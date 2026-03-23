નક્સલવાદ પર કાબુ: સુરક્ષા દળોએ સમયમર્યાદા પહેલા કામગીરી વધુ તેજ બનાવી
સરકારે નક્સલવાદને નાબૂદ કરવા માટે સમયમર્યાદા પૂરી કરવાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવી.
Published : March 23, 2026 at 7:31 PM IST
નવી દિલ્હી: નક્સલવાદને નાબૂદ કરવા માટે મોદી સરકારની સમયમર્યાદામાં ફક્ત 10 દિવસ બાકી છે, ત્યારે CFPF, BSF અને રાજ્ય પોલીસ દળો સહિત વિવિધ સુરક્ષા એજન્સીઓએ તેમની કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવી દીધી છે.
આ એજન્સીઓએ દેશભરના નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં બાકીના ટોચના નક્સલવાદી નેતાઓને પકડવા અથવા દૂર કરવા માટે એક વિશાળ સર્ચ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. ઓડિશા, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ અને આંધ્રપ્રદેશમાં ખાસ કામગીરી ચાલી રહી છે. ગણપતિ ઉર્ફે મુપલા લક્ષ્મણ રાવ ઉર્ફે રામન્ના, મિસિર બિસરા અને શુક્રુ (બધા માઓવાદી કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્યો) સહિત કેટલાક ટોચના નેતાઓ હજુ પણ ફરાર છે. નક્સલ વિરોધી કામગીરીમાં સામેલ ભારતની સુરક્ષા સંસ્થાના એક ટોચના અધિકારીએ સોમવારે નવી દિલ્હીમાં જણાવ્યું હતું કે, "જો આપણે ટોચના નેતાઓને પકડી લઈશું, તો બાકીના કાર્યકરો અને તેમના અનુયાયીઓ આત્મસમર્પણ કરશે."
છેલ્લા 48 કલાકમાં, ઓડિશાના કંધમાલ જિલ્લાના કોટાગઢના જંગલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા દળોએ મોટી સફળતા મેળવી છે. આ કામગીરી દરમિયાન, માઓવાદીઓ દ્વારા કથિત રીતે લગાવવામાં આવેલી બે સક્રિય લેન્ડમાઇન મળી આવી હતી અને જંગલમાં છુપાયેલ માઓવાદી ઠેકાણાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ઓપરેશન CRPFની 127મી બટાલિયનના કમાન્ડન્ટ દ્વારા સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) અને જિલ્લા પોલીસ સાથે સંકલનમાં હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "સુરક્ષા એજન્સીઓ આ વિસ્તારમાં સક્રિય માઓવાદી નેતા શુક્રુ અને તેના સહયોગીઓને પકડવા માટે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. સુરક્ષા કર્મચારીઓ કંધમાલ જિલ્લાના ગાઢ જંગલોમાં ડુંગરાળ અને જંગલી વિસ્તારો પર નજર રાખવા માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે."
ફેબ્રુઆરીમાં, માઓવાદી નેતા થિપિરી તિરુપતિ ઉર્ફે દેવજીએ તેલંગાણા પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. દેવજી (62) એ મુલુગુ જિલ્લામાં પોતાના શસ્ત્રો મૂક્યા, જેમાં વરિષ્ઠ કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય મલ્લા રાજી રેડ્ડી (સંગ્રામ) સહિત 20 અન્ય કાર્યકરોનો સમાવેશ થાય છે.
11 માર્ચે, છત્તીસગઢના બસ્તર જિલ્લામાં ઓછામાં ઓછા 108 માઓવાદી કાર્યકરો, જેમના પર ₹3.95 કરોડનું સંયુક્ત ઈનામ અને શસ્ત્રોનો મોટો જથ્થો હતો, તેમણે આત્મસમર્પણ કર્યું. AK-47 રાઇફલ્સ, INSAS રાઇફલ્સ, SLR, લાઇટ મશીનગન, .303 રાઇફલ્સ અને બેરલ ગ્રેનેડ લોન્ચર્સ સહિત 101 શસ્ત્રો સુરક્ષા દળો સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરવામાં આવ્યા છે.
