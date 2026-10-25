દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધતું 'અર્નબ' ચક્રવાત, આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા અને બંગાળમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા
ચક્રવાત 'અર્નબ' દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા અને બંગાળમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
Published : October 25, 2026 at 6:07 PM IST
વિશાખાપટ્ટનમ/ભુવનેશ્વર/કોલકાતા: બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું 'ડીપ ડિપ્રેશન' (ઊંડું હવાનું દબાણ) સોમવાર સવાર સુધીમાં ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ તેના તાજેતરના બુલેટિનમાં જણાવ્યું છે કે, 28 ઓક્ટોબરની બપોર સુધીમાં આ સિસ્ટમ 'અતિ ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન' (very severe cyclonic storm) નું સ્વરૂપ ધારણ કરી લેશે અને બાપટલા તથા વિશાખાપટ્ટનમ વચ્ચે આંધ્રપ્રદેશ અને યાનમના કિનારાને પાર કરશે. બાંગ્લાદેશે આ ચક્રવાત માટે 'અર્નબ' (જેનો અર્થ 'મહાસાગર' થાય છે) નામ સૂચવવામાં આવ્યું હતું, જેને સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું છે.
IMD એ સંકેત આપ્યો છે કે જ્યારે આ ચક્રવાતી તોફાન 'અર્નબ' દરિયાકાંઠે ટકરાશે (landfall), ત્યારે પવનની ગતિ 115 થી 125 કિમી પ્રતિ કલાક હશે, અને પવનના સુસવાટા 140 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
હવામાન વિભાગે રવિવારે સવારે 9:10 વાગ્યે જાહેર કરાયેલા બુલેટિનમાં, જણાવ્યું હતું કે, બંગાળની ખાડીના પૂર્વ-મધ્ય અને તેને અડીને આવેલા દક્ષિણ-પૂર્વ ભાગમાં સર્જાયેલું હળવા દબાણનું ક્ષેત્ર (low-pressure area) છેલ્લા ૬ કલાક દરમિયાન ૮ કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દક્ષિણ-પૂર્વ દિશામાં આગળ વધ્યું છે. તે શ્રી વિજયપુરમ (આંદામાન ટાપુઓ) થી લગભગ 470 કિમી ઉત્તર-ઉત્તર-પશ્ચિમમાં, વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ) થી 860 કિમી પૂર્વ-દક્ષિણ-પૂર્વમાં, કાકીનાડા (આંધ્રપ્રદેશ) થી 950 કિમી પૂર્વ-દક્ષિણ-પૂર્વમાં, મછલીપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ) થી 1060 કિમી પૂર્વમાં અને બાપટલા (આંધ્રપ્રદેશ) થી 1130 કિમી પૂર્વમાં કેન્દ્રિત હતું.
The Depression over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal moved southeastwards with speed of 5 kmph during past 6 hours, and lay centered at 0530 hours IST of today, the 25th October, 2026 over the same region, near Latitude 15.3°N and Longitude 91.2°E, about 440 km north-northwest of Sri Vijaya Puram (Andaman Islands), 880 km east-southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 980 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 1080 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 1150 km east of Bapatla (Andhra Pradesh). It is very likely to move nearly southwards, intensify into a Deep Depression and then gradually recurve west-northwestwards over the Eastcentral & adjoining Southeast Bay of Bengal today 25th October. Continuing to move west-northwestwards, it is very likely to intensify further into a cyclonic storm over the Eastcentral & adjoining Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning, and into a severe cyclonic storm over westcentral Bay of Bengal around morning of 27th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move northwestwards, intensify further into a very severe cyclonic storm and reach Westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around morning of 28th October, 2026. It is very likely to cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2026
હવામાન વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું છે કે આ સિસ્ટમ સામાન્ય રીતે દક્ષિણ દિશામાં આગળ વધવાનું ચાલુ રાખે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. તે 'ડીપ ડિપ્રેશન' (ઊંડા દબાણના ક્ષેત્ર) માં ફેરવાઈને વધુ તીવ્ર બનશે અને ત્યારબાદ—રવિવાર દરમિયાન ધીમે ધીમે પશ્ચિમ-ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધશે. બુલેટિનમાં જણાવાયું છે કે, "પશ્ચિમ-ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધતા, 26 ઓક્ટોબરની સવાર સુધીમાં તે બંગાળની ખાડીના પૂર્વ-મધ્ય અને તેને અડીને આવેલા પશ્ચિમ-મધ્ય ભાગમાં 'ચક્રવાતી તોફાન' (cyclonic storm) માં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. ત્યારબાદ, 27 ઓક્ટોબર, 2026ની સવાર સુધીમાં તે બંગાળની ખાડીના પશ્ચિમ-મધ્ય ભાગમાં 'ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન' (severe cyclonic storm) નું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે."
આ સિસ્ટમ ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધશે અને વધુ તીવ્ર બનીને 'અતિ ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન' (very severe cyclonic storm) માં ફેરવાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 28 ઓક્ટોબરની સવાર સુધીમાં આ તોફાન આંધ્રપ્રદેશના કિનારા નજીક, બંગાળની ખાડીના પશ્ચિમ-મધ્ય ભાગમાં પહોંચી શકે છે.
બુલેટિનમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે 28 ઓક્ટોબરની બપોર સુધીમાં, આ તોફાન 'અતિ ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન' તરીકે આંધ્રપ્રદેશ અને યાનમના કિનારાને (બાપટલા અને વિશાખાપટ્ટનમ વચ્ચે) પાર કરી શકે છે. આ સમયે પવનની ગતિ 115 થી 125 કિમી પ્રતિ કલાક હોઈ શકે છે, જે વધીને 140 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે.
IMD (ભારતીય હવામાન વિભાગ) ના ભુવનેશ્વર કેન્દ્રના નિયામક મનોરમા મોહંતીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે આ હવામાન પ્રણાલી પર સતત નજર રાખી રહ્યા છીએ. તેની અસર હેઠળ, આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ ઓડિશાના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે પવન સાથે મુશળધાર વરસાદ થવાની શક્યતા છે."
હવામાન વિભાગે આંધ્રપ્રદેશના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ જિલ્લાઓમાં વિશાખાપટ્ટનમ, અલ્લુરી સીતારામ રાજુ, અનાકાપલ્લી, કાકીનાડા, પૂર્વ ગોદાવરી, ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કોનાસીમા, પશ્ચિમ ગોદાવરી, એલુરુ, બાપટલા, ગુંટુર, એનટીઆર (NTR), કૃષ્ણા, પાર્વતીપુરમ મન્યમ, વિઝિયાનગરમ અને શ્રીકાકુલમનો સમાવેશ થાય છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 29 ઓક્ટોબર સુધીમાં ચક્રવાતી તોફાનની તીવ્રતામાં થોડો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. તે દિવસે એલુરુ, પશ્ચિમ ગોદાવરી, અલ્લુરી, વિશાખાપટ્ટનમ, અનાકાપલ્લી, વિઝિયાનગરમ અને શ્રીકાકુલમ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. જ્યારે ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાંથી લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.
અધિકારીઓએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, ચક્રવાતી તોફાનને ધ્યાનમાં રાખીને ઓડિશા સરકારે પોતાની તૈયારીઓ વધુ સઘન બનાવી દીધી છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી લોકોને અને તેમના સામાનને અન્યત્ર ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓના મતે, આ ચક્રવાત ૨૮ ઓક્ટોબરની બપોરની આસપાસ જમીન સાથે ટકરાય (landfall) તેવી શક્યતા છે. ચક્રવાત જ્યાં જમીન પર ત્રાટકશે તે સ્થળ ઓડિશાના ગોપાલપુરથી લગભગ 300 કિમી દૂર હોવાનું અનુમાન છે.
હવામાન વિભાગે 27 થી 29 ઓક્ટોબર સુધી, એટલે કે ત્રણ દિવસ માટે ઓડિશામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. રાયગડા, કોરાપુટ, મલકાનગિરી, ગજપતિ અને ગંજામ જિલ્લાઓ માટે 28 ઓક્ટોબરના રોજ 'રેડ એલર્ટ' (લાલ ચેતવણી) જારી કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જેમાં કેટલીક જગ્યાએ 20 સેન્ટિમીટરથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ જણાવ્યું છે કે, વરસાદની સાથે ગાજવીજ, વીજળીના કડાકા અને 60 થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા જોરદાર પવનો પણ આવી શકે છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, ચક્રવાતી તોફાન 'અર્નબ' (Arnab) ની અસરને કારણે 28 થી 30 ઓક્ટોબર દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ સિસ્ટમને કારણે 27 ઓક્ટોબરથી પશ્ચિમ બંગાળના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અને તેની આસપાસ તેજ પવનો ફૂંકાઈ શકે છે, અને આગામી ત્રણ દિવસ દરમિયાન અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
વિભાગે જણાવ્યું છે કે 28 થી 30 ઓક્ટોબર દરમિયાન દક્ષિણ 24 પરગણા, પૂર્વ મેદિનીપુર, પશ્ચિમ મેદિનીપુર, ઝારગ્રામ, બાંકુરા અને પુરુલિયામાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, દક્ષિણ બંગાળના અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર બંગાળમાં, 29 અને 30 ઓક્ટોબરે દાર્જિલિંગ, કાલિમપોંગ, જલપાઈગુડી અને અલીપુરદ્વાર જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે.
હવામાન વિભાગે માછીમારોને સલાહ આપી છે કે તેઓ 27 ઓક્ટોબરથી, આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી, પશ્ચિમ બંગાળના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અને તેની આસપાસ દરિયામાં માછીમારી કરવા ન જાય.
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