Safe Parks Save Lives: સ્માર્ટ સિટીના દાવા વચ્ચે દિલ્હીના પાર્ક જર્જરિત, બાળકોનું બાળપણ જોખમમાં!
સેફ પાર્ક્સ સેવ લાઈવ્સ ઝુંબેશના ભાગ રૂપે, અમે દિલ્હીના ઉદ્યાનોની સ્થિતિ. સંવાદદાતા આશુતોષ ઝાનો ખાસ અહેવાલ જુઓ.
Published : May 31, 2026 at 8:40 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હીના વાતાવરણમાં "સ્માર્ટ સિટી"ની ચર્ચાઓ વચ્ચે , રાજધાનીના બાળકો માટે એક કઠોર વાસ્તવિકતા છુપાયેલી છે. જ્યારે આપણે બાળકોના ઉદ્યાનો વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે લપસણી સ્લાઇડ્સ, ઝૂલતા સીસો અને હસતા બાળકોની છબીઓ ઉભરી આવે છે. પરંતુ વાસ્તવિકતામાં, દિલ્હીના મુખ્ય ઉદ્યાનોમાં કાટવાળા લોખંડના સળિયા, ક્ષીણ થઈ ગયેલા ટાઇલ્સ અને અસુરક્ષિત સાધનો છે, જે મનોરંજન કરતાં બાળકો માટે વધુ જોખમી છે. જ્યારે રાજધાનીમાં લગભગ 18,000 નાના અને મોટા પાર્ક છે , ત્યારે ઘણા ખરાબ સ્થિતિમાં છે, બાળકોના રમવા માટે અવિકસિત છે, "નો-ગો ઝોન" માં આવે છે .
ચાલો ETV ભારતના આ અહેવાલમાં દિલ્હીના ઉદ્યાનોની સ્થિતિ અને તેમની વાસ્તવિકતા તપાસ જાણીએ.
1. ઇન્ડિયા ગેટ ચિલ્ડ્રન્સ પાર્ક (India Gate Children’s Park)
ઇન્ડિયા ગેટ પાસે આવેલો ચિલ્ડ્રન્સ પાર્ક એક સમયે દિલ્હીના બાળકો માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ હતું અને તેને દેશના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ચિલ્ડ્રન્સ પાર્કમાંનો એક માનવામાં આવતો હતો. જોકે, આજે તે જર્જરિત હાલતમાં છે.
તાજેતરમાં પાર્કની મુલાકાત લેનારા વાલીઓએ જાળવણીના અભાવનો આરોપ લગાવ્યો છે, જેના કારણે ઝૂલાઓ જર્જરિત થઈ ગયા છે. લોખંડના રમતના માળખા પરનો રંગ ખરી ગયો છે અને કાટ લાગવાથી તે ખતરનાક બની ગયા છે. રબરના ફ્લોર મેટ્સ ઘણી જગ્યાએ ખરી ગયા છે, જેના કારણે બાળકો પડી જાય તો ગંભીર ઈજાઓનું જોખમ વધી જાય છે.
ઉદ્યાનમાં પીવાના પાણીની કોઈ સુવિધા નથી
ઉનાળાની રજાઓમાં ઉદ્યાનની મુલાકાત લેતા પરિવારોને તેમના બાળકોની તરસ છીપાવવા માટે પાણીની શોધ કરવી પડે છે. ગંદા શૌચાલય, બંધ ફુવારા, તૂટેલા ઝૂલા અને સખત તડકામાં રમતના સાધનો વધુ ગરમ થાય છે.
