ETV Bharat / bharat

મેં સમજી-વિચારીને પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ પદથી રાજીનામું આપ્યું- સીવી આનંદ બોઝ

પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ પદ પરથી અચાનક રાજીનામું આપવા અંગે સીવી આનંદ બોઝે કહ્યું કે, તેમણે આ નિર્ણય ખૂબ જ 'વિચારીને' લીધો છે.

પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ રાજ્યપાલ સી.વી આનંદ બોઝ
પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ રાજ્યપાલ સી.વી આનંદ બોઝ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલ સી.વી. આનંદ બોઝે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે સમજી વિચારીને તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, અને તેના કારણો યોગ્ય સમય સુધી ગુપ્ત રહેશે.

કોલકાતા એરપોર્ટ પર મીડિયા સાથે વાત કરતા, બોઝે કહ્યું કે તેઓ મતદાન કરવા માટે બંગાળ આવી રહ્યા છે. કેરળના વતની, સી.વી. આનંદ બોઝે પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ તરીકે રાજીનામું આપ્યાના એક અઠવાડિયા પહેલા જ બંગાળમાં મતદાર બન્યા હતા.

બોઝે કહ્યું, "મેં રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય વિચારપૂર્વક લીધો છે, અને આના કારણો યોગ્ય સમય સુધી ગુપ્ત રહેશે."

જ્યારે તેમના રાજીનામાના કારણ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલ સી.વી. આનંદ બોઝે કહ્યું, "... રમતમાં નિયમો હોય છે. રમતનો એક નિયમ એ છે કે રમત ક્યારે સમાપ્ત કરવી. જ્યારે રાજ્યપાલ તરીકે એન્ટ્રી હોય છે, ત્યારે મને ખબર હતી કે બહાર નીકળવાનો સમય હશે. મને મારા માટે નિર્ણય લેવાની તક આપવામાં આવી હતી, અને મેં રાજીનામું આપવાનું નક્કી કર્યું."

બોઝે કહ્યું, "મેં અહીં રાજ્યપાલ તરીકે 1,200 દિવસ પૂર્ણ કર્યા છે, જેનો અર્થ ક્રિકેટની દ્રષ્ટિએ 12 સદી થાય છે. આ પૂરતું છે. રોકવાનો પણ સમય હોય છે, મને લાગ્યું કે આ મારા માટે રાજીનામું આપવાનો યોગ્ય સમય છે."

રાજ્યમાં કથિત પ્રોટોકોલ ઉલ્લંઘન અને આદિવાસી દમન અંગે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની ચિંતા વિશે પૂછવામાં આવતા, બોસે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો.

જોકે, બોસે કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ખૂબ જ અનુભવી, સંતુલિત અને અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છે. તેમણે જે કહ્યું, તેમના માટે તેમની પાસે કેટલાક કારણો હશે. પરંતુ રાષ્ટ્રપતિના નિવેદન પર ટિપ્પણી કરવાનો મને કોઈ અધિકાર નથી."

સી.વી. આનંદ બોઝ કોણ છે?

સી.વી. આનંદ બોઝ કેરળના કોટ્ટાયમના રહેવાસી છે. તેઓ ભૂતપૂર્વ ભારતીય વહીવટી સેવા (IAS) અધિકારી છે અને વર્તમાન મેઘાલય સરકારના સલાહકાર છે. તેઓ જાહેર સેવક, ગૃહ નિષ્ણાત, લેખક અને વક્તા પણ છે. બોઝે યુનિવર્સિટીના કુલપતિથી લઈને ભારત સરકારના સચિવ અને મુખ્ય સચિવ સુધીના પદો સંભાળ્યા છે. તેઓ હેબિટેટ એલાયન્સના પ્રમુખ અને યુએન હેબિટેટ ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના સભ્ય પણ છે. તેમના પિતા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની પી.કે. વાસુદેવન નાયર હતા. તેઓ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના નજીકના સહયોગી છે. તેઓ ચંદ્ર બોઝના અનુયાયી હતા. તેથી, તેમના નામમાં 'બોઝ'નો ઉમેરો થયો. બોઝને 23 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્ય છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત મહિલા સશક્તિકરણનો એક નવો અધ્યાય લખી રહ્યું છે: PM મોદી
  2. બંગાળમાં રાષ્ટ્રપતિના અપમાનથી દિલ્હીમાં હોબાળો, રાજ્ય સરકાર પાસેથી આજે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં રિપોર્ટ માંગ્યો

TAGGED:

WEST BENGAL GOVERNOR
GOVERNOR RESIGNATION REASONS
CV ANANDA BOSE
CV ANANDA BOSE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.