આંધ્રપ્રદેશમાં ચક્રવાત 'અર્નબ'નો કહેર: 6 લોકોનાં મોત, 126 KM રસ્તાઓને નુકસાન, 1058 વૃક્ષો ધરાશાયી
આંધ્રપ્રદેશમાં ચક્રવાતી તોફાન અર્નબના કારણે 126 કિલોમીટર રસ્તા ડેમેજ થઈ ગયા. 1058 વૃક્ષો ધરાશાયી.
Published : October 29, 2026 at 12:03 PM IST
વિશાખાપટ્ટનમ: દક્ષિણ રાજ્ય આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલા ચક્રવાતી તોફાનને કારણે જાન-માલનું ભારે નુકસાન થયું છે. છ લોકોના મૃત્યુના અહેવાલ છે. આ ઉપરાંત, મોટી સંખ્યામાં વીજળીના થાંભલા અને વીજ લાઈનો ધરાશાયી થઈ છે, અનેક મકાનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે, હજારો વૃક્ષો મૂળમાંથી ઉખડી ગયા છે, રસ્તાઓ પ્રભાવિત થયા છે અને માળખાકીય સુવિધાઓને પણ વ્યાપક નુકસાન થયું છે.
અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં છ લોકોના મોત
સાયક્લોન અર્નબએ આંધ્ર પ્રદેશના ઉત્તરી ભાગ અને કિનારાના વિસ્તારોમાં તબાહી મચાવી. રાજ્યમાં તોફાન સંબંધી અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં છ લોકોના મોત થઈ ગયા છે, જ્યાં ભારે હવાના કારણે વિજળીના થાંભલા અને વૃક્ષો પડી ગયા છે.
એએનએમ કર્મી નહેર પાર કરતા સમયે વહી ગયા
પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લામાં એક ANM (ઓક્સિલરી નર્સ મિડવાઇફ) નહેર ઓળંગવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તણાઈ ગયા બાદ ગુમ થઈ ગયા છે. મંગળવારે મધ્યરાત્રિની આસપાસ, ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કોનાસીમા જિલ્લાના સાકિનેતિપલ્લી મંડળમાં આવેલા અંતરવેદિકારા પ્રકાશપુરમમાં એક ઝૂંપડું ધરાશાયી થયું હતું.
ઝૂંપડીમાં રહેતી કોલ્લુ વેંકયમ્મા (65)નું મૃત્યુ થયું, જ્યારે તેમના પતિ વેરાય્યા માંડ-માંડ બચી ગયા. ભીમાવરમની સુન્કારા પેડ્ડય્યા સ્ટ્રીટના રહેવાસી એચ. કિશોર કુમાર (46) નજીકની દુકાને જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમના પર એક ઝાડ અને વીજળીનો થાંભલો પડવાથી તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું.
ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ 'ಅರ್ನಬ್' (#Arnab) ಚಂಡಮಾರುತವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾನಂ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. #CyclonicStormArnab #ArnabCyclone @Indiametdept @MIB_India @airnewsalerts https://t.co/N4CRgfGPJL— Akashvani News Kannada (@airnews_kannada) October 28, 2026
પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લામાં, કોવ્વાડા નાગેશ કુમાર (55) અને તેમના પત્ની વીરાલક્ષ્મી, ટૂ-વ્હીલર પર કોરુકોન્ડાથી રાજમહેન્દ્રવરમ તરફ જઈ રહ્યા હતા. બુરુગુપુડી અને મધુરાપુડી વચ્ચે, રસ્તાની બાજુમાં આવેલું એક ઝાડ આ દંપતી પર પડ્યું. પતિનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું, જ્યારે તેમની પત્નીની હાલત ગંભીર છે.