માતાપિતાએ જણાવ્યું હતું કે, ચિલ્ડ્રન પાર્કમાં અપેક્ષિત સૌથી આવશ્યક સુવિધાઓનો અભાવ છે. રાજસ્થાનથી દિલ્હીમાં તેના માતાપિતાના ઘરે આવેલી મોનિકા, તેના બાળકોને ચિલ્ડ્રન પાર્કમાં લઈ જવાનું નક્કી કર્યું, પરંતુ પાર્કની સ્થિતિ જોઈને તે નિરાશ થઈ ગઈ. મોનિકાએ આરોપ લગાવ્યો કે શૌચાલય ખૂબ જ ગંદા હતા. વધુમાં, ઘણા કલાકો સુધી અંદર રહેલા મુલાકાતીઓને સ્વચ્છ શૌચાલય અને પીવાના પાણીની જરૂર હતી. જોકે તેણે આખા પાર્કમાં શોધખોળ કરી, પણ તેને કોઈ મળ્યું નહીં.
મોનિકા કહે છે,
"બાળકો અહીં રમવા, ફરવા અને ઝૂલાઓનો આનંદ માણવા આવે છે. આ ગરમીમાં, રમ્યા પછી તેમને સૌથી વધુ પાણીની જરૂર હોય છે, પરંતુ આખા ઉદ્યાનમાં એક પણ પાણીનું ડિસ્પેન્સર/કૂલર નથી."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કર્મચારીઓ માટે ઓફિસની અંદર કુલર લગાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આવી કોઈ સુવિધા જાહેર જનતા માટે ઉપલબ્ધ નથી. તેમણે રમતગમતના સાધનોની સ્થિતિ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
તૂટેલા ઝૂલા અને ક્ષતિગ્રસ્ત સીડીઓ જોખમ વધારી રહ્યા છે
પાર્કમાં ઘણા ઝૂલા પણ ખરાબ હાલતમાં જોવા મળ્યા. કેટલાક રમતના માળખા તરફ જતી સીડીઓ તૂટી ગઈ હતી, જેના કારણે નાના બાળકો માટે પડી જવાનું જોખમ વધી ગયું હતું. કેટલીક બેઠક વ્યવસ્થાને નુકસાન થયું હતું, જ્યારે કેટલાક રમતના સાધનોના ભાગો ઢીલા દેખાતા હતા. વાલીઓએ જણાવ્યું હતું કે જો સમયસર સમારકામ કરવામાં ન આવે તો આ સમસ્યાઓ બાળકો માટે સલામતી માટે મોટો ખતરો ઉભો કરી શકે છે.
બાળકોનું પુસ્તકાલય આશાનું કિરણ
આ બધી સમસ્યાઓ વચ્ચે, ચિલ્ડ્રન્સ પાર્કની અંદર સ્થાપિત ચિલ્ડ્રન લાઇબ્રેરી એક મુખ્ય આકર્ષણ છે. લાઇબ્રેરીમાં 6 થી 12 વર્ષના બાળકો માટે હિન્દી અને અંગ્રેજી વાર્તા પુસ્તકો છે. માતાપિતા માને છે કે આ એક સકારાત્મક પહેલ છે જે બાળકોને વાંચનની આદત વિકસાવવામાં મદદ કરી શકે છે.
જોકે, લોકોએ એ પણ નોંધ્યું કે પુસ્તકાલય જેવી પહેલ ફક્ત ત્યારે જ સફળ થઈ શકે છે જો પાર્કના માળખાગત સુવિધાઓ અને સુવિધાઓમાં સુધારો કરવામાં આવે.
જો અધિકારીઓ બાળકોની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સુવિધાઓને મજબૂત બનાવે, તો તેઓ કહે છે કે, આ ઉદ્યાન ફક્ત એક પર્યટન સ્થળ જ નહીં પરંતુ બાળકો માટે સલામત અને યાદગાર અનુભવ બની શકે છે.
2. નેહરુ એન્ક્લેવ ખાતે રિંગ રોડ પર ચિલ્ડ્રન્સ પાર્ક
દિલ્હીના પ્રખ્યાત બાળકોના ઉદ્યાનોમાંના એક, નેહરુ એન્ક્લેવ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન 5 મે, 2026 ના રોજ કેન્દ્રીય મંત્રી હર્ષ મલ્હોત્રા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું . તાજેતરમાં જ તેનો વિકાસ થયો હોવાથી, આ પાર્ક ઝડપથી બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો બંને માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ બની ગયું છે.
