સાયકલથી 37 દેશની યાત્રા કરીને બિહાર પહોંચી સમીરા, કહ્યું છોકરાઓની જેમ છોકરીઓને મળે તક
11 પર્વતો અને 37 દેશોમાં સાયકલ ચલાવીને બિહાર પહોંચેલી સમીરા ખાન હવે છોકરીઓમાં જાગૃતિ લાવવા માટે નીકળી છે, વાંચો વિસ્તારથી....
Published : December 24, 2025 at 2:19 PM IST
શેખપુરા, બિહાર: કહેવાઈ છે કે, અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી. જો કોઈ વ્યક્તિ દૃઢ નિશ્ચય કરે, પછી ભલે તે છોકરો હોય કે છોકરી, તે કંઈપણ કરી શકે છે, ભલે તેના માર્ગમાં ગમે તેટલા અવરોધો આવે. અહીં વાત થઈ રહી છે, આંધ્રપ્રદેશના અનંતપુરની રહેવાસી સાયકલ ચલાવનાર સમીરા ખાનની. માતા-પિતા વિના સમીરાનું જીવન સંઘર્ષોથી ભરેલું હતું, પરંતુ તેની જીદએ તેના જીવનને એક નવી દિશા બતાવી. આજે, સમીરા લાખો છોકરીઓને જાગૃત કરવા માટે નીકળી પડી છે. તેના માર્ગમાં અવરોધો નહીં પરંતુ હજારો મીટર ઊંચા પર્વતો હતા, પરંતુ તેણે પોતાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમને પાર કર્યા.
સમીરા ખાન સંઘર્ષનું ઉદાહરણ બની ગઈ છે. આજે સમીરા ખાનની કહાની દરેક માટે પ્રેરણારૂપ છે. નવ વર્ષની ઉંમરે માતા ગુમાવ્યા પછી અને 2015માં પિતાના અવસાન પછી પણ, સમીરાએ ક્યારેય હાર માની નહીં. હાર માનવાને બદલે, તેણે એવું કંઈક કરવાનો સંકલ્પ કર્યો જે દુનિયા યાદ રાખે. તેના માતાપિતાને ગુમાવ્યા પછી, સમીરા 2018માં માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર સાયકલ ચલાવવાના સંકલ્પ સાથે ઘર છોડીને ગઈ.
સમીરા 37 દેશોની મુસાફરી કરીને બિહાર પહોંચી
આ દરમિયાન, તેણીએ માત્ર મુશ્કેલ માર્ગો જ નહી પરંતુ મુશ્કેલીભર્યા હવામાનનો પણ સામનો કર્યો, આ ઉપરાંત તેણે સામાજિક પડકારોનો પણ સામનો કર્યો. અત્યાર સુધીમાં, તે સાયકલ દ્વારા ફ્રાન્સ, જર્મની, નોર્વે, તુર્કી, નેધરલેન્ડ, સ્પેન, શ્રીલંકા, થાઇલેન્ડ, મલેશિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, જાપાન અને નેપાળ સહિત 37 દેશોની મુસાફરી કરી ચુકી છે. તેણે 11 પર્વતો પણ ચઢ્યા છે, જેમાંથી સાત શિખરોને તેણે સફળતાપૂર્વક સર કર્યા છે. નેપાળનું 6859 મીટર ઊંચું અમા ડબલામ શિખરની ચોટી તેણીની સૌથી મુશ્કેલ સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે.
"ભારતમાં સાયકલિંગ કરવું વધુ મુશ્કેલ છે": સમીરા કહે છે કે ભારતમાં સાયકલિંગ અન્ય દેશો કરતાં વધુ પડકારજનક છે. તેણીને સલામતીથી લઈને સામાજિક વર્તન સુધી અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. તેણીએ જણાવ્યું હતું કે સાયકલ ચલાવતી વખતે લોકો તેને અલગ નજરથી જુએ છે અને મજાક પણ ઉડાવે છે. જોકે, બિહાર પહોંચ્યા બાદ રાજ્યના ડીજીપી વિનય કુમાર દ્વારા સન્માનિત થવાથી તેણીનું મનોબળ વધ્યું અને તેણી સુરક્ષાનો ભાવ અનુભવ્યો.
બાળિકા સશક્તિકરણ અભિયાન: આજે, સમીરા ખાન સાયકલિંગ દ્વારા કન્યા સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. તેણી મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તરપ્રદેશ સહિત અનેક રાજ્યોમાં પ્રવાસ કરી ચૂકી છે, સરકારી અને ખાનગી શાળાઓની મુલાકાત લઈને છોકરીઓને મોટા સપના જોવા, આત્મનિર્ભર બનવા અને સામાજિક દુષણો સામે ઉભા રહેવા પ્રેરણા આપી છે.
અભિયાનના ભાગ રૂપે શેખપુરા પહોંચી: શેખપુરા પહોંચીને, સમીરા ખાને જવાહર નવોદય વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરીને છોકરીઓને પ્રેરણા આપી. તેણે જણાવ્યું કે આપણા સમાજમાં દીકરીઓને છોકરાઓ જેટલી જ તકો મળવી જોઈએ. દીકરીઓ ફક્ત લગ્ન માટે જ નથી. તેમના પણ સપના હોય છે, જેને પૂરા કરવામાં તેમના પરિવારો અને માતા-પિતાએ ટેકો આપવો જોઈએ.
"આપણે અબળા નહીં સબળા છીએ. આપણે આપણી પ્રતિભાને નિખારવી જોઈએ અને પોતાને સશક્ત બનાવવી જોઈએ. જો આપણે સમાજના બંધનોથી બંધાયેલા રહ્યા હોત, તો સમાજે મારે બીજી છોકરીઓની જેમ લગ્ન કરાવ્યા હોત. પછી મારા બાળકો હોત, અને પછી બાળકો મોટા થયા હોત, અને પછી તેઓ તેમના લગ્ન કરાવ્યા હોત. મતલબ કે, આપણું જીવન લગ્ન અને બાળકો વચ્ચે જ પસાર થઈ જાય. પરંતુ મે મારું લક્ષ્ય પસંદ કર્યું, અને હું આજે પણ તે લક્ષ્ય માટે પ્રતિબદ્ધ છું." - સમીરા ખાન, સાયકલ ચલાવનાર અને પર્વતારોહક
રંગ લાવશે સમીરાની હિંમત
ક્યારેક હાથ ખોલીને તો ક્યારેક હાથ જોડીને સમીરા સાયકલ ચલાવે છે, અને ક્યારેક આનંદથી ઝુમી ઉઠે છે, સમીરા દરરોજ 50 થી 60 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. ભવિષ્યમાં, તે વિદ્યાર્થિનીઓ માટે એક સંસ્થા સ્થાપિત કરવાનું પણ લક્ષ્ય ધરાવે છે. જોકે, સમીરાને અત્યાર સુધી સરકાર તરફથી કોઈ સમર્થન મળ્યું નથી. સંઘર્ષમાંથી જન્મેલી આ વાર્તા દેશની દીકરીઓ માટે આશા અને હિંમતનું નવું પ્રતીક બની ગઈ છે.