર્થો, દવાઓ અને સર્જિકલ સાધનો, સ્થળ પર તાલીમ માટે પાંચ વ્યક્તિઓની તબીબી ટીમ અને બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF)ની 80 વ્યક્તિઓની વિશેષ શહેરી શોધ અને બચાવ (USAR) ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય નૌકાદળના જહાજ સુકન્યા (ત્રિંકોમાલીમાં) પર વધારાની 12 ટન રાહત સામગ્રી મોકલવામાં આવી હતી, જેનાથી કુલ રાહત સામગ્રી 53 ટન થઈ ગઈ.

રાહત અને બચાવ કામગીરી એકસાથે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. INS વિક્રાંતના ચેતક હેલિકોપ્ટર અને ભારતીય વાયુસેનાના MI-17 હેલિકોપ્ટરે શ્રીલંકાના વાયુસેના સાથે સંકલનમાં એક વિશાળ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી, ગર્ભવતી મહિલાઓ, બાળકો અને ગંભીર રીતે ઘાયલ વ્યક્તિઓ સહિત ફસાયેલા લોકોને એરલિફ્ટ કર્યા. બચાવાયેલા લોકોમાં શ્રીલંકા, ભારત, જર્મની, સ્લોવેનિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, દક્ષિણ આફ્રિકા, પોલેન્ડ, બેલારુસ, ઈરાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.

શ્રીલંકાના વિવિધ મુશ્કેલ અને અલગ વિસ્તારોમાં NDRF ટીમો શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે, પૂરગ્રસ્ત પરિવારોને મદદ કરી રહી છે અને તેમની તાત્કાલિક સલામતી સુનિશ્ચિત કરી રહી છે. આ સંયુક્ત કામગીરીમાં કુલ 121 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

વાવાઝોડામાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોને બહાર કાઢવા માટે ભારતીય વાયુસેનાની ત્રણ ખાસ ફ્લાઇટ્સ અને ત્રણ કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કુલ આશરે 1,500 ફસાયેલા ભારતીયોને પહેલાથી જ પાછા લાવવામાં આવ્યા છે. ભારતની નેબરહુડ ફર્સ્ટ નીતિ અને "વિઝન મહાસાગર અનુસાર ભારત પ્રથમ મદદગાર બન્યું છે. જરૂરીયાતના સમયે શ્રીલંકાની સરકાર અને લોકો સાથે મજબૂતી સાથે ઉભુ છે.