સ્પાઇડર-મેનથી લઈને એન્ટ-મેન -થીમ આધારિત રચનાઓ સુધી, આ ઉદ્યાનમાં ઘણા આકર્ષક છે. નાના બાળકો માટે પર્વતારોહણનું માળખું પણ બનાવવામાં આવ્યું છે, જે તેમને ચઢાણની પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ માણવાની મંજૂરી આપે છે. બાળકો માટે ફક્ત ઝૂલા જ નથી, પરંતુ પુખ્ત વયના લોકો માટે રમતની સુવિધાઓ પણ છે. બીજી ખાસ વાત એ છે કે હરિયાળી, જેમાં સમગ્ર સંકુલમાં વૃક્ષો અને છોડ પથરાયેલા છે.
પહેલા ખરાબ હતું, હવે સુધરી ગયું છે.
જ્યારે ETV ભારતે પાર્કમાં બાળકો અને મુલાકાતીઓ સાથે વાત કરી, ત્યારે ઝૂલાનો આનંદ માણવા આવેલી રક્ષીએ કહ્યું,
"પહેલાં, જ્યારે અમે અહીં આવતા હતા, ત્યારે બહુ બાંધકામ કે વિકાસ નહોતો થતો, પરંતુ હવે તેનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આશ્રયસ્થાનો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે અને દરેક બેઠક વિસ્તારને અનન્ય આકારોથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે જે ફક્ત બાળકોને જ નહીં પરંતુ પુખ્ત વયના લોકોને પણ આકર્ષે છે."
તેમણે કહ્યું કે આ અહીંનો પહેલો પાર્ક છે જેનું આટલું સંપૂર્ણ રીતે નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. અન્ય એક મુલાકાતી, રિંકીએ કહ્યું કે પાર્કનું વાતાવરણ ઉત્તમ છે. ત્યાં બધી ઉંમરના લોકો માટે યોગ્ય ઝૂલાઓ છે. "અમે નિયમિતપણે પાર્કની મુલાકાત લઈએ છીએ અને ત્યાં સમય વિતાવવાનો આનંદ માણીએ છીએ." રાહુલે પાર્કને અદ્ભુત ગણાવ્યો.
નહેરુ એન્ક્લેવ રિંગ રોડ પાસેનો ચિલ્ડ્રન પાર્ક મહાનગરપાલિકા દ્વારા આશરે 94 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવ્યો છે.
3. પૂર્વ દિલ્હીમાં સૂરજમલ ચિલ્ડ્રન્સ પાર્ક
"સેફ પાર્ક્સ સેવ લાઈવ્સ" ઝુંબેશના ભાગ રૂપે, ETV ભારત દિલ્હીની એક ટીમે દિલ્હીના વિશ્વાસ નગરમાં આવેલા મહારાજા સૂરજમલ પાર્કની મુલાકાત લીધી , જેથી DDA દ્વારા સંચાલિત આ પાર્કની વાસ્તવિકતા જાણી શકાય. પાર્કના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર મોટા અક્ષરોમાં "ગ્રીન દિલ્હી બાય DDA" લખેલું છે , પરંતુ પ્રવેશતા જ ચિત્ર એકદમ અલગ થઈ જાય છે. કેટલીક જગ્યાએ હરિયાળી છે, તો કેટલીક જગ્યાએ સૂકી જમીન અને ધૂળ.
નિયમિત મુલાકાતી તુષાર ગાંધીએ કહ્યું,
"તેઓ દરરોજ સવારે અને સાંજે પાર્કની મુલાકાત લે છે. એકંદરે, પાર્ક સારો છે, પરંતુ બાળકો માટેના ઝૂલા તૂટેલા છે. શૌચાલય પણ ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે. તેમના મતે, કેટલીક બેઠક વ્યવસ્થા ક્ષતિગ્રસ્ત છે, જ્યારે અન્ય સ્થળોએ મૂળભૂત સુવિધાઓનો પણ અભાવ છે."
