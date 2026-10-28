'અર્નબ'નો પ્રકોપ શરૂ: આંધ્રપ્રદેશમાં તોફાન સાથે ભારે વરસાદ, ઓડિશામાં હાઈ એલર્ટ; 1 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર
આંધ્રપ્રદેશના કાકીનાડા જિલ્લામાં, પોલીસે બોમ્બે કટ્ટા વિસ્તાર નજીક પૂરના પાણીમાં ફસાયેલા ચાર લોકોને બચાવી લીધા.
Published : October 28, 2026 at 10:16 AM IST
અમરાવતી: આંધ્રપ્રદેશમાં ચક્રવાતી તોફાન 'અર્નબ'ની અસર જોવા મળી રહી છે. તે વધુ તીવ્ર બનીને 'અતિ ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન'માં ફેરવાઈ ગયું છે. સમુદ્રમાં ઊંચા મોજાં ઉછળી રહ્યા છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સમુદ્રના પાણી ફરી વળવાને કારણે અને ભારે વરસાદને લીધે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કર્યું છે. કોઈપણ પ્રકારની આપત્તિનો સામનો કરવા માટે રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણ સજ્જ (હાઈ એલર્ટ પર) છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું છે કે, 'અત્યંત ગંભીર' ચક્રવાતી તોફાન 'અર્નબ' આંધ્રપ્રદેશના કિનારે પહોંચવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને આ તોફાનનું કેન્દ્ર દરિયાકાંઠાની ખૂબ નજીક છે. વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું કે, ચક્રવાત સાથે આવેલા ગાઢ વાદળો દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પ્રવેશી ચૂક્યાં છે.
#WATCH | Cyclone Arnab | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Strong winds, high tides witnessed at RK Beach as Cyclone Arnab intensifies. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next few hours. https://t.co/VtmrH0bqZN— ANI (@ANI) October 28, 2026
આ પ્રક્રિયા આગામી ત્રણ કલાક સુધી ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. હવામાન વિભાગે એક સત્તાવાર અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું છે કે, "અત્યંત ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન 'અર્નબ'નું કેન્દ્ર આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠાની ખૂબ નજીક છે અને હાલમાં તેના જમીન સાથે અથડાવાની (લેન્ડફોલ) પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે."
#WATCH | Cyclone Arnab | Kakinada, Andhra Pradesh | Residents in the coastal areas of Kakinada struggle to cope with the devastation caused by the cyclone. Several houses damaged as seawater entered residential areas; families in distress. https://t.co/494Wj8Ml0v— ANI (@ANI) October 28, 2026
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, આ સિસ્ટમ ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધવાનું ચાલુ રાખશે અને આગામી ત્રણ કલાકમાં, એક ખૂબ જ ગંભીર સાયક્લોનિક તોફાન (very severe cyclonic storm)ના સ્વરૂપમાં બાપાટલા અને વિશાખાપટ્ટનમના વચ્ચે આંધ્ર પ્રદેશ અને યનમના કિનારાને પાર કરશે. આ વાવાઝોડા દરમિયાન પવનની મહત્તમ ગતિ સતત 135 કિમી/કલાક સુધી રહી શકે છે, જ્યારે પવનના ઝાપટાં 150 કિમી/કલાક સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે.
#WATCH | Cyclone Arnab | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Tree uprooted near the AU College of Engineering for Women due to strong winds prevailing under the influence of the cyclone. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next few hours.— ANI (@ANI) October 28, 2026
ચક્રવાતની અસરને કારણે અનાકાપલ્લી, વિશાખાપટ્ટનમ, કાકીનાડા અને કોનાસીમા જિલ્લાઓના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. દરમિયાન, વિશાખાપટ્ટનમ, કાકીનાડા, કોનાસીમા અને વેસ્ટ ગોદાવરીના જિલ્લા કલેક્ટરોએ પોતપોતાના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાયા હોવાની જાણકારી આપી હતી. અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, ચક્રવાતની અસરને કારણે કેટલીક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશાયી થયા હતા.
#WATCH | Gopalpur, Odisha: Morning visuals from Gopalpur Beach in Ganjam show rough seas, strong winds, and heavy rainfall as Cyclone Arnab continues to intensify. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next few hours.— ANI (@ANI) October 28, 2026
ચક્રવાત 'અર્નબ'ને પગલે ઓડિશામાં હાઈ એલર્ટ
ભુવનેશ્વર: ચક્રવાત 'અર્નબ' આંધ્રપ્રદેશની નજીક પહોંચતા વધુ તીવ્ર બન્યું છે અને રાજ્યના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તે ટકરાઈ રહ્યું છે (લેન્ડફોલ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે). આંધ્રપ્રદેશમાં હાલ પવનની ગતિ 120 થી 150 કિમી પ્રતિ કલાકની વચ્ચે છે. આ ચક્રવાતની અસર ઓડિશામાં પણ જોવા મળી રહી છે, જ્યાં અનેક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા અગાઉથી જ સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
#WATCH | Cyclone Arnab | Balasore, Odisha | Morning visuals from Udaypur beach. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next 3 hours. https://t.co/Xb7PTe9wbO— ANI (@ANI) October 28, 2026
1 લાખ લોકો સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડાયા
ઓડિશાની રાજ્ય સરકાર પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટે 'હાઈ એલર્ટ' પર છે. ચક્રવાતની સંભવિત અસરને ધ્યાનમાં રાખીને, લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. મહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન મંત્રી સુરેશ પૂજારીએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં લગભગ 1 લાખ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મીડિયા સાથે વાત કરતા મંત્રીએ જણાવ્યું કે, દક્ષિણ ઓડિશાના અનેક જિલ્લાઓમાં ચક્રવાતની અસર જોવા મળી રહી છે, જેમાં માલકાનગિરી, ગજપતિ, ગંજામ, કોરાપુટ, નબરંગપુર અને રાયગડાનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય વહીવટીતંત્ર આ જિલ્લાઓના અધિકારીઓના સતત સંપર્કમાં છે.
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