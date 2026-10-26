પાંચ દિવસ બાદ 'હર કી પૈડી' પર ફરી રોનક, ગંગાજળ ફરી આવતા લોકોમાં ખુશી, શ્રદ્ધાળુઓએ લગાવી આસ્થાની ડૂબકી
ગંગા નહેર બંધ થયા બાદ, ગંગા ઘાટની આસપાસ એકઠા થયેલા કચરાને દૂર કરાઈ છે. આ દરમિયાન હર કી પૌડી પર ખાસ અસર જોવા મળે છે.
Published : October 26, 2026 at 1:33 PM IST
હરિદ્વાર: પાંચ દિવસથી ઉજ્જડ પડેલી હર કી પૌડી પર રવિવારે ફરી એકવાર રોનક પરત ફરી છે. ઉત્તર પ્રદેશ સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા ગંગા જળની વ્યવસ્થા કરવામાં આવ્યા બાદ ભક્તોએ પવિત્ર ગંગા નદીમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવી. પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં માટી ભરીને સંજય પુલ નીચે એક કામચલાઉ બંધ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેના દ્વારા ગંગાનું પાણી હર કી પૌડી તરફ વાળવામાં આવી રહ્યું છે. ઘાટ પર પાણી આવવાથી ભક્તો તેમજ પૂજારીઓ અને પંડિતોના ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું.
ખરેખર, દર વર્ષે દશેરા પર ગંગા નહેરનું વાર્ષિક બંધ રાખવામાં આવે છે. આ બંધ દિવાળી સુધી રહે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ગંગા નહેરનો પાણી પુરવઠો બંધ કરવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન, ગંગા પર સફાઈ અને સમારકામનું કામ હાથ ધરવામાં આવે છે. જોકે, ગંગનહેર બંધ થવાની અસર હર કી પૌડી સહિત આસપાસના ગંગા ઘાટો પર જોવા મળી હતી. છેલ્લા પાંચ દિવસથી, હર કી પૌડી પર ગંગા જળનો પ્રવાહ લગભગ બંધ થઈ ગયો હતો.
ઘાટો પર પાણીનું સ્તર એટલું નીચે આવી ગયું હતું કે ભક્તો માટે પીવા યોગ્ય ગંગાનું પાણી પણ ઉપલબ્ધ નહોતું. આનાથી હરિદ્વાર આવનારા યાત્રાળુઓ નિરાશા થયા હતાં. આ ઉપરાંત લોકોના કામ પર પણ તેની ગંભીર અસર પડી. અહીં પૂજારીઓ, પંડીતો અને ફળ, ફૂલો અને પ્રસાદ વેચનારાઓ તમામ પરેશાન થયાં હતા. એકંદરે, સ્થાનિક અને બહારથી આવનારા યાત્રાળુઓ નિરાશ થઈને પરત ફરી રહ્યા હતા.
મેં સમાચારમાં જોયું હતું કે હર કી પૌડીમાં ગંગાજળ નથી, પણ આજે જ્યારે હું મારા પરિવાર સાથે આવી ત્યારે મને પુષ્કળ ગંગાજળ મળ્યું. મેં પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ગંગાજળમાં સ્નાન કર્યું. હર કી પૌડીમાં સ્નાન કરવાથી આશીર્વાદ અને પુણ્ય મળે છે, અને અહીં આવવાનો અનુભવ સુખદ રહ્યો છે.
-મોનિકા,શ્રદ્ધાળું
હર કી પૌડીમાં ગંગાજળનો અભાવ હોવાથી, ભક્તોને અન્ય ઘાટ પર સ્નાન કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે, ઉત્તર પ્રદેશ સિંચાઈ વિભાગે હર કી પૌડીમાં ગંગાજળની વ્યવસ્થા કરી છે. પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં માટી ભરીને બંધ બનાવવામાં આવ્યો છે. સ્નાન માટે યોગ્ય ગંગાજળ હર કી પૌડી પહોંચી ગયું છે, જોકે થોડા સમય માટે.
છેલ્લા પાંચ દિવસથી, હર કી પૌડીમાં ગંગાજળ નહોતું. જોકે, યુપી સિંચાઈ વિભાગે સ્નાન માટે યોગ્ય ગંગાજળની વ્યવસ્થા કરી છે, અને આ સ્થળ ફરીથી અહીં રોનક પરત ફરી છે.
- દીપ અધિકારી, પંડિત હર કી પૌડી-
પંડિત સંતોષ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, હર કી પૌડી પર આખું વર્ષ રોનક રહે છે, પરંતુ ગંગાજળ પ્રતિબંધને કારણે, ભીડ થોડી ઓછી થઈ હતી. ભીડ ફક્ત સવાર અને સાંજે જ એકઠી થતી હતી. દિવસ દરમિયાન, ભક્તો અહીં સ્નાન કરવાને બદલે અન્ય ઘાટ પર જતા હતા. જોકે, ઉત્તર પ્રદેશ સિંચાઈ વિભાગે ગંગાજળ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરી છે. હવે, આ સ્થળ ફરીથી રોનક પરત ફરી છે, જેમાં સ્નાન, દાન અને તમામ પ્રકારની ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવી રહી છે.
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