ગુંટૂર જિલ્લાના તેનાલી મંડળના ગુડીવાડા ગામના રહેવાસી નાગાભૂષણમનો પુત્ર અને છઠ્ઠા ધોરણનો વિદ્યાર્થી દેવાંશ (11), શાળા બંધ હોવાથી બુધવારે તેના દાદાના ઘરે ગયો હતો. તે સવારે લગભગ 9:30 વાગ્યે ઘરે જવાનું કહીને ત્યાંથી નીકળ્યો હતો. તે એક જૂના મકાન પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેના પર એક દીવાલ ધરાશાયી થઈ. જોકે જોરદાર અવાજ સાંભળીને મકાનમાં રહેતા લોકો બહાર દોડી આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને ખ્યાલ ન આવ્યો કે બાળક કાટમાળ નીચે દબાઈ ગયું છે. સાંજે 4:00 વાગ્યે જ્યારે કાટમાળ હટાવવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
અનાકાપલ્લી જિલ્લાના એલામંચિલી નગરમાં, મંગળવારે રાત્રે ફૂંકાયેલા ભારે પવનને કારણે વીજળીની લાઈનો તૂટીને રસ્તા પર પડી ગઈ હતી. તે જ સમયે, એક ત્રણ માળની ઈમારત પરથી ધાતુનું છાપરું (પતરાં) ઉડીને વીજળીની લાઈનો પર આવી પડ્યું હતું. બુધવારે સવારે, તે જ વિસ્તારમાં રહેતી 51 વર્ષીય ભાગ્યલક્ષ્મીએ પોતાના ઘરની સામે પડેલાં આ પતરાંને હટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ દરમિયાન તેને વીજળીનો જોરદાર ઝટકો લાગ્યો અને તેનું મૃત્યુ થયું.
પવનને કારણે આખી રાત વીજ પુરવઠો બંધ રહ્યો હતો; જોકે, સવારે અડધા કલાક માટે વીજળી ચાલુ કરવામાં આવી હતી જેથી લોકો તેમના પાણીના પંપ ચલાવી શકે. કરમ સત્યવતી (48) પૂર્વ ગોદાવરી જિલ્લાના સીતાનગરમ મંડળમાં આવેલા નાગમપલ્લી સચિવાલયમાં એએનએમ (ઓક્સિલરી નર્સ મિડવાઈફ) તરીકે કામ કરતા હતા. બુધવારે પોતાની શિફ્ટ પૂરી કર્યા પછી, તેઓ તેમના પતિ કોંડાલાના ટુ-વ્હીલર પર બેસીને પોતાના ગામ ઈન્દુકુરુપેટા જવા નીકળ્યા. તેમની સાથે ભવાની નામની એક સહકર્મી પણ હતી. નાગમપલ્લી અને કોટિકેશવરમ વચ્ચે આવેલી ઈનુકોન્ડા નહેરને ઓળંગતી વખતે તેમનું વાહન તણાઈ ગયું. કોંડાલા રાવ અને ભવાની તો સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયા, પરંતુ સત્યવતી ગુમ થઈ ગયા.
Cyclone Arnab: No loss of life reported in Andhra Pradesh, says CM Naidu after teleconference with 32,000 officials Read @ANI Story | https://t.co/DfF1aGGwlq #CycloneArnab #CMNaidu #AndhraPradesh https://t.co/7E782croEh— ANI Digital (@ani_digital) October 28, 2026
જન્મદિવસે થયું મૃત્યુ
ચક્રવાત 'અર્નાબ'ની ઝપેટમાં આવી જવાથી એક મહિલાનું તેના જ જન્મદિવસના દિવસે મૃત્યુ થયું હતું. માધવી (44) બાલાજી નગર (વોર્ડ 120)માં તેના પતિ કુરંદાસુ મનોહર સાથે રહેતી હતી, જેઓ વિશાખાપટ્ટનમ ડોકયાર્ડમાં કર્મચારી હતા. મંગળવારે રાત્રે, ચક્રવાતને કારણે ફૂંકાયેલા તેજ પવનોને લીધે તેમના ઘર નજીક વીજળીની લાઈનો પર એક ઝાડ પડી ગયું હતું.
બુધવારે સવારે, વરસાદ થોડો ધીમો પડતાં, માધવી કચરાનો નિકાલ કરવા માટે ઉપરના માળેથી નીચે આવી. જેવી તેણે બહાર જવા માટે દરવાજો ખોલ્યો, કે તરત જ ઘરની બિલકુલ બાજુમાં આવેલો વીજળીનો થાંભલો તેના પર પડ્યો. તેના માથામાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ અને તેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું. તેનો પરિવાર આઘાતમાં સરી પડ્યો; તેઓ અત્યંત દુઃખી હતા કારણ કે બુધવારનો દિવસ માત્ર માધવીનો જન્મદિવસ જ ન હતો, પરંતુ તેના જીવનનો અંતિમ દિવસ પણ બની ગયો.