હરિયાળી અંગે તેમણે કહ્યું કે ઉદ્યાનના થોડા જ ભાગોમાં વૃક્ષો અને છોડ છે, જ્યારે મોટાભાગના વિસ્તારો સૂકા અને ઉજ્જડ દેખાય છે. મુલાકાતીઓને પૂરતા બાગકામ સ્ટાફ કે પાણી આપવાની સુવિધા દેખાતી નથી.
જાળવણીના અભાવે ચારે બાજુ ધૂળ
અન્ય એક સ્થાનિક રહેવાસીએ જણાવ્યું હતું કે મનોરંજન અને જાહેર આરોગ્ય માટે ઉદ્યાનો મહત્વપૂર્ણ છે. લોકો સવાર-સાંજ ચાલવા, જોગિંગ અને કસરત કરવા માટે અહીં આવે છે. શ્વાસ અને ઘૂંટણની સમસ્યાઓથી પીડાતા ઘણા લોકો પણ રાહત માટે ઉદ્યાન પર આધાર રાખે છે. જો કે, ઉડતી ધૂળની સમસ્યા તેમને અને અન્ય મુલાકાતીઓને પરેશાન કરે છે.
સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો
ઘણા મુલાકાતીઓએ જણાવ્યું હતું કે પાર્કની અંદર સુરક્ષા ગાર્ડ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે, અને રાત્રે લાઇટ ચાલુ હોવા છતાં, લોકો સુરક્ષિત અનુભવતા નથી. પાર્કની અંદર બનાવેલ લાકડાના આશ્રયસ્થાનમાં હવે છત નથી. ફુવારાઓ વર્ષોથી બંધ છે. લોકો કહે છે કે જો DDA નિયમિત સફાઈ, હરિયાળી જાળવણી, બાળકોના ઝૂલાઓની જાળવણી અને મજબૂત સુરક્ષા વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરે, તો પાર્ક સ્થાનિક રહેવાસીઓ માટે વધુ સારી જાહેર જગ્યા બની શકે છે.
4. યમુના નદી કિનારે બનેલ 'બાંસેરા પાર્ક'
દિલ્હીના સરાય કાલે ખાન વિસ્તારમાં સ્થિત આ પાર્ક સપ્ટેમ્બર 2023માં જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. તે દિલ્હી-એનસીઆરમાં પહેલો વાંસ-થીમ આધારિત પાર્ક છે અને તેને દિલ્હી વિકાસ સત્તામંડળ (DDA) દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો છે.
તેમણે કહ્યું કે, આ પાર્કમાં બાળકો માટે એક સમર્પિત રમતનો વિસ્તાર છે, જેમાં રમત, સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ અને વિવિધ મનોરંજનના અનુભવો માટેની સુવિધાઓ છે. દિલશાદ ગાર્ડન વિસ્તારમાંથી તેમની પુત્રી સાથે પાર્કમાં આવેલી મુલાકાતી સિમ્મી રાવલે કહ્યું કે પાર્ક વિશે બધું જ સારું છે. "અહીં સુરક્ષા ગાર્ડ તૈનાત છે. બાળકો માટે સાહસિક પ્રવૃત્તિઓના સંદર્ભમાં ઘણું બધું છે. સાંજે મુલાકાત લેવાનો ખાસ આનંદ આવે છે."
બાળ સુરક્ષા મુલાકાતીઓને રાહત આપે છે
માંગોલપુરીથી પોતાના પરિવાર અને બાળકો સાથે આવેલી પુષ્પાએ કહ્યું કે બાળકો આ સ્થળનો આનંદ માણે છે કારણ કે અહીં કોઈ સલામતી કે સુરક્ષા જોખમો નથી. જોકે, દરેક પગલે બાળકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે માતાપિતા કે વાલીઓ તેમની સાથે રહે તે હજુ પણ વધુ સારું છે.
