CTIએ હવે સોનિયા ગાંધીને પત્ર લખીને 1 નવેમ્બર રેલી મુલતવી રાખવાની અપીલ કરી; 10 હજાર કરોડના નુકસાનની આશંકા
CTI પ્રમુખ બ્રિજેશ ગોયલે જણાવ્યું કે વેપારીઓ વ્યાપક ચિંતાનો સામનો કરી રહ્યા છે.
Published : October 30, 2026 at 10:33 PM IST
નવી દિલ્હી: ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી (CTI) એ ગુરુવારે સંસદીય પક્ષના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીને એક પત્ર લખીને, ૧લી નવેમ્બરે રામલીલા મેદાન ખાતે યોજાનારી 'INDIA' ગઠબંધનની વિશાળ રેલીને તાત્કાલિક મુલતવી રાખવાની માંગ કરી છે.
તહેવારોની ખરીદીના આ મહત્વપૂર્ણ સમયગાળા દરમિયાન ભારે આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા દર્શાવતા, વેપારી સંગઠને ચેતવણી આપી છે કે મધ્ય દિલ્હીમાં આશરે 10 લાખ લોકો અને 15 થી 20 હજાર વાહનોના આગમનને કારણે 20 ઐતિહાસિક બજારોમાં ભારે ટ્રાફિક જામ થઈ શકે છે.
સોનિયા ગાંધીને લખેલા પત્રમાં CTIએ જણાવ્યું છે:
- "અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે 10 લાખ લોકોની હાજરીની અપેક્ષા ધરાવતી આ વિશાળ રેલીની તારીખ બદલીને દિવાળી પછીની કોઈ તારીખ નક્કી કરવામાં આવે. 15 થી 20 હજાર વાહનો માટે પાર્કિંગની પૂરતી વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે થંભી શકે છે."
તહેવારોની મોસમ વચ્ચે દિલ્હીમાં આ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે. 6 નવેમ્બરે ધનતેરસ અને 8 નવેમ્બરે દિવાળી હોવાથી, વેપારીઓનું કહેવું છે કે તહેવારને લગતા સામાનની હેરફેર અને ગ્રાહકોની અવરજવરની દૃષ્ટિએ 1 નવેમ્બરનો દિવસ સૌથી વ્યસ્ત રહેશે.
સીટીઆઈ (CTI)ના પ્રમુખ બ્રિજેશ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે વેપારીઓમાં વ્યાપક ચિંતા જોવા મળી રહી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે વેપારીઓની માંગણીઓ સંપૂર્ણપણે તેમના વ્યવસાયોના રક્ષણ પર કેન્દ્રિત છે; આ કોઈ રાજકીય માંગણીઓ નથી. "અમે આ રેલીનો વિરોધ નથી કરી રહ્યા; અમે તો માત્ર દિવાળી જેવા મહત્વના તહેવાર દરમિયાન અમારી આજીવિકા બચાવવા માટે નમ્ર વિનંતી કરી રહ્યા છીએ."
તેમણે લખ્યું, "આ 20 બજારો માત્ર વ્યાપારી કેન્દ્રો જ નથી, પરંતુ દિલ્હીની આર્થિક ગતિવિધિઓના મુખ્ય કેન્દ્રો છે. આ બજારોમાં દરરોજ 10 થી 12 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થાય છે. 6 નવેમ્બરે ધનતેરસ છે. વેપારીઓ ચિંતિત છે... જો 31 ઓક્ટોબર અને 1 નવેમ્બરે દિલ્હીમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ સર્જાય, તો ધનતેરસ માટે જરૂરી આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો કેવી રીતે પહોંચાડવામાં આવશે?"
ગોયલે જણાવ્યું હતું કે, “ધનતેરસ 6 નવેમ્બરે છે, જ્યારે દિવાળી 6 નવેમ્બરે છે. સામાન્ય રીતે 1 નવેમ્બરનો દિવસ તૈયારીઓ માટે સૌથી વ્યસ્ત હોય છે... જો 1 નવેમ્બરે 10 લાખ લોકો અને 15 થી 20 વાહનો મધ્ય દિલ્હીમાં આવી પહોંચે, તો 20 ઐતિહાસિક બજારોમાં થતો દૈનિક વેપાર—જેનું મૂલ્ય 10 થી 12 કરોડ છે—તે સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઈ જશે.”
પોતાના નિવેદનમાં, CTI (ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી) એ ચાર મુખ્ય સમસ્યાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે જે ગુરુવાર સાંજથી રાજધાનીમાં પરિવહન અને લોજિસ્ટિક્સને ખોરવી શકે છે. આ ચિંતાઓમાંથી એક રામલીલા મેદાનમાં પાર્કિંગની જગ્યાનો અભાવ છે. “15 થી 20 વાહનો ક્યાં પાર્ક કરવામાં આવશે? રામલીલા મેદાનમાં 200 મોટી બસો સમાવવાની ક્ષમતા પણ નથી.”
તેમણે 20 ઐતિહાસિક જથ્થાબંધ અને છૂટક વેપાર કેન્દ્રો સામેના જોખમો અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. “5 કિલોમીટરના ઘેરાવામાં 20 ઐતિહાસિક જથ્થાબંધ અને છૂટક બજારો આવેલા છે; આ બજારોમાં દરરોજ 10 થી 12 હજાર કરોડના વ્યવહારો થાય છે.”
આ 5 કિલોમીટરના ઘેરાવામાં આવેલા અનેક ઐતિહાસિક બજારો પ્રભાવિત થશે. તેમાં ચાંદની ચોક, સદર બજાર, કનોટ પ્લેસ, પાલિકા બજાર, જનપથ, ભગીરથ પેલેસ, ખારી બાઓલી, કાશ્મીરી ગેટ, નયા બજાર, લાજપત રાય માર્કેટ, ચાવડી બજાર, કિનારી બજાર, દરીબા કલાન, બલ્લીમારાન, ફતેહપુરી, તિલક બજાર, કરોલ બાગ, જામા મસ્જિદ, નબી કરીમ, ગફાર માર્કેટ, અજમેરી ગેટ-પહાડગંજ અને દરિયાગંજનો સમાવેશ થાય છે.
31 ઓક્ટોબરની બપોરથી, સિંઘુ, ટિકરી, ગાઝીપુર અને બદારપુર જેવા દિલ્હીની સરહદો પરના સ્થળોએ બસો અને અન્ય વાહનો આવવાનું શરૂ થવાની શક્યતા છે. સાંજ સુધીમાં, બહાદુર શાહ ઝફર માર્ગ અને JLN માર્ગ પર બેરિકેડ્સ (અવરોધો) મૂકી દેવામાં આવશે. પરિવહન કંપનીઓએ 31 ઓક્ટોબરથી જ તેમના વાહનો મોકલવાનો ઇનકાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
આ પણ વાંચો: