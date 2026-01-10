સાયબર ફ્રોડનો ટ્રેન્ડ બદલાયો, હવે OTP નહીં AIથી અવાજ બનાવીને ખાલી થઈ રહ્યા છે બેંક એકાઉન્ટ
સાયબર ક્રાઈમ કંટ્રોલ પોલીસ અધિકારી બોલ્યા- અમને પણ આવે છે મુદ્રા લોનના ફ્રોડ મેસેજ, લોકોને સાવધાન રહેવા સલાહ
Published : January 10, 2026 at 4:00 PM IST
કિરણકાંત શર્મા
દહેરાદુન: ઉત્તરાખંડમાં સાયબર ક્રાઇમ વધુને વધુ ખતરનાક બની રહ્યો છે. 2025 માં નોંધાયેલા કેસોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સાયબર ગુનેગારો જૂની પદ્ધતિઓ છોડીને નવી ટેકનોલોજી અપનાવી રહ્યા છે. OTP છેતરપિંડી, નકલી કોલ્સ અને સોશિયલ મીડિયા કૌભાંડો પછી, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને ડિજિટલ એરેસ્ટ અને અવાજની નકલ જેવા કેસોમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.
ઉત્તરાખંડમાં સાયબર ક્રાઇમનો બદલાતો ચહેરો: આ સામાન્ય લોકોની બચત પર સીધી અસર કરી રહ્યો છે. રાજ્યના શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારોમાં સાયબર ગુનેગારો વધુ સક્રિય બન્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, છેતરપિંડી કરનારાઓ હવે લોકોને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માટે દબાણ કરવા માટે બળજબરી અને સરકારી કાર્યવાહીની ધમકીઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. વધુમાં, કેસોની વધતી જતી સંખ્યા સાથે, સાયબર ક્રાઇમની કેટલીક નવી પદ્ધતિઓ પણ ઉભરી આવી છે.
2025 માં ઉત્તરાખંડમાં સાયબર ક્રાઇમ: ઉત્તરાખંડમાં સાયબર ક્રાઇમની વધતી સંખ્યાનો અંદાજ સરકારી ડેટા પરથી લગાવી શકાય છે. 2025 માં, રાજ્યમાં 10,300 સાયબર ક્રાઇમના બનાવો નોંધાયા હતા. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, એવું જોવા મળ્યું છે કે સાયબર ગુનેગારો લોકોને તેમની માલિકીની બધી વસ્તુઓ છોડી દેવાની લાલચ આપી રહ્યા છે. સાયબર ગુનેગારોએ 2025 માં ઉત્તરાખંડના લોકો પાસેથી 90 કરોડ રૂપિયાથી વધુની લૂંટ ચલાવી છે.
ઉત્તરાખંડ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આમાંથી લગભગ 50 ટકા કિસ્સાઓ ફોન સંદેશાઓ અને લોભને કારણે બન્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને મહારાષ્ટ્ર જેવા અન્ય રાજ્યોમાં રહેતા સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ લોકોને તેમના ઘરમાંથી છેતરપિંડી કરી રહ્યા છે. 2025 માં, રાજધાનીમાં 24 લોકોની ડિજિટલી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ સંખ્યા સમગ્ર ઉત્તરાખંડમાં 40 થી વધુ છે. લોકો ઘણીવાર સંદેશાઓમાં લિંક્સ ખોલીને, અજાણ્યા કોલ પ્રાપ્ત કરીને અથવા સોશિયલ મીડિયા પર અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સાથે નાની વિગતો પણ શેર કરીને આ છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે.
ઉત્તરાખંડમાં તાજેતરના સાયબર છેતરપિંડીના બનાવો: તાજેતરના સાયબર ગુનાના ઘણા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે જે ચોંકાવનારા છે. ઉદાહરણ તરીકે, અલ્મોડામાં, સરકારી એજન્સીના અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાતા સાયબર ગુનેગારો દ્વારા એક મહિલાને લગભગ 27 દિવસ સુધી ડિજિટલી એરેસ્ટ કરવામાં આવી હતી. સતત ફોન અને વીડિયો કોલ દ્વારા મહિલા પર માનસિક દબાણ કરવામાં આવતું હતું. વિવિધ ખાતાઓમાંથી અંદાજે ₹1.20 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. કુમાઉ સાયબર ક્રાઇમ કંટ્રોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
RTO ચલણના નામે નકલી લિંક મોકલવામાં આવી: દેહરાદૂનના નેહરુ કોલોની વિસ્તારમાં, RTO ચલણના નામે મોકલવામાં આવેલી નકલી લિંકે એક માણસની જીવનભરની બચત લૂંટી લીધી. લિંક ખોલતા જ, તેના મોબાઇલ ફોન પર એક ખતરનાક એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી, જેનાથી વ્યવહારોનો સતત પ્રવાહ શરૂ થયો. છેતરપિંડી કરનારાઓએ ખાતામાંથી માત્ર ભંડોળ ઉપાડ્યું જ નહીં પરંતુ ફિક્સ ડિપોઝિટ તોડીને ભંડોળ ટ્રાન્સફર પણ કર્યું. પીડિતાની ફરિયાદના આધારે, પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે. તેઓ નાના અને વૃદ્ધ બધાને નિશાન બનાવે છે.