દિલ્હીના શાસ્ત્રીનગર વિસ્તારમાંથી પોતાના બાળકોને લઈને આવેલા પંકજ કુમારે કહ્યું કે તેમને સૌપ્રથમ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ પાર્ક વિશે જાણવા મળ્યું. બાળકો માટે અહીં ઘણા નવા આકર્ષણો અને સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ છે. માતાપિતા માને છે કે યોગ્ય દેખરેખ સાથે, આ પાર્ક બાળકો માટે મનોરંજન અને સલામત વાતાવરણનું ઉત્તમ સંયોજન પૂરું પાડે છે.
5. સ્વર્ણ જયંતિ પાર્ક, રોહિણી
રોહિણીનો ગોલ્ડન જ્યુબિલી પાર્ક, જેને "જાપાનીઝ પાર્ક" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે , તે દિલ્હીના મુખ્ય જાહેર સ્થળોમાંનો એક છે. 250 એકરમાં ફેલાયેલા આ વિશાળ પાર્કની રચના 1995માં કરવામાં આવી હતી અને 1997માં ભારતની સ્વતંત્રતાના 50મા વર્ષની ઉજવણી માટે તેને સત્તાવાર રીતે જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું .
બાળકોના રમવાના સ્થળની હાલત ખરાબ
તાજેતરના સમયમાં, ઉદ્યાનનો બાળકોનો રમતનો વિસ્તાર સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને મુલાકાતીઓમાં અસંતોષનું મુખ્ય કારણ બની ગયો છે.
ફરિયાદો અનુસાર, બાળકોના વિસ્તારમાં મોટાભાગના ઝૂલા અને રમતના સાધનો કાં તો તૂટેલા છે અથવા કાટ લાગી ગયો છે, જે બાળકો માટે સંભવિત જોખમ ઊભું કરે છે. બેઠક વ્યવસ્થા જર્જરિત છે, અને સલામતીના ધોરણોનો અભાવ હોય તેવું લાગે છે. ઉદ્યાનના અન્ય ભાગોની તુલનામાં, બાળકોના વિસ્તારની જાળવણીની દ્રષ્ટિએ ભારે ઉપેક્ષા કરવામાં આવી હોય તેવું લાગે છે, જેના કારણે માતાપિતા તેમના બાળકોને ત્યાં લાવવા માટે અનિચ્છા રાખે છે.
સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને નિયમિત મુલાકાતીઓ કહે છે કે આ ઉદ્યાન એક સમયે રોહિણીનું ગૌરવ માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ યોગ્ય જાળવણીના અભાવે તેની ચમક ઝાંખી પડી ગઈ છે.
માતાપિતા સુદેશ દહિયાએ જણાવ્યું હતું કે સલામતીના જોખમોને કારણે તેઓ તેમના બાળકોને ઝૂલાનો ઉપયોગ કરવાથી નિરાશ કરે છે. નાના સમારકામથી ઘણી સમસ્યા હલ થઈ શકે છે, પરંતુ વહીવટીતંત્ર તેમની અવગણના કરી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે.
નિયમિત મુલાકાતી ઐશ્વર્યાએ જણાવ્યું હતું કે સ્વચ્છતા અને પીવાના પાણી અને શૌચાલય જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓની સ્થિતિ પણ ચિંતાજનક છે. લોકો સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક મંચો દ્વારા ઉદ્યાનની બગડતી સ્થિતિ સામે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, પરંતુ સુધારાની ગતિ ખૂબ જ ધીમી છે. રહેવાસીઓ લાંબા સમયથી માંગ કરી રહ્યા છે કે ડીડીએ નવીનીકરણનું કામ હાથ ધરે જેથી આ વિસ્તાર ફરી એકવાર બાળકો માટે સલામત અને આનંદપ્રદ સ્થળ બની શકે.