આંધ્ર પ્રદેશમાં 126 KM રસ્તાને નુકસાન, 1058 વૃક્ષો ધરાશાયી
બુધવાર સાંજ સુધીના પ્રાથમિક અંદાજોથી જાણવા મળ્યું છે કે આંધ્રપ્રદેશમાં 'સાયક્લોન અર્નબ'ની અસરને કારણે માર્ગ અને મકાન વિભાગ (R&B Department) હેઠળના 126 કિલોમીટરના રસ્તાઓને નુકસાન થયું છે. ભારે પવનને કારણે 1058 વૃક્ષો રસ્તાઓ પર પડી ગયા હતા, જેનાથી વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો. અહેવાલો અનુસાર, તેમાંથી 859 વૃક્ષોને હવે હટાવી દેવામાં આવ્યા છે.
બે સ્થળોએ રસ્તાનું ધોવાણ થયું છે. પાણી ભરાઈ જવા જેવી સમસ્યાઓને કારણે 57 સ્થળોએ વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો; જેમાંથી 20 સ્થળોએ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી દેવામાં આવ્યું છે. ઈજનેરોના અંદાજ મુજબ, સમારકામ માટે કુલ ₹59.44 કરોડની જરૂર પડશે. જેમાં કામચલાઉ પુનઃસ્થાપન માટે ₹9.17 કરોડ અને કાયમી સમારકામ માટે ₹50.27 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.
મંત્રી બી.સી. જનાર્દન રેડ્ડીએ અધિકારીઓને સૂચના આપી છે કે, તમામ ક્ષતિગ્રસ્ત રસ્તાઓ પર તાત્કાલિક કામચલાઉ સમારકામ કરવામાં આવે, જેથી વાહનવ્યવહારમાં કોઈ પણ પ્રકારનો અવરોધ ન આવે. આ ઉપરાંત, રાજ્યના વિવિધ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર વાવાઝોડાને કારણે પડી ગયેલા 149 વૃક્ષોને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી વાહનચાલકોને વધુ મુશ્કેલી ન પડે.
આંધ્ર પ્રદેશમાં અર્નબથી 11.70 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન: APEPDCL
'અર્નબ' ચક્રવાતે આંધ્રપ્રદેશમાં વીજ માળખાને ગંભીર અસર પહોંચાડી છે. તેજ પવનોને કારણે વિવિધ સ્થળોએ વિદ્યુત ઉપકરણોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. આંધ્રપ્રદેશ ઈસ્ટર્ન પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કંપની લિમિટેડ (APEPDCL) ના અધિકારીઓના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ, આ નુકસાન આશરે 11.70 કરોડ રૂપિયાનું છે. સીએમડી (CMD) પૃથ્વી તેજએ જણાવ્યું હતું કે, 7000થી વધુ વીજ થાંભલા, 139 કિલોમીટર લાંબી વીજ લાઈનો, 470 સબસ્ટેશનો અને 2539 ફીડર્સને નુકસાન પહોંચ્યું છે.
1874 ગામોમાં વીજળી સપ્લાય બેહાલ
સીએમડી પૃથ્વી તેજએ જણાવ્યું હતું કે, બુધવાર બપોર સુધીમાં 4016 ગામોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો; જોકે, તેમાંથી 1874 ગામોમાં હવે વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરી દેવામાં આવ્યો છે. બાકીના વિસ્તારોમાં હાલ કામગીરી ચાલુ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, 582 વિશેષ ટીમોમાં વિભાજિત 6674 કર્મચારીઓ વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામ કરી રહ્યા છે.
જે 25.32 લાખ બિન-કૃષિ વીજ જોડાણોમાંથી અસર પડી હતી, તેમાંથી 6.37 લાખ કનેક્શનોનો સપ્લાય પુનઃસ્થાપિત કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, 94,439 કૃષિ વીજ જોડાણોમાંથી 20,989 જોડાણો માટે સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. સીએમડી (CMD)એ જનતાને સલાહ આપી છે કે, જમીન પર પડેલી વીજ લાઈનો કે વીજ થાંભલાઓને સ્પર્શ કરવો નહીં. તેમણે એમ પણ અનુરોધ કર્યો છે કે વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જાય તો 1912 નંબર પર ફોન કરીને જાણ કરવી.
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