80 વર્ષીય વ્યક્તિ સાથે 20 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી: નૈનિતાલમાં, 80 વર્ષીય વ્યક્તિની સાયબર છેતરપિંડીએ પોલીસને પણ ચોંકાવી દીધી. દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને CBI અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાતા સાયબર ગુનેગારોએ તેને વોટ્સએપ વીડિયો કોલ દ્વારા ત્રણ દિવસ સુધી ડિજિટલ એરેસ્ટમાં રાખ્યો. મની લોન્ડરિંગ અને આધાર કાર્ડના દુરુપયોગની ધમકી આપીને, તેમણે તેને 20 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા દબાણ કર્યું. બાદમાં, સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) અને સાયબર પોલીસે જયપુરમાં એક આરોપીની ધરપકડ કરી.
કરોડોની છેતરપિંડી કરનારા રોકાણ કૌભાંડો: ઉત્તરાખંડમાં પણ છેતરપિંડી કરનારા રોકાણ કૌભાંડોના કિસ્સાઓ ઝડપથી વધ્યા છે. શેરબજાર અને મોટા નફાના વચન દ્વારા લોકોને નકલી જૂથો અને લિંક્સમાં ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે. રૂરકીના બહાદરાબાદ વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિ સાથે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ₹50 લાખથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં, એક નાની ડિપોઝિટ કરવામાં આવી હતી, અને પછીથી, તેને મોટું રોકાણ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.
બાળક તેના મોબાઇલ ફોન પર ગેમ રમી રહ્યો હતો, અને તેના પિતાના ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા: ઉત્તરાખંડના નૈનિતાલ જિલ્લાના રામનગરમાં સાયબર છેતરપિંડીનો એક વિચિત્ર કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો. ફ્રેન્ડ્સ કોલોનીનો રહેવાસી આમિર અહેમદ સૈફી તેના મોબાઇલ ફોન પર વિડિઓ ગેમ રમી રહ્યો હતો. થોડા સમય પછી, આમિરને ₹1 લાખ ઉપાડવાનો સંદેશ મળ્યો. વધુમાં, ઝોમેટોમાંથી ઓર્ડર કરાયેલા ભોજન માટે ₹608 કપાતનો સંદેશ મળ્યો.
દેશભરમાં સાયબર છેતરપિંડીની 12 નવી પદ્ધતિઓ બહાર આવી છે: પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સાયબર ગુનેગારો વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને લોકોને છેતરપિંડી કરી રહ્યા છે. એ પણ સાચું છે કે જેટલા લોકો તેમનાથી બચવાનો પ્રયાસ કરે છે, તેટલા જ આ ગુનેગારો તેમના ગુના કરવાની પદ્ધતિઓ બદલી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, એવું જોવા મળ્યું છે કે ઘણા લોકોએ ફોન પર હેલો કહેતા, પરિવારના સભ્યનો અવાજ સાંભળ્યો, અને વાતચીત દરમિયાન, સાયબર ગુનેગારે ગુનો કર્યો અને તેમના ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી લીધા. પોલીસ પણ આવા ગુનાઓ વિશે સતત માહિતી આપી રહી છે અને જાગૃતિ લાવી રહી છે. હાલમાં, પોલીસે લોકોને 12 પ્રકારના સાયબર ગુનાઓથી સાવધ રહેવાની સલાહ આપી છે.
- ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડ - વિડીયો કોલ પર સરકારની કાર્યવાહીનો ડર
- AI વોઇસ ક્લોનિંગ - પરિચિત વ્યક્તિ તરીકે ઓળખાણ બનાવીને પૈસા માંગવા
- બનાવટી રોકાણ એપ્લિકેશન્સ - શેર, IPO અને ક્રિપ્ટોના નામે છેતરપિંડી
- RTO ચલણ લિંક્સ - લિંક ખોલતાની સાથે જ ફોન હેકિંગ
- બનાવટી લોન ઑફર્સ - મુદ્રા લોનના નામે છેતરપિંડી
- ઓનલાઇન શોપિંગ છેતરપિંડી - સસ્તી ઑફર્સ સાથે લોકોને લલચાવવી
- સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ હેક્સ - સંબંધીઓ તરીકે પોતાને રજૂ કરીને પૈસા માંગવા
- કસ્ટમર કેર કૌભાંડો - નકલી હેલ્પલાઇન નંબરો
- QR કોડ છેતરપિંડી - પૈસા મેળવવાની આડમાં ચુકવણી મેળવવી
- ઘરેથી કામ કરવાના કૌભાંડો - નોકરીના નામે નોંધણી ફી
- જમીન સાયબર છેતરપિંડી - ઑનલાઇન દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને જમીન પચાવી પાડવી
- નકલી પોલીસ નોટિસ - ધરપકડની ધમકી આપીને ખંડણી