પશ્ચિમ બસ્તર વિભાગના રાહુલ તેલમ, પાંડ્રુ કોવાસી અને ઝિત્રુ ઓયમ; પૂર્વ બસ્તર વિભાગના રામધર ઉર્ફે બિરુ; અને ઉત્તર બસ્તર વિભાગના મલ્લેશ સહિત અનેક માઓવાદી ડિવિઝનલ કમિટી મેમ્બર્સ (DVCMs) એ આત્મસમર્પણ કર્યું છે.
સુરક્ષા દળોએ આ બે ઘટનાઓને તાજેતરના સમયમાં નક્સલ વિરોધી કામગીરીમાં સૌથી મોટી સફળતાઓમાંની એક ગણાવી છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પહેલાં, ફક્ત ત્રણ માઓવાદી સેન્ટ્રલ કમિટી સભ્યો વોન્ટેડ છે."
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ગયા વર્ષે જાન્યુઆરી સુધીમાં, માઓવાદીઓ પાસે 21 સેન્ટ્રલ કમિટી સભ્યો હતા, જેમાંથી 18 એ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું અથવા એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા હતા. 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં, CPI (માઓવાદી) પાસે 40-45 સેન્ટ્રલ કમિટી સભ્યો હતા.
ETV ભારત પાસે ઉપલબ્ધ સરકારી ડેટા અનુસાર, આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં 23 માઓવાદીઓ માર્યા ગયા હતા, જ્યારે 28 એ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. ચાલુ નક્સલ વિરોધી કાર્યવાહીમાં ફેબ્રુઆરીમાં 10 માઓવાદીઓ માર્યા ગયા હતા, અને આ વર્ષે 16 અન્ય લોકોએ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.
માહિતી અનુસાર, CRPF, અન્ય સુરક્ષા દળો અને રાજ્ય પોલીસ દળો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા વિવિધ ઓપરેશન્સમાં ગયા વર્ષે એક PBM અને 10 કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્યો સહિત 370 માઓવાદીઓ માર્યા ગયા હતા.
સરકારી માહિતી અનુસાર, 2025 દરમિયાન સુરક્ષા દળો દ્વારા 1,175 માઓવાદીઓ, પાયાના કાર્યકરો અને સમર્થકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ જ સમયગાળા દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 2,391 માઓવાદીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. જાન્યુઆરી 2025 સુધીમાં, ઓછામાં ઓછા 18 જિલ્લાઓને "માઓવાદી-પ્રભાવિત" તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા હતા.
જોકે, સતત પ્રયાસો અને આક્રમક ઓપરેશનલ વ્યૂહરચનાના અમલીકરણને કારણે, 2025 ના અંત સુધીમાં ફક્ત આઠ જિલ્લાઓ "માઓવાદી-પ્રભાવિત" શ્રેણીમાં રહ્યા. ETV ભારત સાથે વાત કરતા, પ્રખ્યાત સુરક્ષા નિષ્ણાત અને બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) ના ભૂતપૂર્વ DGP, પ્રકાશ સિંહે જણાવ્યું હતું કે નક્સલવાદીઓને નાબૂદ કરવાની વાત આવે ત્યારે સરકાર સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહી છે.
સિંહે કહ્યું, "સરકાર નક્સલવાદીઓને નાબૂદ કરવા માટે 31 માર્ચની સમયમર્યાદા મોટાભાગે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે શું સરકાર ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ અને અન્ય રાજ્યોના દૂરના આદિવાસી વિસ્તારોમાં વિકાસલક્ષી પ્રવૃત્તિઓનું સતત નિરીક્ષણ અને અમલીકરણ કરી શકશે?" તેમણે એ હકીકત પર પ્રકાશ પાડ્યો કે અધિકારીઓ તરફથી ઘણી વખત બેદરકારી દૂરના આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોમાં સરકાર વિરોધી લાગણીઓને વેગ આપે છે.