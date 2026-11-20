ચક્રવાત અકવાને રસ્તો બદલ્યો, શુક્રવાર બપોર સુધી આંધ્ર-ઓડિશાના દરિયા કિનારે ટકરાવાની સંભાવના
નોર્થ આંધ્ર પ્રદેશ-સાઉથ ઓડિશાના દરિયા કિનારે બપોર સુધી ચક્રવાત અકવાનના પાર કરવાની સંભાવના છે.
Published : November 20, 2026 at 9:17 AM IST
ભુવનેશ્વર: હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું કે ચક્રવાત અકવાન બંગાળની ખાડીના પશ્ચિમ-મધ્યમાં નબળું પડી ગયું છે. ગોપાલપુર પાસે નોર્થ આંધ્ર પ્રદેશ-સાઉથ ઓડિશાના દરિયા કિનારે બપોર સુધી પાર કરવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન 70-80 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઇ શકે છે, જે વધીને 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
IMD અનુસાર, આ સિસ્ટમ છેલ્લા છ કલાકમાં 21 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફ વધ્યુ અને શુક્રવાર સવારે 2:30 કલાકે બંગાળની ખાડીના પશ્ચિમ-મધ્યમાં કેન્દ્રિત થયું હતું. આ તોફાન આંધ્ર પ્રદેશના કલિંગપટ્ટનમથી લગભગ 110 કિલોમીટર દક્ષિણ-પૂર્વમાં, વિશાખાપટ્ટનમથી 170 કિલોમીટર પૂર્વમાં, ઓડિશામાં ગોપાલપુરથી 170 કિલોમીટર દક્ષિણમાં, પુરીથી 250 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં અને આંધ્ર પ્રદેશમાં નરસાપુરમાં 370 કિલોમીટર પૂર્વ-ઉત્તર-પૂર્વમાં હતું.
#WATCH | Odisha: Incessant rainfall causes waterlogging in some places in the Gopalpur area. Gopalpur received the highest rainfall, recording 166 mm of rain. https://t.co/IymPRp98QB— ANI (@ANI) November 20, 2026
IMDએ કહ્યું કે આ સિસ્ટમ શુક્રવાર બપોરે ગોપાલપુર પાસે ઉત્તર આંધ્ર પ્રદેશ-દક્ષિણ ઓડિશાના દરિયા કિનારાને પાર કરતા પહેલા ઉત્તર-ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફ વધતું રહેશે. ઉપગ્રહ પરથી લેવામાં આવેલી લેટેસ્ટ તસવીરોથી જાણવા મળે છે કે સાઇક્લોન અકવાન સાથે જોડાયેલા વાદળોનું ગ્રુપ નોર્થ આંધ્ર પ્રદેશ-સાઉથ ઓડિશાના કોસ્ટલ વિસ્તારમાં આવતા જમીન સાથે ટકરાવવાનું શરૂ થઇ ગયું છે. વિશાખાપટ્ટનમ અને ગોપાલપુરમાં ડૉપ્લર વેધર રડારથી વેધર સિસ્ટમ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ રાત્રે આશરે 11 વાગ્યાથી સવારે 1:30 વાગ્યા સુધી સ્પેશિયલ રિલીફ કમિશનર (SRC)ની ઓફિસમાં અઢી કલાક કરતા વધુ સમય વિતાવ્યો હતો અને ચક્રવાતના દરિયા કિનારા પાસે આવતા બની રહેલી સ્થિતિનું રિવ્યૂ કર્યું હતું. રિવ્યૂ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓ સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી અને તેમણે પાક્કુ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો કે લોકો સુધી તમામ જરૂરી મદદ પહોંચે, સાથે જ ઝીરો કેજ્યુઅલ્ટી ટાર્ગેટને મેળવવાનો સંપૂર્ણ પ્રયાસ કરવામાં આવે.
#WATCH | Cyclone Akvan | Visakhapatnam, Andhra Pradesh: Along the Visakhapatnam coast, winds are blowing at 20 to 30 kmph with rough sea conditions. While the cyclone threat to Visakhapatnam has been averted, rainfall is likely across North Andhra today. https://t.co/CEGPofwXQW— ANI (@ANI) November 20, 2026
સાઇક્લોન અકવાનની અસર ભુવનેશ્વરમાં રાત્રે 1 વાગ્યે અનુભવાઇ હતી જેમાં ઝડપી પવનની સાથે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. ગુરૂવાર બપોરની આસપાસ લેન્ડફોલની આશા સાથે અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તોફાન પહેલાની સ્થિતિ રાજ્યના પાટનગર પર અસર કરી રહી હતી.
રેવેન્યૂ અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ મિનિસ્ટર સુરેશ પુજારી, ચીફ સેક્રેટરી અનુ ગર્ગ, એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી અને રેવન્યૂ સેક્રેટરી અરબિંદ પાધી, સ્પેશ્યલ રિલીફ કમિશનર રાજેશ પ્રભાકર પાટિલ, ફાયર સર્વિસ ડાયરેક્ટર જનરલ સુધાંશુ સારંગી અને કેટલાક સીનિયર અધિકારીઓએ પણ સાઇક્લોનથી પ્રભાવિત વિસ્તારમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે વાતચીત કરી હતી.
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