6. સંજય પાર્ક, પૂર્વ દિલ્હી
એક તરફ, જ્યારે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે શહેરમાં સલામત અને સ્વચ્છ ઉદ્યાનોની હિમાયત થઈ રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ, પૂર્વ દિલ્હીમાં સ્થિત 'સંજય પાર્ક'નો બાળકોનો વિભાગ પોતે જ તેની દુર્દશા પર રડી રહ્યો છે.
સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને વાલીઓના મતે, આ ઉદ્યાન એક સમયે બાળકોના હાસ્યથી ગુંજી ઉઠતું હતું, પરંતુ આજે તે ઉપેક્ષિત સ્થિતિમાં પડી ગયું છે. ઉદ્યાનમાં રહેલા ઝૂલા, સ્લાઇડ અને સી-સો સંપૂર્ણપણે જર્જરિત હાલતમાં છે. આમાંના ઘણા લોખંડના ઉપકરણો કાટ લાગી ગયા છે અને તૂટી ગયા છે, જેના કારણે બાળકોને ઈજા થવાનો સતત ભય રહે છે. રમતનું મેદાન ઘાસ કરતાં વધુ કોંક્રિટ અને ગંદકીથી ભરેલું છે, જેના કારણે બાળકો માટે ત્યાં રમવું જોખમી બને છે. સ્વચ્છતા પણ નબળી હાલતમાં છે. પ્રાણીઓ પણ ઉદ્યાનમાં વારંવાર આવે છે.
7. દિલ્હીમાં નેહરુ પાર્ક
દિલ્હીના ચાણક્યપુરી વિસ્તારમાં આવેલું નેહરુ પાર્ક, જીવનની ધમાલ અને કોંક્રિટના જંગલો વચ્ચે , એક શાંત ખૂણો છે જે શહેરના ધમાલથી દૂર શાંતિની અનુભૂતિ કરાવે છે. 1969માં સ્થાપિત, આ પાર્ક માત્ર રાજધાનીના ફેફસાં જ નથી પરંતુ દિલ્હીવાસીઓ માટે એક પ્રિય પિકનિક સ્થળ પણ બની ગયું છે. અન્ય ઉદ્યાનો કરતાં અહીં વસ્તુઓ વધુ વ્યવસ્થિત છે, જે માતાપિતા માટે તેમના બાળકો સાથે સમય વિતાવવા માટે એક લોકપ્રિય સ્થળ બનાવે છે.
આશરે 80 એકરમાં ફેલાયેલો આ ઉદ્યાન તેની હરિયાળી અને લેન્ડસ્કેપિંગ માટે જાણીતો છે . સવારનો નજારો ખરેખર અદભુત હોય છે, જ્યાં સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સભાન લોકો યોગ, દોડ અને તાજી હવાનો આનંદ માણે છે. નેહરુ ઉદ્યાનનું સૌથી નોંધપાત્ર આકર્ષણ તેની વૈવિધ્યસભર વનસ્પતિ અને મોસમી ફૂલો છે, જે તેને ફોટોગ્રાફીના શોખીનો માટે એક ઉત્તમ સ્થળ બનાવે છે. ઉદ્યાનની સલામતી અંગે જાહેર ચિંતાઓ યથાવત છે.
દિલ્હીના ડેપ્યુટી મેયર ડૉ. મોનિકા પંત
"જો આપણે દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિશે વાત કરીએ, તો આપણી પાસે હજારો ઉદ્યાનો છે. આ ઉદ્યાનોની જાળવણી કરવી એ એક મોટી જવાબદારી છે, કારણ કે બાગાયત વિભાગ પાસે પૂરતું માનવબળ નથી. તેથી જ અમે લોકોને PPP મોડેલ હેઠળ આગળ આવવા પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ, જેથી તેઓ દિલ્હી સરકાર અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાથે મળીને કામ કરી શકે. આનાથી અમે તેમને ઉદ્યાનોની જાળવણી માટે ભંડોળ પૂરું પાડી શકીશું."
મોનિકા પંત કહે છે કે ઉદ્યાનોની જાળવણી અને વિકાસ ઝડપી બન્યો છે. જ્યારથી રેખા ગુપ્તાની સરકાર દિલ્હીમાં સત્તામાં આવી છે, ત્યારથી CMDF ભંડોળ દ્વારા નોંધપાત્ર કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. ઘણા વિસ્તારોમાં ફૂટપાથ લાંબા સમયથી તૂટેલા હતા; તેનું સમારકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જાહેર જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સતત કામ ચાલી રહ્યું છે. કેટલાક ઉદ્યાનોમાં પાણીની મોટરો ખામીયુક્ત હતી; તેનું હવે સમારકામ કરવામાં આવ્યું છે. તેવી જ રીતે, ઉદ્યાનોમાં બાળકો માટે રમતના મેદાનો અને નાના ઝૂલાઓ લગાવવામાં આવે છે, પરંતુ સમય જતાં તેમની સ્થિતિ બગડતી જાય છે.
દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગાર્ડન કમિટીના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ધરમવીર કહે છે કે,
"દિલ્હીના ઉદ્યાનોમાં કોઈ ફરજિયાત સલામતી ઓડિટ સિસ્ટમ નથી. મોટાભાગના ઉદ્યાનો ફક્ત 'સુશોભન' પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, 'સલામતી અને ઉપયોગિતા' પર નહીં. સર્વેક્ષણો દર્શાવે છે કે 60 ટકાથી વધુ ઝૂલા 5 વર્ષથી વધુ જૂના છે, અને તેમના ફિટનેસ પરીક્ષણોનો કોઈ રેકોર્ડ નથી. NDMC અને DDA ઉદ્યાનો વચ્ચે મોટો તફાવત છે. મોટા ઉદ્યાનોમાં 'બાળકોના ખૂણા' ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે કારણ કે તેમનું બજેટ 'હરિયાળી' પર ખર્ચવામાં આવે છે. ભારતમાં બાળકોના ઉદ્યાનો માટે કોઈ કડક આંતરરાષ્ટ્રીય સલામતી ઓડિટ (જેમ કે ASTM ધોરણો) ફરજિયાત નથી, જેના કારણે હલકી ગુણવત્તાવાળા સામગ્રીનો ઉપયોગ સામાન્ય છે."
ઉકેલ શું છે?
એમસીડી ગાર્ડન્સ કમિટીના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ધરમવીરના મતે, ફક્ત પાર્ક બનાવવાનું પૂરતું નથી. સલામતી ઓડિટ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ માટે, દર ત્રણ મહિને ઝુલાઓનું મજબૂતાઈ અને સલામતી માટે પરીક્ષણ કરવું જોઈએ. સોફ્ટ લેન્ડિંગ, એટલે કે કોંક્રિટને બદલે રબર મેટ્સનો ઉપયોગ, ઝૂલાઓ હેઠળ ફરજિયાત હોવું જોઈએ. દરેક મોટા પાર્કમાં બાળકોના વિસ્તારમાં સમર્પિત સુરક્ષા ગાર્ડ અને સીસીટીવી કેમેરા હોવા જોઈએ. આરડબલ્યુએએ સમજવું જોઈએ કે ઉદ્યાનો ફક્ત ચાલવા માટે નથી, પરંતુ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે છે.
દિલ્હીના ઉદ્યાનોમાં બાળકોનું હાસ્ય ધીમે ધીમે ઓછું થઈ રહ્યું છે. જો આ ઉદ્યાનોની સ્થિતિમાં સમયસર સુધારો નહીં કરવામાં આવે તો, ભવિષ્યની પેઢીઓ કોંક્રિટના જંગલો અને મોબાઇલ સ્ક્રીનો સુધી સીમિત થઈ જશે. શું આપણે એવી રાજધાની માટે તૈયાર છીએ જ્યાં બાળકો પાસે રમવા માટે સલામત સ્થળો પણ ન હોય? વહીવટીતંત્રે હવે સુંદરતાથી આગળ વધીને બાળકોની સલામતી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
